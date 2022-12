QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Thủ tướng Phần Lan nhìn nhận châu Âu không đủ sức « một mình chống chọi » với Nga. Công du Úc, bà Sanna Marin hôm nay 02/12/2022 đánh giá « châu Âu không đủ mạnh và sẽ gặp khó khăn nếu không dựa vào Hoa Kỳ », nước đóng vai trò « trung tâm » trong việc cung cấp vũ khí, viện trợ tài chính, nhân đạo cho Ukraina trong cuộc chiến này. Bà đồng thời ghi nhận « trong một thời gian dài Liên Âu đã thắt chặt quan hệ kinh tế với Nga và lầm tưởng rằng điều này tránh được kịch bản chiến tranh » nhưng Châu Âu đã « hoàn toàn sai lầm ».

(AFP) - Chính phủ Ý ban hành sắc lệnh tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraina. Sắc lệnh mới được ban hành hôm 02/12/2022 có hiệu lực cho đến ngày 31/12/2023, cho phép chính quyền Roma « chuyển giao các phương tiện, trang thiết bị quân sự cho chính quyền Ukraina ». Thủ tướng Giorgia Meloni, cánh cực hữu, đã tuyên bố hỗ trợ Kiev đối đầu với chiến tranh, đồng thời cam kết Ý luôn là một đối tác đáng tin cậy của NATO để sát cánh với Ukraina ». Sắc lệnh này còn phải được Quốc Hội Ý phê chuẩn.

(AFP) - Danh thủ bóng đá Brazil Pelé, 82 tuổi, lại nhập viện để điều trị ung thư. Bệnh viện Sao Paulo hôm 01/12/2022 giải thích lý do : huyền thoại Pelé cần kiểm tra quá trình trị xạ. Từ năm ngoái, ông phát hiện bị ung thư ruột già. Họp báo tại Qatar, huấn luyện viên Tite chúc cầu thủ Pelé được « bình an ».

(AFP) - Ukraina cách chức giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporijia do Nga chỉ định. Tập đoàn điện lực Ukraina, Energoatom, ngày 01/12/2022 thông báo cách chức ông Iouriï Tchernitchouk. Lý do là viên kỹ sư này « phản bội Ukraina, cộng tác với địch ». Nhà máy Zaporijjia hiện do tập đoàn Rosenergoatom quản lý. Nga và Ukraina đổ lỗi cho nhau « oanh kích » nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

(AFP) - Pháp tiêu hủy gần 1,3 triệu gia cầm vì bệnh cúm từ tháng 8 tới nay. Bộ Nông Nghiệp hôm 01/12/2022 cho biết phần lớn các ổ dịch được phát hiện tại khu vực miền tây nước Pháp. Năm ngoái, dịch cúm gia cầm khiến giới chức y tế phải hủy diệt 21 triệu con gà, vịt. Chính phủ dự trù hơn 1 tỷ euro đền bù thiệt hại cho các nhà chăn nuôi.

(Reuters) - Trung Quốc lại hủy cuộc đua Công Thức 1. Ban tổ chức hôm nay 02/12/2022 thông báo đây là lần thứ tư liên tiếp Trung Quốc hủy sự kiện thể thao được dự trù vào tháng 4/2023 tại Thượng Hải. Dịch Covid tiếp tục là nguyên nhân dẫn tới quyết định nói trên.

(AFP) - Tài khoản Twitter của rapper Kanye West lại bị khóa. Twitter đã khóa tài khoản của rapper người Mỹ Kanye West vào hôm nay 02/12/2022, sau khi ca sỹ này đăng những dòng tweet "kích động bạo lực" trên mạng xã hội. Vào tháng 11, Twitter đã khôi phục một số tài khoản gây tranh cãi từng bị cấm hoặc đình chỉ, trong đó có tài khoản của West hay cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký