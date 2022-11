QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) – Hoa Kỳ và Nga thảo luận về việc trả tự do cho hai công đân Mỹ thông qua các kênh đặc biệt. Đó là ngôi sao bóng rổ Brittney Griner và Paul Whelan một cựu quân nhân thuộc lực lượng thủy quân lục chiến. Hãng thông tấn Nga RIA Novosti đã cho biết như trên ngày hôm nay, 28/11/2022, dẫn lời một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ.

(Reuters) – Kremlin bảo vệ liên minh quân sự do Nga đứng đầu. Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitri Peskov, hôm qua, 27/11/2022, trên kênh truyền hình nhà nước, tuyên bố : « Luôn có những mưu đồ làm tan rã Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (OTSC). Nhưng chí ít trong hiện tại, chúng ta thấy rằng bất chấp những khó khăn, bất chấp những mâu thuẫn có thể xảy ra giữa các nước thành viên, cơ cấu này vẫn rất được ưa chuộng ». Vẫn theo ông Peskov, « OTSC đã chứng tỏ rõ tính thích đáng và hiệu quả, nhất là trong việc giải quyết tình hình ở Kazakhtan ». Nga đã có biện minh như trên khi thủ tướng Armenia trong cuộc họp thượng đỉnh tuần rồi chỉ trích liên minh quân sự do Nga dẫn đầu đã không hậu thuẫn nước này trong cuộc xung đột với Azerbaijan tại vùng Thượng Karabagh hồi tháng 9/2021.

(AFP) – Nga và Kazakhstan khẳng định tăng cường hợp tác. Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, hôm nay, 28/11/2022, có cuộc gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại điện Kremlin. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tokaiev sau thắng lợi bầu cử gần đây. Cả hai nguyên thủ tái khẳng định mối quan hệ lịch sử sau những bất đồng công khai về Ukraina. Bên cạnh chủ nhân điện Kremlin, tổng thống Tokaiev cho rằng « chuyến thăm nước ngoài đầu tiên này tại Nga có một ý nghĩa chính trị và một biểu tượng nhất định ». Theo ông, Nga « đã và luôn là một đối tác chiến lược » của Kazakhstan.

(AFP) – Europol phá vỡ mạng lưới buôn ma túy lớn chưa từng có. Theo thông báo từ Cơ quan cảnh sát châu Âu – Europol hôm nay, 28/11/2022, tổng cộng có 49 nghi can đã bị bắt giữ tại nhiều nước khác nhau, trong số này có 6 nhân vật quan trọng ở Dubai. Trong chiến dịch phá vỡ « siêu mạng lưới » buôn thuốc phiện đi từ Dubai đến châu Âu này, cảnh sát còn tịch thu được 30 tấn cocain.

(AFP) – Thủ tướng Anh có bài diễn văn đầu tiên. Theo một số trích đoạn nội dung bài phát biểu được văn phòng thủ tướng công bố, thủ tướng Rishi Sunak trước các nhà ngoại giao và đại diện nhiều nước trên thế giới, sẽ trình bày chính sách đối ngoại của Anh trong thời gian sắp tới. Theo đó, Anh Quốc sẽ phải bảo vệ mạnh mẽ các giá trị tự do và mở rộng, đặc biệt là trước các tham vọng của Trung Quốc và Nga.

(AFP) – Tổng thống Pháp công du Mỹ trong hai ngày 01 và 02/12/2022. Chuyến viếng thăm cấp Nhà nước đầu tiên của ông Macron dưới chính quyền Biden nhằm thúc đẩy trợ lại quan hệ giữa Paris với Washington. Đạo luật chống lạm pháp IRA dự trù bơm thêm hàng trăm tỷ đô la vào kinh tế Mỹ khiến Pháp lo ngại đây là một biện pháp « bảo hộ trá hình », đe dọa mạng lưới công nghiệp của Pháp và châu Âu.

(Reuters) - Teheran triệu đại sứ Đức để phản đối Berlin đòi Liên Hiệp Quốc điều tra về các đợt đàn áp nhắm vào người biểu tình tại Iran. Hãng tin chính thức Iran ngày 28/11/2022 cho biết Teheran mạnh mẽ phản đối Đức và Island đã đề xuất nghị quyết đòi trừng phạt Iran vi phạm nhân quyền. Nghị quyết đã được đệ trình lên Liên Hiệp Quốc và đã được thông qua hôm 24/11/2022. 47 quốc gia đã quyết định thành lập một nhóm điều tra về những hành vi « đàn áp người biểu tình » tại Iran từ hơn 2 tháng nay sau cái chết của Mahsa Amini.

(AFP) - Hơn 700 tù nhân Iran được trả tự do sau thắng lợi của đội tuyển bóng đá quốc gia. Thứ Sáu vừa qua đội bóng quốc gia Iran thắng đội tuyển xứ Wales 2-0. Để đánh dấu sự kiện này Teheran trả tự do cho 709 tù nhân. Nhiều nhà qua sát đặt câu hỏi nếu thắng được đội tuyển quốc gia của Mỹ trong trận ở vòng loại Cúp Qatar thì sẽ có bao nhiêu tù nhân Iran nữa hy vọng được ân xá ?

