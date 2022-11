QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Hơn 5 triệu người theo dõi trận khai mạc Cúp bóng đá thế giới tại Pháp. Trận cầu Qatar – Ecuador, với kết quả đội chủ nhà bị Ecuador hạ 2-0, được truyền trực tiếp tại Pháp trên kênh TF1. Số lượng khán giả truyền hình tăng hơn 1 triệu so với 4 triệu khán giả trong trận khai mạc giải World cúp năm 2018. Lễ khai mạc được gần 4,2 triệu người xem. Giải vô địch bóng đá thế giới bị kêu gọi tẩy chạy ở nhiều nơi, do các xâm phạm nhân quyền của Qatar. Giải World Cup tại Qatar cũng bị kêu gọi tẩy chay do tham gia vào việc hâm nóng khí hậu.

(AFP) - Qatar và Trung Quốc ký họp đồng dài hạn nhất về khí hóa lỏng. Qatar hôm nay 21/11/2022 thông báo ký thỏa thuận cung ứng khí đốt hóa lỏng (GNL) cho Trung Quốc trong vòng 27 năm. Theo hợp đồng, công ty năng lượng Nhà nước, Qatar Energy, sẽ xuất cho tập đoàn hóa dầu Sinopec của Trung Quốc 4 triệu tấn khí hóa lỏng mỗi năm. Châu Á hiện giờ là thị trường chính mua khí đốt của Qatar, đi đầu là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

(TF1) - Xét xử một bác sĩ Pháp về tội cưỡng hiếp trẻ em Việt Nam. Phiên tòa xét xử viên bác sĩOlivier Larroque, 60 tuổi, diễn ra từ hôm nay 21/11 đến thứ Sáu 25/11 tại Paris. Bị cáo bị truy tố về việc cưỡng hiếp nhiều thiếu niên Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2013, khi viên bác sĩ này làm việc tại bệnh viện Pháp ở Hà Nội. Bị cáo phản đối mọi hành động cưỡng bức tình dục, yêu cầu coi các hành động bị truy tố là mua dâm người vị thành niên. Đề nghị nói trên đã bị bác bỏ. 9 trong số các nguyên đơn tuổi khoảng 15 vào thời điểm diễn ra sự việc. Bị cáo đã quay phim, chụp hình các nạn nhân trong khi quan hệ tình dục. Cơ quan điều tra đã không xác định được danh tính nhiều nạn nhân.

(France 24) - UNICEF : Tại Pháp, cứ 5 trẻ em thì có 1 em sống dưới ngưỡng nghèo. Nhân ngày Quyền Trẻ Em thường niên, ngày 20/11/2022, UNICEF ra thông cáo báo động tình trạng "đáng lo ngại" về điều kiện sống của trẻ em Pháp. 42.000 trẻ em không có chỗ ở cố định, các bất bình đẳng xã hội và vùng miền ngăn cản rất nhiều em nhỏ đến trường và được bảo vệ và chăm sóc y tế. UNICEF kêu gọi chính quyền Pháp cải thiện tình hình, bảo vệ quyền trẻ em, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn nhất.

(AFP) - Thượng đỉnh khối Pháp ngữ Francophonie sẽ được tổ chức tại Pháp vào năm 2024. Thượng đỉnh sẽ diễn ra tại lâu đài Villiers-Cotterêts, tỉnh Aisne, cách Paris 85 km về phía đông bắc. Tổng thống Pháp thông báo trên đài TV5 Monde như trên vào hôm qua 20/11/2022, sau khi dự thượng đỉnh khối Pháp ngữ tại Djerba, Tunisia hôm 19/11. Như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên thượng đỉnh Francophonie diễn ra tại Pháp kể từ 30 năm qua. Lần gần đây nhất là vào năm 1991, dưới thời tổng thống François Mitterand.

(AFP) - Tổng thống Kazakhstan tái đắc cử, OSCE chỉ trích bầu cử "không có đối thủ thực sự". Theo kết quả sơ bộ, được chính quyền Kazakhstan thông báo hôm nay, tổng thống Kassym-Jomart Tokaïev giành chiến thắng với 81,31% phiếu bầu. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), có cử quan sát viên theo dõi bầu cử, ra thông cáo khẳng định : không có bất cứ ứng cử viên tổng thống nào "thực sự phản đối chương trình tranh cử của tổng thống mãn nhiệm".

(AFP) - Trung Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 tính từ tháng 05/2022. Theo thông báo hôm 20/11/2022 của chính quyền, nạn nhân là nam giới, 87 tuổi, sống tại Bắc Kinh. Bộ Y Tế hôm qua cho biết có hơn 24.000 ca nhiễm mới được ghi nhận trên toàn quốc trong vòng 24 giờ, đa phần không có triệu chứng. Tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, là nơi dịch lây lan mạnh nhất. Riêng thủ đô Bắc Kinh ghi nhận 621 ca nhiễm mới. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn cuối cùng của thế giới con duy trì chính sách Zero Covid nghiêm ngặt.

(AFP) - Indonesia : Động đất khiến ít nhất 46 người chết, 700 người bị thương. Đa số người bị thương bị gãy xương vì mắc kẹt trong các đống đổ nát. Động đất 5,6 độ trên thang độ Richter hôm nay 21/11/2022 xảy ra tại đảo Java. Tâm chấn cách thủ đô Jakarta 100 km về phía nam, nhưng dư chấn mạnh đã làm rung chuyển cả những tòa nhà chọc trời ở Jakarta, nhưng không gây thiệt hại về người ở thủ đô Indonesia.

(AFP) - Kinh tế Thái Lan tăng trưởng nhanh hơn nhờ sự trở lại của du khách quốc tế. Hội đồng quốc gia về phát triển kinh tế xã hội hôm nay 21/11/2022 thông báo tăng trưởng quý 3/2022 tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng ngành du lịch đạt mức tăng trưởng 87% so với 1 năm trước, nhờ mở cửa trở lại. Thái Lan hy vọng nhiều vào sự trở lại của du khách Trung Quốc khi các biện pháp phòng dịch được nới lỏng. Trước Covid-19, du khách Trung Quốc chiếm 28% tổng lượng du khách quốc tế đến Thái Lan.

