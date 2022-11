QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) – Công ty VinFast Việt Nam xuất xưởng xe điện đầu tiên cho khách hàng Mỹ. Nhà sản xuất xe điện của Việt Nam VinFast cho biết hôm nay 25/11/2022 đã xuất xưởng lô hàng 999 chiếc xe đầu tiên đến Hoa Kỳ. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến ​​sẽ được bàn giao cho khách hàng vào cuối tháng 12. VinFast đang trong quá trình xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện ở North Carolina và đang chờ địa phương phê duyệt. Giám đốc điều hành VinFast Lê Thị Thu Thủy cho biết công ty dự kiến ​​bắt đầu sản xuất tại nhà máy từ tháng 7/2024.

(RFI) - Anh: Nhập cư kỷ lục với nửa triệu người trong một năm. Bất chấp Brexit, bất chấp khủng hoảng kinh tế và chính trị, Vương quốc Anh chưa bao giờ chào đón nhiều người nhập cư đến như vậy. Di cư ròng, tức số người đến trừ đi số người đi vượt quá nửa triệu. Kỷ lục này do một số yếu tố. Số lượng sinh viên nước ngoài đã tăng gấp đôi trong một năm, chiếm 1/5 số người đến trong năm qua. Số lượng người nhập cư với thị thực nhân đạo là 200.000 người, gồm những người Ukraina và Afghanistan chạy trốn chiến tranh.

(AFP) - Hungary hoãn phê chuẩn kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO. Ngày 24/11/2022, bên lề thượng đỉnh của nhóm Visegrad tại Kosice (Slovakia), thủ tướng Viktor Orban cho biết Quốc Hội Hungary sẽ bỏ phiếu trong « phiên họp đầu tiên » của năm 2023, thay vì vào cuối năm 2022 như Budapest hứa trước đây. Ông Orban trấn an vẫn « ủng hộ » hai nước Bắc Âu. Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là hai nước duy nhất chưa phê chuẩn để Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương.

(RFI) – Hồng Kông kết án đức hồng y Trần Nhật Quân. Hôm nay 25/11/2022, cựu Giám mục Hồng Kông, đức hồng y Giuse Trần Nhật Quân Joseph Zen và năm đồng phạm của ông đã bị tòa án Hồng Kông kết tội vi phạm hành chính liên quan đến một quỹ mà ông thành lập để hỗ trợ những người biểu tình bị bắt trong phong trào nổi dậy lớn vào mùa hè năm 2019. Mỗi bị cáo sẽ phải nộp phạt 4.000 đô la Hồng Kông tương đương với 500 euro.

(Belta News) - Việt Nam và Belarus ký biên bản ghi nhớ về hợp tác an ninh. Ông Aleksandr Volfovich, Quốc vụ khanh Hội đồng An ninh Quốc gia Belarus đã tiếp bộ trưởng Công An Việt Nam Tô Lâm tại Minks ngày 24/11/2022. Trong buổi trao đổi về hợp tác về nhiều lĩnh vực, hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an ninh.

(Reuters) - Tesla thu hồi hơn 80.000 xe ô tô điện tại Trung Quốc. Lý do được Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc nêu trong thông cáo ngày 25/11/2022 là do lỗi phần mềm và dây an toàn. Tập đoàn của tỷ phú Mỹ Elon Musk thông báo sẽ cập nhật phần mềm các xe bị thu hồi và thay thế thiết bị bị hỏng trong trường hợp cần thiết.

(Reuters) - Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu sẽ công du Trung Quốc. Theo thông cáo được Hội Đồng Châu Âu công bố ngày 24/11/2022, ông Charles Michel sẽ gặp chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 01/12. Hai nhà lãnh đạo « sẽ thảo luận về những thách thức quốc tế cũng như những lợi ích chung ». Chuyến thăm của ông Charles Michel diễn ra trong bối cảnh các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu bày tỏ quan ngại khối này phụ thuộc vào cường quốc kinh tế thứ hai thế giới trong cuộc họp gần đây của Hội Đồng.

(NHK) – Nghị viện châu Âu kêu gọi Qatar điều tra về cái chết của công nhân viên nước ngoài. Hôm qua 24/11/2022, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết kêu gọi các nhà chức trách Qatar tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về cái chết của những người lao động nhập cư giúp nước này đăng cai World Cup 2022. Nghị quyết cũng kêu gọi Qatar bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

(RFI) – Nghị Viện Nga thông qua luật cấm ‘‘tuyên truyền’’ LGBT +. Hôm qua, 24/11, Quốc Hội Nga đã chấp nhận trong lần đọc thứ ba và cũng là cuối cùng những sửa đổi quan trọng đối với luật chống tuyên truyền cho cộng đồng LGBT + (LGBT + là cộng đồng người đồng tính, chuyển giới, lưỡng giới). Việc quảng bá cho các mối quan hệ “không theo quy ước”, như Điện Kremlin gọi bị cấm trên các phương tiện truyền thông, trên Internet, sách, phim. Những sửa đổi lần này còn cứng rắn hơn luật năm 2013, vốn đã được coi là bước ngoặt chuyển sang hướng bảo thủ, kỳ thị những người thuộc cộng đồng LGBT+.

(AFP) – Elon Musk khôi phục các tài khoản Twitter bị khóa. Tỷ phú và ông chủ Twitter Elon Musk hôm qua 24/11/2022 thông báo sẽ khôi phục tất cả các tài khoản bị khóa trên nền tảng này vào tuần tới nếu chúng không vi phạm pháp luật. Ông Musk đã phục hồi tài khoản của Donald Trump hôm 19/11 sau khi tài khoản của cựu tổng thống Mỹ bị khóa sau vụ bạo loạn điện Capitol 06/01/2021.

