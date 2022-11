TT Zelensky cảnh báo những khó khăn ở mặt trận miền đông Ukraina

CHIẾN TRANH NGA - UKRAINA

Mặt trận miền đông Ukraina hiện gặp « khó khăn », quân Nga cố tiến ở vùng Donetsk hoặc thâm nhập vào vùng Kharkiv. Tuy nhiên, trong buổi điểm tin hàng ngày tối 29/11/2022, tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định « chúng ta vẫn trụ vững và nhất là không được để kẻ thù thực hiện ý đồ của chúng ».

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo ông Zelensky, được AFP trích dẫn, « dù bị tổn thất rất lớn, quân chiếm đóng vẫn cố tiến ở vùng Donetsk, cắm quân ở vùng Luhanks và thâm nhập vào vùng Kharkiv ». Ngoài ra, Nga đang chuẩn bị « điều gì đó ở miền nam ».

Trên thực địa, quân Nga đang cố chiếm Barkhmut, ở tỉnh Donetsk, từ ngày 17/05. Tập đoàn Wagner mở chiến dịch « Lò mổ Barkhmut » nhưng mục tiêu chính, theo Yevgeny Prigozhin, chủ nhân của công ty lính đánh thuê, là « hủy diệt quân đội Ukraina » để « giảm năng lực chiến đấu » của họ.

Đội ngũ cứu thương, được điều đến Kherson ở miền nam trước đó, đã trở lại tăng viện cho Bakhmout phản ánh phần nào mức độ quyết liệt trên chiến trường. Tham gia chiến đấu với quân Ukraina còn có lực lượng tình nguyện viên nước ngoài.

Đặc phái viên RFI Cléa Broadhurst gặp một tiểu đoàn tình nguyện viên tại Konstantinovka, sát Barkhmut :

Trong một ngôi nhà, tất cả các cửa sổ được che kín, các chiến binh tình nguyện đang chuẩn bị. Một người đàn ông nói : « Tự do có cái giá của nó ».

Shar, 28 tuổi, phải rời Crimée năm 2015 sau khi bị kết án phản bội. Hiện giờ, anh chiến đấu vì tự do, chống lại nước Nga. Anh nói : « Chúng tôi chiến đấu vì tự do, với những người thân cận với chúng tôi, suy nghĩ như chúng tôi và có chung khát vọng tự do. Chúng tôi muốn tự do cho dân tộc Ukraina, cho Crimée, cho người Chechnya. Chúng tôi đoàn kết, chỉ có một mục tiêu cuối cùng và chúng tôi sẽ đạt được ».

Maga, viên chỉ huy, được tôi luyện trong các cuộc chiến tranh Chechnya. Ông cho biết : « Tôi lớn lên trong chiến tranh. Đấu tranh cho tự do đã nằm trong gien dân tộc chúng tôi. Tôi hy vọng là thế hệ chúng tôi sẽ chấm dứt được cuộc chiến này ».

Maga đã sát cánh cùng Ukraina trong cuộc chiến chống Nga từ năm 2016, với hy vọng một ngày nào đó, Kiev sẽ giúp tương tự cho cho người Chechnya : cùng cuộc đấu tranh trước kẻ thù chung.

Ông Maga nhớ lại : « Tuyên truyền giống hệt lúc chiến tranh Chechnya xảy ra. Họ nói người Chechnya là khủng bố, là những kẻ cực đoạn và ăn thịt trẻ em ! Trước tiên chúng tôi (người Chechnya) ăn thịt trẻ em Nga, sau đó đến lượt người Ukraina. Sự tuyên truyền này không hề thay đổi ».

Được quân đội Ukraina gọi tăng viện, họ tiến ra chiến tuyến.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký