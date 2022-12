Hội nghị Paris: Quốc tế cam kết hơn một tỷ đô la viện trợ khẩn cấp cho Ukraina

HOA KỲ VIỆN TRỢ UKRAINA

Sau cuộc họp quốc tế hôm 13/12/2022 tại Paris, cộng đồng quốc tế huy động hơn 1 tỷ đô la viện trợ cho Ukraina. Cùng ngày, khoảng 700 doanh nghiệp trên thế giới họp tại trụ sở của tại bộ Kinh Tế Pháp để bàn về kế hoạch tái thiết Ukraina.

Quảng cáo Đọc tiếp

Họp báo chung tại Paris với ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna, thủ tướng Ukraina, Denis Chmygal, tuyên bố: Với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, đất nước ông sẽ không « bị chìm trong bóng tối » và đây là một tín hiệu « mạnh mẽ thế giới văn minh » hỗ trợ Ukraina.

Đại diện của gần 50 quốc gia và khoảng 20 tổ chức quốc tế tập hợp về Paris trong hai ngày 13 và 14/12/2022 tìm kiếm những giải pháp cụ thể giúp đỡ Ukraina sau các đợt oanh kích của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng, vào các nhà máy điện, nước của quốc gia này. Theo các thống kê sơ khởi trong số hơn 1 tỷ đô la nói trên, gần một nửa nhằm giúp Ukraina tái thiết hệ thống điện, 25 triệu được dành để xây dựng lại các hệ thống cung cấp nước, 38 triệu nhằm giúp đỡ lương thực, 17 triệu dành cho y tế và 22 triệu đô la sẽ được dùng vào việc tái thiết khu vực giao thông.

Stéphane Siohan, thông tín viên đài RFI từ Kiev cho biết thêm về tình hình tại chỗ :

« Milan Zaitsev đặc trách các dự án tại Vostok SOS, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ cho người dân Ukraina trong vùng Donbass từ khi chiến tranh khai mào trong khu vực này hồi 2014.

Vừa công tác tại miền nam và miền đông Ukraina trở về, anh ghi nhận đến nay những khoản trợ giúp không thấm vào đâu so với nhu cầu thực sự to lớn : ‘Cung cấp được vài chục, và cao lắm là khoảng một trăm bình điện cho dân cư tại đây. Làm sao đủ để đáp ứng nhu câu vô cùng to lớn tại quốc gia này ? Gần đường chiến tuyến, nhu cầu không lớn như tại các thành phố như Kiev hay Lviv. Còn tại các vùng vừa mới được giải phóng khỏi ách chiếm đóng Nga, nơi mà dân cư đã bỏ chạy, thì nhu cầu về điện lực đã giảm mạnh.

Theo Milan, viện trợ khẩn cấp là một chuyện, nhưng đồng thời cũng cần phải bảo vệ Ukraina bằng những phương pháp hiệu quả hơn. Anh nói ở đây người ta cần nhiều trang thiết bị để tái thiết nhưng chúng tôi cũng cần phải giữ gìn được những gì đang có và vẫn còn có thể sử dụng được. Milan cho biết tiếp, đương nhiên Ukraina cần được viện trợ về quân sự.

Tối qua báo chí tại Kiev đương nhiên bình luận nhiều về hội nghị Paris huy động viện trợ cho Ukraina. Nhưng tin vui trong ngày đến từ phía Hoa Kỳ. Washington thông báo khả năng cấp tên lửa Patriot cho Ukraina. Đây là một hệ thống phòng không chống tên lửa. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký