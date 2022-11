Thời lạm phát, dân Âu Mỹ vẫn đi du lịch nhờ biết tiết kiệm

DU LỊCH

Hành khách tại nhà ga xe lửa Grand Central Terminal, New York, ngày 23/11/2022.

Mùa lễ cuối năm tại châu Âu cũng như mùa lễ Tạ Ơn Thanksgiving tại Hoa Kỳ là thời điểm nhiều người dân Âu Mỹ đều có kế hoạch đi du lịch. Nhìn chung, nhiều người tiêu dùng tranh thủ các đợt giảm giá nhân ngày Black Friday (25/11) để đặt tour cho kỳ nghỉ của họ. Trong bối cảnh lạm phát gia tăng, dân Âu Mỹ tuy vẫn duy trì các chuyến đi nhưng buộc phải rút ngắn ngày nghỉ hầu tiết kiệm chi phí.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo trang thông tin về du lịch giải trí Elloha của Pháp, xu hướng đi ''chơi xa'' thay vì ở nhà, nhưng chi phí được kiểm soát tối đa, có thể được thấy trong cung cách tiêu dùng của khách du lịch. Thời buổi lạm phát tăng vọt đã khuếch đại tầm quan trọng của các nền tảng trực tuyến hay trang web chuyên so sánh giá kể cả giá vé may bay, phòng khách sạn, dịch vụ giải trí hay tour tham quan, Trang thông tin Elloha ghi nhận trong mùa nghỉ Toussaint (Halloween) vừa qua, số lượt người truy cập các mạng chuyên so sánh giá cả đã tăng gấp bội và xu hướng này sẽ kéo dài trong suốt mùa đông cho tới những ngày lễ cuối năm.

Đi chơi ít ngày tại những điểm đến rẻ hơn

Trong số các mạng so sánh giá cả, được người tiêu dùng ở châu Âu truy cập nhiều nhất có Trivago của Đức, Momondo của Đan Mạch, Liligo của Pháp. Mạng Booking có trụ sở tại Hà Lan nhưng cũng như Kayak và TripAdvisor đều nằm trong tay các tập đoàn Mỹ là Priceline hay Expedia Group. Người tiêu dùng tìm kiếm thông tin đầu tiên trên Google (có thể đặt vé hay đặt phòng trực tiếp thông qua dịch vụ kết nối của Google), hoặc ngay sau đó họ nối vào các mạng chuyên so sánh giá, để lấy quyết định mua vé máy bay hay đặt phòng khách sạn.

Thế nhưng, trong bối cảnh vật giá leo thang, phụ phí nhiên liệu cũng như thuế sân bay khiến cho các công ty hàng không tiếp tục bán vé với giá cao, khách du lịch Âu Mỹ buộc phải xem xét lại cách chi tiêu của họ. Nhu cầu đi du lịch sau hai năm đại dịch vẫn ở một mức cao, nhưng nhìn chung du khách tìm cách tiết kiệm bằng cách đi chơi ngắn ngày hơn, điểm đến không nhất thiết phải quá xa và nhất là có giá phòng nghỉ dưỡng, hợp lý phải chăng.

Theo trang thông tin du lịch L'Écho Touristique, số lượng khách hàng đặt phòng cho các kỳ nghỉ ngắn ngày đã tăng mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 01/2023 so với cùng kỳ năm 2019. Chẳng hạn như trên mạng so sánh giá phòng Trivago của Đức (một chi nhánh của tập đoàn Expedia), khách hàng ngày càng có xu hướng chọn những khách sạn nào có giá rẻ hơn so với cách đây ba năm. Thay vì đi một tuần, các kỳ nghỉ được rút ngắn lại còn 5 hoặc 6 ngày.

Tuy vẫn thích đi du lịch nhưng khách phải dè chừng các khoản chi tiêu. Việc thay đổi thói quen tiêu dùng ấy có thể đem lại thêm lợi nhuận cho các công ty hàng không giá rẻ (low cost) như Vueling của Tây Ban Nha, EasyJet của Anh hay Ryanair của Ai Len. Du khách dần chuyển sang việc mua các chuyến bay với giá rẻ, nhưng cách tính này chỉ thật sự có lợi khi khách đi du lịch mà không cần phải đặt trước chỗ ngồi hay ký gửi hành lý. Các phí phụ trội này, một khi gộp lại, có thể khiến cho giá chuyến bay low cost càng cao hơn là hãng máy bay thông thường. Trường hợp này đã từng xẩy ra với Transavia, gọi là một chi nhánh rẻ hơn, nhưng đôi khi lại đắt hơn hãng mẹ Air France.

Cũng theo trang thông tin L'Écho Touristique, các điểm đến ở vùng phía nam châu Âu cũng như miền Địa Trung Hải thu hút được nhiều du khách, do có giá phòng khách sạn phải chăng hơn. Khách hàng thay vì chọn khách sạn hay khu nghỉ dưỡng 4 sao có thể xuống hạng thành 3 sao, điều họ quan tâm là chất lượng dịch vụ. Giá phòng mềm hơn nhưng cung cách phục vụ vẫn tốt. Hai tiêu chuẩn ấy có thể giải thích vì sao khách du lịch châu Âu thường chọn Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha cũng như Thổ Nhĩ Kỳ làm điểm đến.

Tiết kiệm chi phí sinh hoạt để dành tiền đi du lịch

Hầu hết các điểm du lịch này chỉ cách các thủ đô cũng như các thành phố lớn của châu Âu có vài tiếng đi máy bay. Tuy nhiên, tùy theo luật cung cầu, chuyến bay từ Luân Đôn đến sang đảo Madeira của Bồ Đào Nha lại đắt hơn so với chuyến bay từ Anh sang đảo Crète của Hy Lạp, nhất là trong hai tuần cuối tháng 12/2022. Theo dữ liệu của Google Flight, dịch vụ so sánh giá vé máy bay, cạnh tranh trực tiếp với các mạng như Kayak hay là eDreams, xu hướng hiện thời là khách có kế hoạch đi ngắn ngày hơn, điểm đến không quá xa (khoảng 3 giờ đi máy bay), dưới hai tiếng di chuyển thì nên dùng tàu cao tốc, việc đặt vé hay đặt phòng cũng gần sát hơn với thời điểm khởi hành so với cùng kỳ trước khi có đại dịch.

Sau một mùa hè bội thu nhờ sự trở lại của du khách quốc tế, chủ yếu là khách đến từ Bắc Mỹ (có sức mua sắm cao), ngành du lịch châu Âu vẫn có thu nhập ổn định.Các công ty hàng không vẫn bán được nhiều vé cho hành khách, cho dù theo Tổng Cục hàng không dân dụng DGAC của Pháp, giá vé trung bình trong khu vực châu Âu đã tăng 43% so với năm 2019.

Dường như ngay cả trong thời buổi lạm phát, giá sinh hoạt gia tăng vẫn không làm cho du khách châu Âu ''sờn lòng, chùn bước''. Du khách có tâm lý muốn nghỉ bù, họ có thể hạn chế bớt các khoản chi tiêu nhưng tuyệt đối họ không muốn dời lại các chuyến đi chơi, nhất là đó chính là dịp để đi thăm gia đình họ hàng, hay gặp lại bạn bè thân hữu. Du khách thà giảm bớt chi tiêu trong các khâu khác, kể cả sinh hoạt giải trí như đi ăn nhà hàng hay đi xem phim ngoài rạp. Thậm chí, họ chịu tiết kiệm bớt xài sang, bớt mua sắm hơn trước, thà để dành tiền để đi du lịch hơn là mua áo quần đồ hiệu, sắm tivi tủ lạnh hay mua một một chiếc điện thoại đời mới.

55 triệu dân Mỹ sẽ đi du lịch trong mùa lễ Tạ Ơn

Cũng như du khách châu Âu, dân Mỹ trong thời hậu đại dịch Covid-19, cũng tìm cách hạn chế các khoản chi tiêu trong đời sống để có thể về thăm gia đình trong mùa lễ Tạ Ơn Thanskgiving bắt đầu từ hôm nay (24/11) cũng như mùa Giáng Sinh sắp đến. Giá vé máy bay trung bình cho các tuyến bay nội địa ở Mỹ đã tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó dĩ nhiên buộc nhiều hộ gia đình phải tính lại kế hoạch di chuyển trong mùa lễ. Các chuyến đi sẽ ít ngày hơn, các sinh hoạt giải trí cũng như chỗ ở và điểm đến đều phải có giá mềm hơn.

Mặc dù giá thực phẩm có thể tăng tới 9% trong mùa Thanksgiving năm nay (so với 2,5% hàng năm), nhưng dân Mỹ vẫn dành dụm đủ tiền để đi du lịch. Theo khảo sát gần đây của công ty bảo hiểm American Automobile Assurance, dân Mỹ sẵn sàng tiết kiệm một số chi phí sinh hoạt để có thể về thăm gia đình nhà hoặc đi chơi theo kế hoạch của họ. Tính tổng cộng, có khoảng 54,6 triệu dân Mỹ sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn năm nay, tăng 1,5% so với năm ngoái.

Đây là lần thứ ba, mùa lễ Tạ ơn lập kỷ lục về số người rời khỏi nhà, họ đi chơi cho dù chưa hẳn là đi du lịch thật xa. Theo công ty bảo hiểm AAA, lần trước số khách Mỹ đi du lịch nội địa đạt kỷ lục là vào năm 2005 và năm 2019. Do giá vé máy bay tăng mạnh, gần 49 triệu người Mỹ năm nay có kế hoạch di chuyển bằng xe hơi, mặc dù giá nhiên liệu đang trên đà gia tăng nhưng vẫn còn ''phải chăng'' so với giá vé máy bay, nhất là đối với các hộ gia đình đông con.

Ngoài ra, người Mỹ còn dùng nhiều phương tiện giao thông khác, một triệu rưỡi du khách dự kiến sẽ di chuyển bằng xe buýt, xe lửa hoặc tàu điện trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn năm nay. Sau hơn hai năm đại dịch không được đi đâu xa vì đại dịch, nhu cầu dồn nén nay lại bung ra khiến cho người tiêu dùng có tâm lý ''nghỉ bù'', cứ nên đi chơi chừng nào túi tiền chưa cạn và nhất là sức khỏe còn cho phép, vì không ai thực sự biết ngày mai sẽ ra sao.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký