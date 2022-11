ANH-TRUNG QUỐC

Anh ngừng lắp camera giám sát Trung Quốc sản xuất tại các trụ sở chính phủ

Máy camera do tập đoàn Trung Quốc Hikvision chế tạo. Ảnh chụp tại Bắc Kinh ngày 08/10/2022. AP - Mark Schiefelbein

Trọng Thành 2 phút

Vì lý do an ninh, hôm 24/11/2022, chính phủ Anh yêu cầu ngừng lắp đặt camera giám sát do Trung Quốc sản xuất tại ‘‘các cơ sở nhạy cảm’’.