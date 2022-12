Thượng đỉnh Mỹ-Phi: Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ tố Nga và Trung Quốc gây bất ổn tại châu Phi

HOA KỲ - NGA - TRUNG QUỐC - CHÂU PHI

Thượng đỉnh Mỹ - Phi lần thứ hai hôm qua 13/12/2022 đã khai mạc tại Washington. Thượng đỉnh kéo dài 3 ngày với sự tham gia của 49 nhà lãnh đạo các nước châu Phi và Liên Hiệp Châu Phi. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin lưu ý với các nhà lãnh đạo châu Phi là Nga và Trung Quốc là những tác nhân gây bất ổn cho châu Phi.

Quảng cáo Đọc tiếp

Ông Lloyd Austin phát biểu : « Về Trung Quốc, chúng tôi nhận thấy là họ mở rộng ảnh hưởng ở châu lục (châu Phi) mỗi ngày (…) và hệ quả có thể là sự bất ổn », trong khi nước Nga « chuyển vũ khí và điều lính đánh thuê » đến châu Phi.

Về các phát biểu của giới lãnh đạo châu Phi trong ngày họp đầu tiên hôm qua tại Washington, hòa bình, an ninh và cách quản lý là những nội dung được quan tâm, đặc biệt là vấn đề bảo đảm an ninh. Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin gửi về bài tường trình :

« Ba nguyên thủ quốc gia đến từ 3 tiểu vùng khác nhau lên phát biểu. Đó là tổng thống Niger, Somalia và Mozambique. Khi nói về tình trạng mất an ninh, trước tiên họ nói về biến đổi khí hậu, sự khan hiếm tài nguyên, ngày càng thêm nghiêm trọng do dân số tăng quá nhanh và cách quản lý yếu kém. Đối với các nhà lãnh đạo này, đây là cội rễ của tình hình mất an ninh, an toàn.

Chủ tịch Ủy ban của Liên Hiệp Châu Phi, Moussa Faki Mahamat, giải thích rằng đó là nguyên nhân lớn nhất gây ra khủng bố, dẫn đến và đồng thời cũng thường là cái cớ của các hành vi chiếm quyền một cách vi hiến. Hai hiện tượng này tác động qua lại lẫn nhau. Và cần đấu tranh chống lại nền tảng đó.

Tổng thống Niger, Mohamed Bazoum, cảm ơn đối tác Mỹ về các viện trợ quân sự hữu ích. Thế nhưng, điều mà ông muốn trước hết, điều mà ông đặt thành mối ưu tiên hàng đầu, là việc tài trợ cho lĩnh vực giáo dục thanh thiếu niên, đặc biệt là các bé gái.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hoan nghênh phát biểu của các nhà lãnh đạo châu Phi. Ông Blinken nói rằng trước tiên ông muốn nghe các đề nghị của châu Phi và sẽ hồi đáp. Cùng với bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin, ngoại trưởng Blinken nói rõ là các nhu cầu an ninh về ngắn hạn của các đối tác châu Phi cũng sẽ được Mỹ đáp ứng ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký