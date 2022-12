NGA - MỸ

Nga và Mỹ trao đổi tù nhân sau 9 tháng đàm phán căng thẳng

Vận động viên bóng rổ người Mỹ Brittney Griner trên máy bay trên đường từ Nga đến Abu Dhabi (Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) trong cuộc trao đổi tù nhân Mỹ-Nga. Ảnh ngày 08/12/2022. AP

Thùy Dương 3 phút

Sau 9 tháng bị giam giữ ở Nga, ngôi sao bóng rổ nữ người Mỹ Brittney Griner, 32 tuổi, hôm 08/12/2022 đã được trả tự do và trở về Mỹ. Để đổi lấy tự do cho Brittney Griner, bị Nga bắt giữ với lý do buôn bán chất gây nghiện, chính quyền Mỹ đã trả tự do cho tù nhân Nga Viktor Bout. Ông này bị kết án 25 tù giam tại Mỹ vì buôn vũ khí và đã thụ án được 10 năm.