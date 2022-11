QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) - Tổng thư ký NATO : Liên Minh Bắc Đại Tây Dương có thể tăng ngân sách quốc phòng. Ngày 21/11/2022, tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết, trong thượng đỉnh tới đây, dự kiến diễn ra tại Vilnius,Litva vào tháng 07/2023, các nước thành viên NATO có thể quyết định sẽ tăng chi tiêu cho quốc phòng, vượt chỉ tiêu 2% GDP như hiện nay. Theo tổng thư ký NATO, các cuộc thương lượng đang được tiến hành, bởi tất cả các thành viên đều thấy cần phải đầu tư thêm vào quốc phòng, trong bối cảnh chiến tranh Ukraina.

(NHK) - Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc không thống nhất được về giải pháp đối phó với Bắc Triều Tiên. Trong cuộc họp hôm qua, 21/11/2022 về vụ phóng tên lửa liên lục địa hôm 18/11 của Bình Nhưỡng, Mỹ kêu gọi Hội Đồng Bảo An ra tuyên bố chỉ trích Bắc Triều Tiên, nhưng Trung Quốc và Nga cho rằng chính Washington phải có sáng kiến nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng trên báo đảo Triều Tiên. Đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc chỉ trích các nhà ngoại giao Nga và Trung Quốc tạo điều kiện và tiếp tay cho Bình Nhưỡng, khiến toàn thế giới gặp nguy hiểm.

(AFP) - Nga kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế tại Syria. Lời kêu gọi Ankara « tránh dùng vũ lực quá đà » để không gây leo thang căng thẳng trên lãnh thổ Syria được Matxcơva đưa ra trong bối cảnh tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm 20/11 cho tiến hành các vụ không kích nhắm vào lực lượng Kurdistan tại Syria. Theo Đài Quan Sát Nhân Quyền Syria, 37 người đã thiệt mạng trong các vụ oanh kích này. Đến hôm qua, tổng thống Erdogan đe dọa mở cuộc phản công trên bộ.

(AFP) - Tình trạng khan hiếm dược phẩm ở Pháp ngày càng nghiêm trọng. AFP hôm 21/11/2022 lưu ý đáng lo ngại là tình trạng khan hiếm hai loại thuốc rất phổ thông : thuốc giảm đau chứa paracetamol và kháng sinh phổ rộng Amoxiciline, loại kháng sinh thường được dùng cho trẻ em. Rất nhiều loại kháng sinh khác cũng khan hiếm. Cơ quan quản lý dược phẩm Pháp thậm chí còn đề nghị các hiệu thuốc tránh bán quá nhiều cùng loại thuốc với số lượng lớn cho một khách hàng. Cho dù chính quyền đã bắt buộc các nhà công nghiệp dự kiến kho dự trữ ở mức an toàn tối thiểu, nhưng các biện pháp của chính phủ Pháp bị xem là chưa đủ.

(Yonhap) - Hàn Quốc thành công vụ thử bắn chặn mục tiêu với tên lửa địa đối không sản xuất trong nước. Trong thông báo ngày 22/11/2022, cơ quan quân sự không nêu rõ thời điểm tiến hành vụ thử. Tên lửa L-SAM do Hàn Quốc sản xuất, được coi là phiên bản nội địa của hệ thống phòng không THAAD, nhằm bắn chặn các tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên ở độ cao từ 50 đến 60 km. Cùng ngày, Seoul thông báo khởi động dự án phát triển hệ thống chống drone với thiết bị gây nhiễu, trị giá 17,9 triệu đô la, để ngăn drone của Bắc Triều Tiên xâm nhập không phận Hàn Quốc.

(RFI) - Tân chính phủ Ý công bố ngân sách năm 2023 đối phó với lạm phát khủng khoảng năng lượng. Tổng ngân sách 32 tỉ euro được công bố tối 21/11/2022, trong đó 21 tỉ euro được dành để hỗ trợ các gia đình và nhiều ngành nghề thanh toán hóa đơn điện, khí đốt. Một số mặt hàng được giảm thuế giá trị gia tăng, nhưng nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu (sữa, mì) không được giảm thuế. Chính phủ của thủ tướng Giorgia Meloni dự định tăng mức thâm hụt ngân sách, nhưng đồng thời đề xuất một biện pháp triệt để : chấm dứt chương trình « thu nhập công dân » kể từ năm 2024. Đây là biện pháp chủ đạo của Phong trào 5 sao của người tiền nhiệm Giuseppe Conte.

(RFI) - Chương trình Lương thực Thế giới (PAM) viện trợ 5,4 tỉ đô la cho Liban. Theo thông báo của thủ tướng Najib Mikati ngày 21/11/2022, khoản viện trợ này sẽ được dành để giúp những người bị tác động nặng nhất vì cuộc khủng hoảng tại Liban từ năm 2019. Giám đốc PAM tại Beyruth cho biết khoảng 1 triệu di dân Syria lánh nạn vì chiến tranh và người dân Liban sẽ được « hỗ trợ khẩn cấp bằng tiền mặt và hiện vật ». Theo Ngân hàng Thế giới, Liban đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ hơn 150 năm qua và đẩy hơn 80% dân số vào đói nghèo. Tiền của Liban đã mất 95% giá trị. Mức lương tối thiểu trước khủng hoảng tương đương với 450 đô la, hiện chỉ còn 20 đô la.

(AFP) - Mali cấm mọi hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, kể cả nhân đạo, nhận tài trợ của Pháp. Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội tối 21/11/2022, thủ tướng tạm quyền, tướng Abdoulaye Maïga, biện minh là do gần đây, Pháp thông báo tạm ngừng hỗ trợ phát triển cho Mali. Tuy nhiên, trước đó, bộ Ngoại Giao Pháp nhấn mạnh là vẫn duy trì « viện trợ nhân đạo » và hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự. Quan hệ giữa chính quyền Mali hiện nay và Pháp trở nên căng thẳng từ cuộc đảo chính vào tháng 05/2021. Giới tướng lĩnh Mali quay lưng với Paris, bắt tay với Nga, và buộc lực lượng Pháp rời khỏi nước này.

(AFP) - Indonesia : Số người thiệt mạng tiếp tục tăng lên sau vụ động đất. Quan chức Indonesia cho biết hôm nay, ngày 22/11/2022, ít nhất 268 người đã thiệt mạng trong vụ động đất 5,6 độ Richter, xảy ra ngày 21/11 ở phía Tây đảo Java. Nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát. Khoảng 2000 ngôi nhà đã bị phá hủy, 13 000 người đã phải sơ tán. Do nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm, Indonesia thường xuyên phải đối mặt với các trận động đất và phun trào núi lửa. Năm 2021, hơn 100 người đã thiệt mạng trong vụ động đất mạnh 6,2 độ Richter ở đảo Celebes.

(AFP) - Trung Quốc : Hàng chục người thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy. Chiều hôm 21/11/2022, 38 người thiệt mạng và hai người bị thương trong vụ cháy nhà máy Kaixinda Trading, ở An Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Nhà máy chuyên sản xuất các loại quần áo và đồ bảo hộ chữa cháy. Quan chức Trung Quốc cho biết, nguyên nhân của vụ cháy có thể là do nhân viên của nhà máy gây ra khi đang sử dụng máy hàn điện. Các vụ hỏa hoạn thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc do không tuân thủ đúng các quy định trong an toàn lao động. Trong cùng ngày hôm qua, một nhà máy hóa chất ở Sơn Tây đã nổ và gây ra cháy lớn. Hiện vẫn chưa rõ tình hình thiệt hại về người và của ra sao. Năm 2019, một kho chứa hóa chất đã nổ ở Thiên Tân khiến ít nhất 165 người thiệt mạng.

(La Dépêche) - World Cup 2022 : Pháp ra quân trận đầu để bảo vệ chức vô địch. Ngày 23/11/2022, trong lần xuất quân đầu tiên tại World Cup, đội tuyển Pháp gặp đội tuyển Úc với đội hình thiếu nhiều gương mặt chủ đạo vì bị chấn thương, như Karim Benzema, Christopher Nkunku và Presnel Kimpembe. Bốn năm trước, Pháp cũng phải vất vả mới có thể vượt qua đối thủ Úc với tỷ số 2-1.

(AFP) - Cúp bóng đá thế giới 2022 : 11 cầu thủ đội tuyển Iran không hát quốc ca. Vụ việc diễn ra trước trận đấu Iran - Anh hôm 21/11/2022 tại sân vận động ở Doha. Các tuyển thủ Iran quyết định như vậy để tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân bị đàn áp dữ dội trong nước do tham gia phong trào biểu tình chống chế độ Hồi giáo Teheran sau vụ một nữ sinh chết vì bị lực lượng « cảnh sát đạo đức » bắt giữ. Theo Iran Human Rights, ít nhất 378 người biểu tình Iran đã chết trong các vụ đàn áp.

