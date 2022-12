QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Cộng Hòa Séc mua thêm 10 pháo tự hành Cesar Howitzer của Pháp. Bộ Quốc Phòng Cộng Hòa Séc ngày hôm qua, 16/12/2022, cho biết đã ký một hợp đồng vũ khí với Pháp, mua thêm 10 khẩu pháo tự hành Ceasar Howitzer. Với hợp đồng trị giá khoảng 77 triệu đô la, tổng cộng Cộng Hòa Séc sẽ sở hữu 62 khẩu pháo tự hành do Pháp sản xuất. Trước đó vào năm 2021, trước khi chiến tranh Ukraina nổ ra, Pháp đã ký một hợp đồng bán 52 khẩu Cesar tối tân cho CH Séc, dự tính giao hàng vào cuối năm 2026. Loại vũ khí có nòng 155 mm và tầm bắn lên đến 40 km, cho phép thay thế hệ thống vũ khí DANA lỗi thời do CH Séc sản xuất cách đây bốn thập kỷ. Nòng pháo của vũ khí nà thậm chí còn không đám ứng tiêu chuẩn của NATO.

(Reuters) – Tập đoàn Foxconn Đài Loan bán cổ phần trong nhà máyTrung Quốc. Nhà sản xuất chuyên cung cấp linh kiện điện tử cho Apple - Foxconn cho biết ngày hôm qua, 16/12/2022, đã đồng ý bán lại toàn bộ cổ phần ở tập đoàn Thanh Hoa ở Hoa Lục do doanh nghiệp này đang gặp khó khăn. Có trụ sở tại Đài Loan, Foxconn thường xuyên tìm cách mua lại các nhà máy sản xuất chip trên thế giới. Khoản đầu tư vào Hoa Lục được cho là không có sự đồng ý từ chính quyền Đài Bắc và vi phạm luật về đầu tư mà hòn đảo đã điều chỉnh với Bắc Kinh. Luật pháp Đài Loan quy định chính quyền có thể cấm đầu tư vào Trung Quốc, nếu xét đến tình trạng an ninh quốc gia.

(AFP) – 5000 khách du lịch bị mắc kẹt ở Peru. Tại khu du lịch nổi tiếng của Peru, Machu Pichu, thị trưởng vùng Cuzco cho biết ngày hôm qua, 16/12/2022, khoảng 5000 khách du lịch đang bị mắc kẹt do hệ thống giao thông bị tê liệt, không có tàu chạy. Quân đội Peru sẽ cử máy bay trực thăng đến để đưa những khách du lịch này rời khỏi khu vực này. Peru rơi vào cảnh hỗn loạn sau khi Quốc Hội Peru lật đổ tổng thống Pedro Castillo, bị cáo buộc tham nhũng, khiến đất nước rơi vào khủng hoảng, nhiều cuộc biểu tình nổ ra khắp nơi. Cho đến nay, ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với cảnh sát.

(AP) – Hoa Kỳ mua 3 triệu thùng dầu để bổ sung vào kho dự trữ chiến lược. Chính quyền Biden thông báo ngày hôm qua, 16/12/2022, cho biết kho dự trữ chiến lược đã cạn kiệt vào đầu năm nay do đã xuất hàng trăm thùng dầu khỏi kho, để ngăn chặn lạm phát và giá xăng tăng. Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ cho biết, 3 triệu thùng dầu này sẽ được mua với giá thấp hơn so với giá thị trường, cho phép củng cố an ninh năng lượng của Hoa Kỳ.

