Chiến tranh Ukraina: Tại Bakhmut, Nga có thể đã mất từ 50 đến 100 lính mỗi ngày

CHIẾN TRANH UKRAINA

via REUTERS - UKRAINIAN ARMED FORCES

Chiến sự vẫn diễn ra dữ dội ở mặt trận miền Đông Ukraina, nhất là tại Bakhmut. Theo phát ngôn viên quân đội Ukraina, tại chiến trường này, mỗi ngày Nga mất khoảng từ 50-100 quân trong các cuộc giao tranh nhằm chiếm thành phố Bakhmouth, vùng Donbass, phía đông Ukraina.

Theo Le Monde, phát biểu trên kênh truyền hình hôm Chủ Nhật, 04/12/2022, ông Serhi Cheravaty, phát ngôn viên quân đội Ukraina còn cho rằng số lính Nga bị thương thường nhật cũng nằm trong khoảng này. Ông thừa nhận « tình hình chiến trường là hết sức khó khăn » nhưng hiện tại lực lượng Ukraina kháng cự được với các cuộc tấn công.

Hiện tại, Matxcơva không thông báo cũng không bình luận gì về số thương vong của quân đội Nga trên chiến trường.

Hôm nay, theo bản tin thường nhật của bộ Quốc Phòng Anh, nhịp độ hoạt động của các chiến đấu cơ chiến thuật của Nga trên không phận Ukraina « đã giảm hẳn đáng kể », xuống còn « vài chục phi vụ mỗi ngày » thay vì là 300 lượt, mức cao nhất trong tháng 3/2022.

Trong cuộc xung đột này, Nga cũng đã bị thiệt mất 60 chiến đấu cơ. Theo nhận định của bộ Quốc Phòng Anh, số lượng các chiến dịch không quân giảm mạnh rất có thể là hệ quả của mối nguy cao từ hệ thống phòng không Ukraina, hạn chế số giờ bay cho chiến đấu cơ Nga và do điều kiện thời tiết xấu.

Trong lãnh vực nhân đạo, văn phòng tổng chưởng lý Ukraina hôm nay cho biết : cuộc chiến do Nga phát động nhắm vào Ukraina đã giết chết 443 trẻ em và làm 851 em khác bị thương nặng. Các vùng Donetsk, Kharkiv, Kiev… là những khu vực có số thương vong cao nhất, trên 100 em.

Toretsk: Thành phố mỏ than « chết dần » vì lạnh

Chính quyền Kiev hôm qua cũng cho biết thêm là hơn 500 địa phương vẫn chưa có điện sau các vụ oanh kích của Nga nhắm vào các cơ sở năng lượng Ukraina. Tại thành phố Toretsk, ở vùng Donbass, các trận oanh kích càng lúc càng dữ dội và dày đặc hơn. Người dân khu khai thác than đá, vốn chiếm đến 30% hoạt động kinh tế vùng, ngày nay phải sống trong cảnh tăm tối và giá rét do Nga nhắm bắn phá mọi điểm cơ sở năng lượng, buộc nhiều người dân phải bỏ chạy.

Từ Toretsk, đặc phái viên đài RFI Clea Broadhurst gởi về bài phóng sự :

« "Ngày mai, sếp tôi thế nào cũng đập tôi thành mảnh vụn, ông ấy biết là giới báo chí đang ở đây".

Một điều bị cấm nói liên quan đến các khu mỏ đang bao trùm thành phố Toretsk như vị quản đốc này xác nhận ngay tại một trong số hai lối vào khu mỏ cuối cùng vẫn còn hoạt động trước khi có chiến tranh.

Hai khu mỏ này đã ngừng khai thác than sau các vụ oanh kích của Nga. Nhưng vì lý do an toàn, các thợ mỏ phải bơm nước ra ngoài để tránh cho khu mỏ bị ngập nước đến mức không bao giờ có thể hoạt động trở lại.

Bà Tatiana đã 65 tuổi, lưng đã còng, đang đẩy một chiếc nhỏ chở các chiếc thùng rỗng. Bà sẽ đi lấy nước từ một bể chứa nước chung. Bà làm việc tại khu mỏ này được 37 năm.

Bà giải thích : "Nếu họ không bơm nước ra, thành phố sẽ bị tiêu tan. Nước sẽ tràn ra khắp nơi, cuốn đi không riêng gì thành phố chúng tôi. Hoàn cảnh chúng tôi thật sự là khó khăn. Khai thác than, là miếng cơm của chúng tôi. Giờ thì không thể khai thácđược nữa…"

Những mỏ than ở Toretsk là lá phổi nuôi sống thành phố, nơi được một phần lớn người dân xem như là ngôi nhà thứ hai. Ngày nay, giống như Nelya, họ cảm thấy bị bỏ rơi tại thành phố này.

Bà nói : "Một số người nói rằng chúng tôi là những người đòi ly khai, rằng chúng tôi mong đợi nước Nga. Nhưng chúng tôi đâu có mong đợi nước Nga. Họ không hiểu là lương hưu của tôi chỉ có 55 euro mỗi tháng. Tôi chẳng thể đi đâu được hết. Tình trạng ở đây là hỗn loạn, vô chính phủ, chẳng còn ai nữa cả. Các mỏ than không còn hoạt động nữa, đây là một thành phố chết. Sẽ chẳng có ai đến sửa chữa thành phố đâu !"

Không điện, không nước từ nhiều tháng qua, thành phố mỏ than đang chết lịm dần… »

