QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Financial Times) – Volodymyr Zelensky được bầu chọn là « nhân vật của năm ». Nhật báo kinh tế của Anh Financial Times ngày 05/12/2022 mô tả tổng thống Ukraina là một người « bình dị và có ý thức nhân văn sâu sắc ». Trong những ngày đầu của cuộc chiến xâm lược do Nga tiến hành, nguyên thủ Ukraina từng tuyên bố : « Tôi có trách nhiệm nhiều hơn là dũng cảm. Tôi ghét để mọi người thất vọng ».

(AFP) – Trung Quốc nới lỏng các quy định dịch tễ. Một tuần sau các cuộc biểu tình phản đối, hôm 05/12/2022, nhiều thành phố lớn của Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các quy định phòng dịch. Tại Bắc Kinh hay Thượng Hải, hàng quán đã mở cửa trở lại, người dân không còn bị bắt buộc phải làm xét nghiệm âm tính PCR trong vòng 48 tiếng. Tuy nhiên, việc trình giấy chứng nhận tiêm ngừa còn được yêu cầu tại một số địa điểm, lưu thông giữa các tỉnh vẫn còn gặp khó khăn, nguy cơ du khách bị phong tỏa vẫn còn cao trong trường hợp phát hiện ổ dịch.

(AFP) – Bắc Triều Tiên tập trận pháo kích trong « vùng đệm » trên biển với Hàn Quốc. Theo bộ tổng tham mưu lực lượng Hàn Quốc ngày 05/12/2022, Cuộc tập trận được tiến hành lúc 14 giờ 59 phút, giờ địa phương. Khoảng 130 quả pháo rơi xuống tại hai địa điểm khác nhau, một ở phía đông biển Nhật Bản, và một ở phía đông tây trên biển Hoàng Hải. Quân đội Hàn Quốc lên án hành động « vi phạm » thỏa thuận quân sự đạt được giữa hai nước hồi năm 2018, theo đó hai nước lập vùng đệm ở hai bên biên giới lãnh hải Liên Triều, nghiêm cấm mọi cuộc tập trận hải quân hoặc bắn đạn thật nhằm giảm nguy cơ xảy ra sự cố.

(RFI) – Iran : Bắt đầu ba ngày đình công và biểu tình. Các hình ảnh video trên mạng xã hội hôm nay, 05/12/2022, cho thấy một số lượng lớn các cửa hàng đóng cửa. Chính quyền đe dọa trừng phạt những ai dọa dẫm, hay cản trở các thương nhân và tài xế xe tải buộc họ phải ngưng làm việc. Lãnh đạo Tư Pháp còn cho niêm phong những cửa hàng nào đóng cửa, đình công và thông báo rằng sẽ kết án tử hình một số người gây rối loạn bị tình nghi là có liên kết với gián điệp nước ngoài, đặc biệt là với Israel. Hôm qua, Iran đã cho hành quyết bốn người với cùng một cáo buộc này.

(AFP) – Cựu tổng thống Gruzia Mikheïl Saakachvili bị đầu độc bằng « kim loại nặng » trong tù. Một báo cáo y tế được công bố hôm 05/12/2022 cho biết thêm là từ năm ngoái, ông đã được đưa đến bệnh viện điều trị sau đợt tuyệt thực kéo dài 50 ngày. Mikheïl Saakachvili từng điều hành đất nước từ năm 2004 đến năm 2013. Tháng 10/2021, ông bị tống giam khi hồi hương sau nhiều năm sống lưu vong ở nước ngoài.

(AFP) – Ả Rập Xê Út là ứng viên duy nhất xin tổ chức Cúp Bóng Đá châu Á 2027. Liên Đoàn Bóng Đá Châu Á AFC hôm 05/12/2022 vừa cho biết như trên sau khi Ấn Độ đã rút lui. New Delhi trước mắt chưa giải thích về nguyên nhân dẫn tới quyết định này. Đến tháng 02/2023, Liên Đoàn AFC sẽ chính thức chỉ định Ryiad tổ chức Cúp bóng đá châu Á.

(AFP) – Thêm một bệnh viện Pháp bị tấn công tin học. Nạn nhân lần này là bệnh viện thành phố Versailles, ngoại ô Paris. Toàn bộ hệ thống máy vi tính bị tê liệt. Hôm 05/12/2022, thủ phạm đòi 10 triệu euro tiền chuộc sau vụ tấn công xảy ra cách nay 2 ngày.

(AFP) – Pháp: Đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa – LR bầu lại lãnh đạo. Ở vòng 1 hôm Chủ Nhật 04/12/2022, khoảng 91.000 đảng viên đã bỏ phiếu cho hai ứng viên Eric Ciotti và Bruno Retailleau. Eric Ciotti, 56 tuổi, về đầu với 42,73% số phiếu, hơn thượng nghị sĩ Retailleau 5.000 phiếu. Vòng 2 cuộc bầu chọn chủ tịch đảng LR được dự trù vào cuối tuần này.

(AFP) – Toyota xuất khẩu xe hơi điện sang châu Âu. Tập đoàn sản xuất xe hơi Nhật Bản Toyota hôm nay 05/12/2022 sẽ cho ra mắt 5 mẫu xe 100% chạy bằng điện ở châu Âu vào năm 2026, đồng thời tái khẳng định cam kết của mình đối với các mẫu xe hybrid, bao gồm cả dòng xe Prius mới. Hôm 30/11 tại Bruxelles, Bỉ, Toyota cũng đã trình bày bản phác thảo về một chiếc SUV nhỏ gọn chạy bằng điện, để cạnh tranh với Tesla Y và Volkswagen ID.4.

(AFP) – Núi lửa phun trào, Indonesia phát cảnh báo mức cao nhất. Núi lửa Semeru trên đảo Java đã phun trào vào hôm qua 04/12/2022. Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại về nhân mạng, nhưng nhà chức trách Indonesia đã nâng mức cảnh báo lên cấp độ cao nhất. Lần phun trào gần đây nhất của núi lửa Semeru vào tháng 12/2021 đã giết chết ít nhất 51 người. Sạt lở đất và tro bụi nhấn chìm nhiều ngôi làng trên đảo và gần 10.000 người đã phải sơ tán.

