(Reuters) – Một tòa án Hà Lan xác định : Máy bay số hiệu MH17 bị “tên lửa do Nga chế tạo” bắn rơi hồi tháng 07/2014. Trong phiên xử hôm 17/11/2022, tư pháp Hà Lan đưa ra phán quyết như trên trong phiên xử một nghi can có dính líu đến vụ này. Tên lửa bắn rơi máy bay của hãng hàng không Malaysian Airlines là tên lửa BUK bắn đi từ một cánh đồng gần thành phố Pervomaïsk, khiến 283 hành khách và nhân viên phi hành đoàn thiệt mạng, 2/3 trong số đó là các công dân Hà Lan. Chuyến bay MH17 nối thành phố Amsterdam với thủ đô Malaysia Kuala Lumpur. Matxcơva bác bỏ mọi cáo buộc có liên quan đến vụ này.

(CNN) - Joe Biden và Vladimir Putin vắng mặt, Tập Cận Bình chiếm vị trí trung tâm của Diễn đàn kinh tế châu Á Thái Bình Dương. Nhiều lãnh đạo các nước đã đến Thái Lan để dự diễn đàn APEC diễn ra trong hai ngày 18-19/11/2022. Chủ tịch Trung Quốc Tập Bình đã đến Thái Lan sáng hôm nay 17/11/2022 và đã kêu gọi “gạt bỏ tâm lý Chiến Tranh Lạnh”, “chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch” và “bất cứ nỗ lực nhằm chính trị hóa quan hệ kinh tế thương mại”. Theo CNN, với sự vắng mặt của tổng thống Nga và Hoa Kỳ, Tập Cận Bình sẽ là nhân vật chủ chốt trong số các nước tham gia diễn đàn năm nay, diễn ra tại khu vực mà Washington và Bắc Kinh tranh giành ảnh hưởng từ lâu.

(AFP) - Chủ tịch Trung Quốc gặp thủ tướng Ý bên lề G20. Trong thông cáo ngày 16/11/2022 sau cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, thủ tướng cực hữu Giorgia Meloni đã nhấn mạnh Ý có lợi khi “thúc đẩy lợi ích kinh tế chung” và “tăng xuất khẩu sang Trung Quốc”. Hai bên cũng đề cập đến mối quan hệ giữa Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc. Theo một số nguồn tin, thủ tướng Meloni đã nhận lời mời thăm Bắc Kinh của chủ tịch Tập Cận Bình

(AFP) - Pháp ủng hộ ý tưởng tổ chức COP30 năm 2025 ở vùng Amazon. Sáng kiến của tổng thống tân cử Brazil da Silva đã được ông Macron ủng hộ “nhiệt tình” ngày 17/11/2022. Ngoài ra, nguyên thủ Pháp cũng hoàn nghênh việc “Brazil trở lại với chiến lược về vùng Amazon”. Lẽ ra Brazil đã tổ chức Hội nghị về Khí hậu của Liên Hiệp Quốc năm 2019, nhưng sau đó tổng thống Jair Bolsonaro đã rút lại quyết định trên.

(AFP) - Tổng thống Pháp kêu gọi không nên “chính trị hóa thể thao”. Ngày 17/11/2022, khi được hỏi về các tranh luận liên quan đến vấn đề khí hậu và chỉ trích về tình hình nhân quyền tại Qatar, ông Emmanuel Macron cho rằng “phải nêu những vấn đề đó khi trao quyền đăng cai sự kiện”. Ông Macron cho biết sẽ đến Qatar nếu đội tuyển Pháp lọt vào bán kết.

(AP) - Nga, Trung Quốc và Iran: Mối “đe dọa lớn” đối với an ninh của Anh. Giám đốc cơ quan tình báo nội địa MI5 Ken McCallum hôm 16/11/2022 đặc biệt lo ngại về mối liên kết giữa ba quốc gia nói trên. Quan chức này nói đến thái độ “hung hăng” của Matxcơva, những hành động càng lúc càng “quyết đoán” của Bắc Kinh để thống trị thế giới, trong lúc Teheran thì khai thác chiến lược“khủng bố”, bao gồm các biện pháp như “bắt cóc”, thậm chí là “sát hại” các công dân Anh. Vẫn theo quan chức này, tình báo Iran đang chuẩn bị một loạt các biện pháp “thù nghịch” nhắm vào các thành phần đối lập, kể cả những người đang sống tại các nước phương Tây.

(CNBC) – Anh Quốc yêu cầu một doanh nghiệp Trung Quốc bán cổ phần trong một công ty sản xuất chip bán dẫn của Anh. Bộ trưởng đặc trách Doanh nghiệp, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp của Anh cho biết hôm qua, 16/11/2022 đã ban hành “lệnh cuối cùng”, yêu cầu công ty Nexperia của Trung Quốc, bán ít nhất 86 % cổ phẩn trong doanh nghiệp chuyên sản xuất chất bán dẫn Newport Wafer Fab. Chính phủ Anh Quốc cho biết quyết định này được đưa ra là để ngăn chặn rủi ro đối với an ninh quốc gia. Nexperia trở thành cổ đông lớn thứ hai của Newport Wafer Fab vào năm 2019, và tiếp quản công năm 2021 giữa lúc công ty này có nguy cơ phá sản.

(AFP) – Tác phẩm “Thảm họa trắng” của Andy Warhol được bán với giá 85 triệu đô la. Trong một phiên đấu giá do Sotheby tổ chức hôm 16/11/2022 tại New York, Hoa Kỳ, tác phẩm lụa in đen trắng “Thảm Họa Trắng” (White Desaster) của danh họa Andy Warhol đã được gõ búa 85 triệu đô la. Theo AFP, đây là tác phẩm thành công nhất của danh họa người Mỹ và cũng là tác phẩm ám ảnh nhất thế kỷ 20. Tuy nhiên giá trị của tác phẩm này không vượt qua những kỷ lục đấu giá của những tác phẩm trước đó của Warhol. Năm 2013, tác phẩm “Cái chết và chuỗi thảm họa” (Death and Disaster Series) đã được bán với giá 105 triệu đô la, tại phiên đấu giá của Sotheby. Một bức tranh lụa in, vẽ chân dung huyền thoại điện ảnh Maryline “Shot Sage Blue Marilyn” đã được bán với giá 195 triệu đô la vào tháng Năm vừa qua.

