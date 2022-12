QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Washington tố cáo 4 nhà cung cấp pin mặt trời Trung Quốc lách thuế hải quan của Mỹ. Bộ Thương Mại Mỹ hôm qua 02/12/2022 cho biết xem xét đơn kiện nhắm vào bốn tập đoàn Trung Quốc mạo danh hàng sản xuất tại Thái Lan, Cam Bốt, Malaysia và Việt Nam để trốn thuế nhập khẩu của Mỹ. Chính quyền Biden duy trì các biện pháp trừng phạt đánh vào hàng của Trung Quốc do người tiền nhiệm là Donald Trump ban hành. Pin mặt trời là một lĩnh vực « nhậy cảm » vào lúc Washington thúc đẩy công nghiệp năng lượng sạch. Bốn tập đoàn Trung Quốc trong tầm ngắm của Hoa Kỳ gồm BYD Hong Kong, Canadian Solar, Trina, và Vina Solar.

(AFP) – Mỹ vĩnh viễn « đóng lại » hồ sơ pháp lý nhắm vào giám đốc tài chính Hoa Vi. Theo tài liệu được tham khảo ngày 02/12/2022 hồ sơ pháp lý nhắm vào bà Mạnh Vãn Châu đã « vĩnh viễn được khép lại ». Con gái sáng lập viên tập đoàn viễn thông Trung Quốc Hoa Vi đã bị quản thúc trong ba năm tại Canada thể theo yêu cầu của tư pháp Hoa Kỳ với lý do đương sự bị « nghi ngờ gian lận », giúp Hoa Vi lách luật trừng phạt của Mỹ để làm ăn với Iran. Với tội danh này bị cáo có thể lãnh án 30 năm tù. Bà Mạnh Vãn Châu đã bị bắt trên lãnh thổ Canada và đợi bị trục xuất sang Hoa Kỳ. Nhưng theo thỏa thuận hồi tháng 9/2021 bà đã được trả tự do. Đổi lại Bắc Kinh đã phóng thích hai công dân Canada bị bắt giữ tại Trung Quốc. Chưa có thêm thông tin về lý do tư pháp Hoa Kỳ « khép lại » hồ sơ kiện lãnh đạo tài chính Hoa Vi.

(AFP) – Một phái đoàn Úc lên đường viếng thăm Đài Loan. Đại diện của một dân biểu Úc hôm 03/12/2022 cho biết phái đoàn đến Đài Loan bao gồm dân biểu của hai đảng cầm quyền và đối lập. Đây là chuyến công tác đầu tiên từ ba năm nay. Thủ tướng Albanese tìm cách giảm thiểu tầm mức quan trọng của chuyến viếng thăm này vào lúc vừa khởi động lại quan hệ với Bắc Kinh sau cuộc gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề thượng đỉnh G20 tại Bali vào tháng trước.

(AP) - Giám đốc FBI quan ngại TikTok đe dọa an ninh Hoa Kỳ. Hôm 02/12/2022 ông Chris Wray trong một phát biểu tại đại học Gerald R. Ford bang Michigan, tỏ ý lo ngại TikTok là công cụ của chính quyềnTrung Quốc để tạo ảnh hưởng với người sử dụng. Đây có thể là một mối nguy hiểm, một phương tiện để thao túng công luận do Trung Quốc “không có cùng những giá trị” với Hoa Kỳ. Hơn thế nữa TikTok cũng có thể là công cụ để Trung Quốc “thâu tóm” thông tin cá nhân về những người sử dụng mạng xã hội này.

(AFP) – Mỹ thêm Cuba, Nicaragua và tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga vào danh sách đen các thực thể vi phạm tự do tôn giáo. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 02/12/2022 ra thông cáo cho biết riêng tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga còn bị xếp vào danh sách các thực thể « đặc biệt gây lo ngại » do các hành động ở CH Trung Phi, nơi mà gần 1 thập kỷ giao tranh đã gây căng thẳng xung đột giữa cộng đồng Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo. Mỹ cũng giữ tên toàn bộ các nước đã bị xếp vào danh sách đen năm 2021: Trung Quốc, Erythrée, Iran, Miến Điện, Bắc Triều Tiên, Pakistan, Nga, Ả Rập Xê Út, Tadjikistan và Turkmenistan.

(Reuters) – Chính quyền thân Nga tại Kherson, miền nam Ukraina chuẩn bị sơ tán người tàn tật khỏi thành phố Kakhovka. Số này sẽ được đưa về thành phố Henitchesk tại khu vực đông bắc Ukraina. Thông báo được đưa ra hôm 02/12/2022 nằm trong khuôn khổ chương trình tái định cư thường dân sang bên bờ đông sông Dniepr. Tháng trước quân đội Nga đã rút khỏi thành phố này. Sông Dniepr trở thành lằn ranh giữa quân đội Ukraina và Nga tại hiện trường. Kiev tố cáo Nga cưỡng bức thường dân Ukraina sơ tán và coi đây là một hành vi « cướp dân » sau khi đã không « cướp được đất » của Ukraina.

(AFP) – Kiev khẳng định nhiều sứ quán của Ukraina tại nước ngoài nhận được bưu kiện chứa mắt động vật. Trong thông cáo đăng trên Facebook, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Ukraina, Oleg Nikoleko, thứ sáu 02/12/2022 cho biết các bưu kiện được tẩm chất lỏng có màu và mùi đặc biệt. Những bưu kiện đó đã được gửi đến sứ quán Ukraina tại Hungary, Hà Lan, Ba Lan, Croitia, Ý, Áo, lãnh sự quán tại Napoli (Ý), Cracovie (Ba Lan) và Brno (CH Séc). Bộ trưởng Ngoại Giao Ukraina Dmytro Kouleba xem đó là một chiến dịch được lên kế hoạch để gây sợ hãi và đe dọa các cơ quan ngoại giao của Ukraina tại nước ngoài. Kiev đang phối hợp với lực lượng an ninh các nước để điều tra.

(AFP) – Canada trừng phạt một công ty Iran bị tố đã chuyển drone cho Nga. Lệnh trừng phạt của Canada được ban hành hôm 02/12/2022, trong khuôn khổ hàng loạt biện pháp trừng phạt đáp trả cách « hành xử thù địch của chế độ Iran, cả trong nước và với nước ngoài ». Hồi tháng 11, Ottawa cũng đã trừng phạt 2 doanh nghiệp Iran trong lĩnh vực vũ trang với lý do 2 công ty này đã chuyển drone và điều nhân lực sang Nga trợ giúp Matxcơva trong chiến tranh Ukraina.

(AFP) – Estonia mua hệ thống tên lửa Himars của Mỹ. Hôm nay 03/12/2022 Trung Tâm Đầu Tư Quốc Phòng của Estonia thông báo hợp đồng tổng giám đốc cơ quan này ký với Cơ Quan Hợp Tác An Ninh Quốc Phòng của Mỹ trị giá 200 triệu đô la. Đây là thương vụ mua vũ khí lớn nhất của Estonia. Cũng như Ba Lan và các nước láng giềng vùng Baltic - Litva, Latvia - Estonia thời gian qua đã tăng cường đầu tư vào quốc phòng.

