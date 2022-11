QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đánh giá "Nga thiếu đạn dược một cách trầm trọng". Tướng Lloyd Austin ngày 23/11/2022 giải thích thêm "quân đội Nga vẫn chưa khắc phục được những bất cập về mặt hậu cần". Một trong những lý do là "Kiev đã tiêu hủy nhiều kho đạn dược của Nga". Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ không chắc Matxcơva sẽ nhanh chóng có khả năng lấp đầy chỗ trống đó, do các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại hiện hành. Hoa Kỳ cũng thông báo giải ngân thêm 400 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraina. Tính từ đầu chiến tranh chính quyền Biden cấp cho Ukraina gần 20 tỷ đô la viện trợ quân sự.

(AFP) - Trung Quốc yêu cầu các ngân hàng mở van tín dụng cho các công ty xây dựng, các cơ quan môi giới địa ốc. Đây là một nỗ lực mới để ngăn chận khủng hoảng bất động sản lan rộng. Trong thông cáo chung, hôm 23/11/2022, của Ngân Hàng Trung Ương và Cơ Quan Điều Phối trong ngành Ngân Hàng và Bảo Hiểm (CBIRC) yêu cầu tạo điều kiện "thuận lợi" cho ngành địa ốc và xây dựng để vượt qua khó khăn. Quyết định này được coi là một sự thay đổi quan trọng trong chính sách của Trung Quốc. Từ 2020 Bắc Kinh đã siết lại các khoản tín dụng địa ốc.

(AFP) - Trang web của Nghị Viện châu Âu bị tin tặc Nga tấn công. Ngày 23/11/2022, chỉ vài tiếng sau khi Nghị Viện Châu Âu thông qua văn bản coi Nga là "Nhà nước yểm trợ khủng bố", trang web của Nghị Viện bị tấn công tin học. Bà chủ tịch Nghị Viện Roberta Metsola khẳng định "một nhóm thân điện Kremlin đã đứng ra nhận trách nhiệm" đối với "cuộc tấn công tinh vi" này.

(RFI) - Thụy Điển mở phiên xử hai công dân làm gián điệp cho Nga. Phiên tòa diễn ra ngày 24/11/2022 được cho là chưa từng có. Payam Kia 35 tuổi và Peyman Kia 42 tuổi, là hai anh em, bị cáo buộc có "hành động gián điệp nghiêm trọng" cho Nga. Người anh làm việc trong cơ quan an ninh và phản gián Thụy Điển. Trong suốt 10 năm từ 2011 đến 2021, người này đã giao gần 30.000 tài liệu mật cho cơ quan tình báo quân sự Nga GRU. Stockholm lo danh sách nhân viên tình báo Thụy Điển ở nước ngoài bị lộ. Nếu bị kết án làm gián điệp, anh em nhà Kia có thể lĩnh án tù chung thân.

(AFP) - Venezuela : Chính quyền Maduro và đối lập nối lại đàm phán. Trên Twitter ngày 23/11/2022, tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết "các cuộc đàm phán giữa chính phủ Maduro và phe đối lập Venezuela sẽ diễn ra ngày 25 và 26/11" tại Mêhicô. Tổng thống Colombia đang cố giúp nước láng giềng thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị.

(AFP) - Em gái Kim Jong Un thóa mạ Hàn Quốc. Trong thông cáo ngày 24/11/2022, Kim Yo Jong, em gái và là cố vấn chính trị quan trọng của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, thóa mạ chính quyền Seoul và tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol là "lũ ngốc" và là "những con chó trung thành, tận tụy" của Mỹ. Những tuyên bố cay nghiệt trên được đưa ra sau khi ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết Seoul dự tính đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng do những vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc yêu cầu ngừng trấn áp ở Iran. 47 nước thành viên Hội Đồng Nhân Quyền họp khẩn tại Geneve, Thụy Sĩ, ngày 24/11/2022 để bàn về "tình hình nhân quyền xuống cấp ở Iran", theo yêu cầu của hơn 50 nước thành viên Liên Hiệp Quốc, do Đức và Iceland khởi xướng. Phiên họp cũng sẽ quyết định mở một cuộc điều tra quốc tế về tình trạng trấn áp đẫm máu người biểu tình ở Iran hay không. Phát biểu tại cuộc họp, ông Khadijeh Karimi, một quan chức Iran cho rằng những nước phương Tây yêu cầu Liên Hiệp Quốc mở điều tra không có đủ tư cách chỉ trích Teheran vì "các quyền của dân tộc Iran bị vi phạm bởi các bên tự cho là vô địch về nhân quyền", ý muốn nói đến các biện pháp trừng phạt của Mỹ và nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Pháp, Đức, Anh.

(AA) - Nga và Ukraina trao đổi tù binh chiến tranh. Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/11/2022 thông báo đã thực hiện một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh với Ukraina, với số lượng tương đương. 35 quân nhân Nga sẽ được máy bay quân sự của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đưa về Matxcơva để điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng Nga.

(AFP) - 238.000 người chết do ô nhiễm không khí vào năm 2020. Báo cáo của cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) công bố hôm nay 24/11/2022 cho biết, đã có 238.000 ca tử vong do ô nhiễm không khí ở Liên Hiệp châu Âu (EU) vào năm 2020, so với 231.000 vào năm 2019. Mặc dù vậy, EEA vẫn lạc quan rằng Liên Âu sẽ đạt được mục tiêu giảm hơn 50% số ca tử vong do ô nhiễm không khí vào năm 2030 so với năm 2005.

(AFP) - Brazil : Đảng Tự do của của tổng thống mãn nhiệm Jair Bolsonaro bị phạt. Hôm qua 23/11/2022, chủ tịch Tòa án Bầu cử Tối cao (TSE) Alexandre de Moraes đã bác yêu cầu đòi hủy kết quả kiểm phiếu của hơn 280 ngàn máy bỏ phiếu điện tử trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil của đảng Tự do. TSE cho rằng đảng Tự do có "ý đồ xấu" và sẽ phải nộp phạt 4,2 triệu đô la.

