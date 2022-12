TT Macron đến New Orleans quảng bá văn hóa và ngôn ngữ Pháp trên đất Mỹ

PHÁP - HOA KỲ

Kết thúc chuyến công du Mỹ hôm 02/12/2022, tổng thống Pháp Emmanuel Macron chọn đến thăm New Orleans, bang Lousiana. Đây là nơi từng được đặt dưới quyền quản lý của Pháp cho đến đầu thế kỷ 19. Tại New Orleans tổng thống Macron thông báo quỹ hỗ trợ để phổ biến văn hóa và ngôn ngữ Pháp và đã có một cuộc trao đổi với tỷ phú Elon Musk chủ nhân Twitter.

Viếng thăm bảo tàng nghệ thuật thành phố, Emmanuel Macron thông báo chương trình French for All nhằm hỗ trợ những ai muốn học tiếng Pháp. Nguyên thủ Pháp quan niệm « ngôn ngữ của Molière mở ra những cơ hội cả về văn hóa lẫn kinh tế » không chỉ dành riêng cho một số những thành phần ưu tú. Trao đổi với tân chủ nhân Twitter ông Macron nhắc nhở Elon Musk tuân thủ các quy định của Liên Âu về việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Song tại New Orleans, tổng thống Pháp đã tổng kết thành quả chuyến công du Hoa Kỳ của ông lần này.

Đặc phái viên Valérie Gas tường thuật :

Sau những nghi lễ chính thức chặt chẽ trong chuyến công du cấp Nhà Nước ở Washington, bầu không khí đã thay đổi hẳn khi Emmanuel Macron đến New Orleans. Vừa ra khỏi máy bay ông đã tham quan khu phố Pháp của thành phố này, một chặng dừng thoải mái nhưng vẫn có ý nghĩa về mặt chính trị.

Ông nói : "Đây là dịp để vinh danh liên hệ về mặt lịch sử, là cách để quảng bá văn hóa và tiếng Pháp tại một vùng đất luôn và vẫn tiếp tục bảo vệ ngôn ngữ Pháp". Trước khi trở lại Paris, tổng thống Macron tổng kết chuyến đi mà ông đánh giá là "rất tích cực" bởi đã thu hút được chú ý của Mỹ về "những hậu quả đối với châu Âu từ kế hoạch của Mỹ hỗ trợ kinh tế".

Emmanuel Macron nói ông đã đề cập thẳng đến vấn đề này để "Pháp - và cùng với Pháp là Liên Hiệp Châu Âu - trở thành trọng tâm trong lịch trình làm việc của Mỹ. Đây là điều tốt đối với Pháp và cả châu lục. Giờ đây các bên cần xây dựng một mối quan hệ về lâu về dài. Trước mắt thì mọi người đã đồng ý lộ trình các kế hoạch đầu tư chung. Chúng ta cần tiếp tục tiến lên ».

Tiến lên và tiến nhanh để gặt hái được những thành quả từ này cho đến quý đầu năm tới. Emmanuel Macron cho biết ông đã có lời mời tổng thống Joe Biden công du nước Pháp và đây cũng là mong muốn của lãnh đạo Hoa Kỳ, thế nhưng ai cũng có lịch làm việc chật kín, và thời gian gần đây thì các nguyên thủ không phải lúc nào cũng làm chủ được những sự kiện ập đến.

