Dân Nga mệt mỏi với chiến tranh Ukraina

CHIẾN TRANH UKRAINA

Theo thăm dò của hãng truyền thông Meduza - đối lập Nga, công bố ngày 30/11/2022, 55 % dân Nga ủng hộ Matxcơva và Kiev đàm phán hòa bình. Công luận Nga dường như ngày càng mệt mỏi với cuộc chiến mà Nga tiến hành ở Ukraina.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo Viện nghiên cứu chiến tranh (Institute for the Study of War), có trụ sở tại Washington, những thất bại của Nga trên chiến trường khiến công chúng Nga ngày càng mệt mỏi. Các cuộc thăm dò từ tháng 7 của điện Kremlin chỉ ra rằng 37 % người Nga ủng hộ đàm phán thì vào tháng 10 con số này đã tăng lên 57 %, theo kết quả thăm dò của một cơ quan độc lập Levada.

Trong bối cảnh đó, trên mạng xã hội Telegram nổ ra nhiều cuộc tranh luận về việc liệu có nên ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt nữa hay không ? Hiện có hai bản kiến nghị đang được bình luận rất nhiều. Một kiến nghị của "Phong trào nữ quyền chống chiến tranh" và bản kiến thứ hai là của các bà mẹ bà vợ Nga có con hoặc chồng tham chiến, kêu gọi những người Ukraina ở những vùng đã sáp nhập tham chiến, đứng về phía quân đội Nga.

Thông tín viên RFI Anissa El Jabri cho biết thêm thông tin từ Matxcơva :

Bản kiến nghị đầu tiên chỉ rõ những người đàn ông trong độ tuổi chiến đấu ở vùng Kherson, Zaporijia, Louhansk, Donetsk, đã đi sơ tán cùng với gia đình họ trên lãnh thổ Nga từ mùa xuân, hoặc đã lẩn trốn ở đâu đó từ tháng 9 vừa qua để tránh lệnh động viên một phần. Văn bản này cho biết những người này nên được điều động đi bảo vệ những vùng biên giới mới, và vấn đề này đôi khi gây tranh cãi. Tin nhắn thoại từ một người phụ nữ ẩn danh cho biết : « Theo lẽ tự nhiên, họ sẽ đi chiến đấu vì Ukraina chứ không phải vì Nga. Điều này có nghĩa là không còn ai để chống lại binh lính của chúng ta. Mọi người nghĩ sao ? Đây là cuộc chiến tranh chứ không phải trò đùa. »

Một bản kiến nghị khác được đưa ra từ đầu tuần, đó là bản kiến nghị của phong trào nữ quyền, yêu cầu chấm dứt giao tranh và đưa những binh lính trở về nhà họ. Yêu cầu này đã được gửi đến chính quyền, trong đó có cả Quốc Hội Nga. Khi được hỏi về yêu cầu này, phát ngôn viên điện Kremlin cho biết không thể đưa ra bình luận và trả lời rằng : « tôi không nhìn thấy văn bản đó, tôi không biết đó là loại tổ chức nào ? »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký