(The Diplomat) - Philippines mua thêm vũ khí, tăng cường năng lực cho hải quân. Hôm qua, 28/11/2022, chuẩn đô đốc Toribio Adaci Jr., chỉ huy Hải quân Philippines đã đến tham dự lễ vận hành hai trong số chín tầu ngăn chặn tấn công nhanh lớp Acero, có thể mang tên lửa Shaldag Mark V do Israel sản xuất. Hợp đồng trị giá 176 triệu đô la và đây được xem như là một phần nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Philippines. Trong buổi lễ này, chuẩn đô đốc Toribio Adaci Jr thông báo ý định mua thêm 15 pháo hạm nhanh cũng do Israel sản xuất, nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn các cuộc xâm nhập của nước ngoài vào vùng lãnh hải rộng lớn của nước này.

(Reuters) – Trung Quốc thông báo đuổi một tàu tuần dương Mỹ khỏi quần đảo Trường Sa. Theo một phát ngôn viên Quân đội Trung Quốc, quân đội nước này đã xua đuổi một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường của Hoa Kỳ đã "xâm nhập bất hợp pháp" vào vùng biển gần quần đảo Trường Sa của Biển Đông hôm nay, 29/11/2022. Hiện tại chưa có bình luận ngay lập tức nào từ quân đội Hoa Kỳ.

(Reuters) - Nga muốn lập liên minh khí đốt với Kazakhstan và Ubezkistan ? Đây là phát biểu của thủ tướng Nga Alexander Novak ngày hôm qua, 28/11/2022, với hãng thông tấn Interfax. Tuy nhiên, thủ tướng Nga không cho biết chi tiết về yêu cầu nào để thành lập liên minh cũng như các cuộc thảo luận đã đến giai đoạn nào. Về phía Kazakhstan, phát ngôn viên tổng thống Kassym-Jomart Tokayev cũng chỉ cho biết là tổng thống Nga Vladimir Putin có đề xuất như trên trong cuộc gặp với ông Tokaiev, và cũng không cung cấp thêm một chi tiết nào.

(AFP) – Đồng giải thưởng Nobel Hòa bình Belarus có nguy cơ bị phạt tù từ 7 đến 12 năm. Theo báo động của tổ chức phi chính phủ Viasna hôm nay, 29/11, ông Ales Beliatski, nhà tranh đấu nhân quyền lâu năm tại Belarus, có thể bị phạt tù với mức án rất nặng như trên trong một vụ án về ‘‘buôn lậu’’. Theo giới quan sát, vụ án này được coi như một hành động trả thù của tổng thống Belarus. Tổng thống Alexandre Loukachenko, đồng minh của Matxcơva, cầm quyền liên tục từ năm 1994, chủ trương dập tắt mọi chỉ trích, đặc biệt kể từ cuộc phản kháng bác bỏ kết quả bầu cử tổng thống hè 2020, bị tố cáo gian lận.

(AFP) - Thủ tướng Nhật đề nghị nội các chuẩn bị từ nay đến năm 2027 tăng ngân sách quốc phòng lên thành 2% GDP. Hiện nay, ngân sách quốc phòng Nhật chiếm 1% GDP. Thủ tướng Fumio Kishida thông báo dự án nói trên với bộ Quốc Phòng và bộ Tài Chính vào tối qua 28/11/2022. Tokyo đang nỗ lực củng cố chiến lược quốc phòng và an ninh để đối phó với các mối đe dọa ngày càng lớn từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, cũng như để đối phó với các hậu quả địa chính trị do chiến tranh Ukraina.

(Reuters) - Mỹ và Nga mới chỉ sử dụng một lần duy nhất đường dây liên lạc quân sự nóng kể từ khi chiến tranh Ukraina nổ ra. Một quan chức quốc phòng Mỹ xin ẩn danh hôm 28/11/2022 tiết lộ với Reuters là Hoa Kỳ đã khởi xướng cuộc gọi đó để cho Matxcơva thấy mối lo ngại của Washington về các hoạt động quân sự của Nga gần cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraina. Quan chức này từ chối giải thích chi tiết nhưng cho biết đường dây nóng thậm chí đã không được sử dụng khi một tên lửa rơi xuống Ba Lan, thành viên NATO hôm 15/11 khiến 2 người thiệt mạng.

(AP) – Mỹ cho biết Nga đột ngột hoãn đàm phán về kiểm soát vũ khí chiến lược. Chính quyền Biden hôm qua 28/11 thông báo Nga đã hoãn kế hoạch đàm phán kiểm soát vũ khí chiến lược (New START treaty) trong tuần này mà không có lời giải thích. Đàm phán dự kiến ​​bắt đầu vào thứ Ba 29/11 tại Ai Cập và kéo dài đến tuần tới. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby, đàm phán này không chỉ quan trọng đối với Mỹ và Nga, mà cũng ‘‘quan trọng đối với phần còn lại của thế giới.’’

(RFI) - Nhiều ngân hàng Pháp bị tố góp phần tàn phá rừng Amazon ở Brazil. Nạn phá rừng Amazon ở Brazil hiện đang ở mức cao chưa tùng có: từ đầu năm đến nay, đã có tới 9.500km2 rừng bị xóa sổ. Bất chấp các cam kết bảo vệ môi trường, nhiều ngân hàng Pháp đã cấp vốn cho các công ty trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm Brazil chặt rừng để chăn nuôi bò hoặc trồng đậu nành phục vụ chăn nuôi. Theo báo cáo do 5 tổ chức phi chính phủ và các phương tiện truyền thông công bố hôm 28/11/2022, trong số các ngân hàng bị tố cáo có BNP Paribas, Crédit Agricole, Groupe Banque Populaire, Caisse d'Épargne (BPCE) và Société Générale.

(AFP) - Phong trào phản kháng chống chế độ Hồi Giáo Iran: Lần đầu chính quyền công bố số liệu hơn 300 người chết. Tướng Amirali Hajizadeh, chỉ huy lực lượng không gian của Vệ Binh Cộng Hòa hôm nay 29/11 thông báo như trên, trong một video được hãng tin Mehr đăng tải. Theo chính quyền Teheran, trong số hơn 300 nạn nhân đó có cả các thành viên lực lượng an ninh Iran. Còn theo số liệu của tổ chức nhân quyền Iran Human Rights, số nạn nhân thiệt mạng lên đến 416 người. Tư pháp Iran cho biết có hơn 2.000 người bị giam, nhưng các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng con số trên thực tế cao hơn nhiều.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc thúc giục ngành hàng hải tăng tốc chuyển đổi năng lượng. Hôm nay 29/11/2022, trong báo cáo thường niên về vận tải biển, Liên Hiệp Quốc cho biết tổng lượng carbon các tàu hàng thải ra đã tăng 4,1% trong nãm 2020-2021. Liên Hiệp Quốc kêu gọi các công ty vận tải hàng hải bỏ các tàu đã quá cũ, gây ô nhiễm nhiều, cải tạo cơ sở hạ tầng về nhiên liệu của các cảng … Các tàu biển chuyên chở tới 80% lượng hàng hóa trên toàn thế giới.

