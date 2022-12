Trao đổi tù nhân : Nga và Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán ?

NGA - HOA KỲ - TÙ NHÂN

Ngôi sao bóng rổ nữ Brittney Griner hôm qua, 09/12/2022, đã về đến Mỹ sau một cuộc trao đổi tù nhân với Nga. Báo chí Mỹ tiết lộ một phần thỏa thuận, vào lúc Matxcơva cho biết để ngỏ một cuộc đàm phán khác cho việc trả tự do Paul Whelan bị Nga kết tội làm gián điệp.

Thông tín viên đài RFI Guillaume Naudin tại Washington cho biết thêm :

« Chính nhật báo Mỹ New York Times đã trích dẫn lời nhiều quan chức cao cấp Mỹ. Họ giải thích rằng trong nhiều tháng qua, Hoa Kỳ đã tìm cách đưa cả Paul Whelan trong cuộc mặc cả, vốn cho phép trả tự do Brittney Griner, nhưng họ luôn vấp phải cùng một câu trả lời từ Matxcơva.

Theo đó, nữ cầu thủ bóng rổ bị kết án vì tàng trữ chất gây nghiện, do vậy, cô có thể được đổi với một tội phạm buôn lậu khác, trong trường hợp này là Viktor Bout. Nhưng Paul Whelan bị kết tội làm gián điệp, điều mà bản thân ông và Washington đều phản đối.

Đối với chính phủ Nga, điều đó biện minh cho một cuộc trao đổi khác. Một cái tên liên tục được nhắc đến bên phía Matxcơva, đó chính là Vadim Krasikov. Rắc rối ở đây là người này đang bị giam giữ tại Đức, vì tội ám sát ngay giữa thanh thiên bạch nhật một chiến binh người Chechnya trong một công viên ở Berlin.

Vì Matxcơva nhất mực đề nghị người này, chính quyền Đức nghi rằng nhân vật này hành động cho tình báo Nga. Và do vậy, giới chức Đức từ chối trả tự do người mà họ xem như là kẻ giết người máu lạnh, bất chấp những tiếp cận từ Mỹ. Vì vậy, việc trả tự do cho Paul Whelan đã không thực hiện được trong lần này, nhưng đích thân Vladimir Putin tuyên bố rằng các cuộc đàm phán vẫn có thể nối lại. »

