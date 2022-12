Lầu Năm Góc : Đối đầu Mỹ và Trung Quốc trước thời điểm « then chốt »

HOA KỲ - TRUNG QUỐC

Hơn bao giờ hết Washington cần tăng cường sức mạnh quân sự để bảo vệ những giá trị của Hoa Kỳ. Giữa hai cường quốc hạt nhân là Nga và Trung Quốc thì Bắc Kinh là « mối đe dọa hớn hơn cả ». Kết thúc Diễn Đàn Quốc Phòng Quốc Gia Reagan, tại Simi Valley, California, hôm 03/12/2022, bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin tuyên bố như trên.

Theo hãng tin Mỹ AP, một lần nữa Trung Quốc là trọng tâm bài diễn văn của lãnh đạo Lầu Năm Góc. Tướng Austin nhấn mạnh : Hoa Kỳ đang ở vào thời điểm « then chốt » trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Mỹ cần tăng cường sức mạnh quân sự vào lúc mà Bắc Kinh đang muốn áp đặt những chuẩn mực của Trung Quốc cho thế kỷ 21. Trung Quốc là quốc gia « duy nhất có quyết tâm và khả năng càng lúc càng lớn để thiết lập một trật tự mới trong khu vực và với toàn thế giới » theo những giá trị của nước này. Nhưng Washington « sẽ không để điều đó xảy ra ».

Đành rằng điểm nóng hiện nay là chiến tranh Ukraina, nhưng Mỹ sẽ không để bị lôi kéo vào cuộc chiến mà ông Vladimir Putin đã tiến hành. Washington ý thức được rằng « những năm sắp tới đây mang tính quyết định trong cuộc đọ sức giữa Hoa Kỳ và Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ». Theo bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, an ninh của châu Âu, thế giới sẽ được sống trong một thế giới tự do và rộng mở hay dưới áp lực của « sức mạnh và nỗi sợ hãi », điều đó « tùy thuộc » vào cuộc đọ sức này. Do vậy, tướng Lloyd Austin cho rằng, Mỹ cần cần tăng cường ngân sách quân sự để đối mặt với thách thức mà Trung Quốc đang đặt ra. Trong một thế giới không hoàn hảo, « sức mạnh là một khả năng răn đe ».

AP nhắc lại, báo cáo của Lầu Năm Góc công bố hôm 28/11/2022 thẩm định Trung Quốc nắm giữ khoảng 1.500 đầu đạn hạt nhân từ nay cho đến khoảng năm 2035. Cách nay hai ngày, Washington cho ra mắt công chúng B-21 Raider, máy bay ném bom chiến lược tàng hình thế hệ mới nhất với dụng ý răn đe các đối thủ của Hoa Kỳ, đứng đầu là Nga và Trung Quốc.

