QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Ngoại trưởng Úc thăm Trung Quốc ngày 20/12/2022, lần đầu tiên trong vòng 4 năm. Đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ Canberra-Bắc Kinh đang trên đà được cải thiện trở lại. Theo chính quyền Úc, bà ngoại trưởng Penny Wong sẽ thăm Bắc Kinh để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và gặp gỡ đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị.

(Reuters) - Roma đình chỉ các chương trình hợp tác với công an Trung Quốc trên lãnh thổ Ý. Quyết định được đưa ra hôm 19/12/2022 sau hàng loạt tiết lộ Trung Quốc mở các văn phòng công an bất hợp pháp tại châu Âu. Theo điều tra của tổ chức Safeguard Defenders, trụ sở tại Tây Ban Nha, có tổng công 102 văn phòng công an Trung Quốc hoạt động trái phép tại 53 quốc gia. Chỉ riêng tại Ý có 11 chi nhánh. Đại sứ Trung Quốc tại Roma trước mắt từ chối bình luận về tin trên.

(Reuters) - Hải Quân Nga và Trung Quốc tập trận chung từ ngày 21 đến 27/12/2022. Theo thông cáo ngày 19/12/2022 của bộ Quốc Phòng Nga, đây là chương trình diễn tập hàng năm đã được khởi động từ 2012. Lần này các bên dự trù tập bắn đạn thật, sử dụng tên lửa trên biển Hoa Đông. Mục tiêu đề ra nhằm « duy trì ổn định và hòa bình » ở Thái Bình Dương, theo giải thích của Matxcơva.

(AFP) - Tân tổng thống Peru tuyên bố không từ chức, bất chấp biểu tình phản đối. Theo thủ tướng Peru Pedro Angulo hôm qua, 18/12/2022, tình hình bạo lực do những cuộc biểu tình chống chính phủ sau khi tổng thống dân cử Pedro Castillo bị truất phế đã giảm bớt. Tin này được loan báo vào lúc nữ tổng thống Dina Boluarte, được cử lên thay thế, cho biết bà sẽ không từ chức bất chấp đòi hỏi của người biểu tình.

(AFP) - Chìm tàu quân sự Thái Lan, 31 người mất tích. Phát ngôn viên của Hải quân hoàng gia Thái Lan cho biết, trong đêm Chủ Nhật, sáng thứ Hai, 19/12/2022, tàu quân sự HTMS Sukhothai đã mất kiểm soát và bị chìm ở vùng Bang Saphan, vịnh Thái Lan. Nguyên nhân được cho là do thủy triều dâng cao, hệ thống điện của tàu tuần tra bị hư hại, khiến các động cơ trong tàu ngừng hoạt động. Hiện có 31 người mất tích và 75 người đã được giải cứu.

(Reuters) - Tàu Hải Quân Sri Lanka giải cứu 104 người thiểu số Hồi giáo Rohingya. Phát ngôn viên của Hải Quân Sri Lanka cho biết hôm nay, 19/12/2922, đã phát hiện một tàu đánh cá nhỏ, được cho là đi từ Miến Điện, đang trên đường đến Indonesia, nhưng sau đó đã gặp sự cố do biển động mạnh. Có 104 người thiểu số Hồi giáo Rohingya trên tàu, cách bờ biển phía bắc của hòn đảo 3,5 hải lý, đã được phát hiện và giải cứu.

(Reuters) - Đài Loan điều tra một công ty con của TikTok vì vấn đề an ninh. Trong tuyên bố hôm qua, 18/12/2022, Ban Đại Lục, phụ trách các chính sách về quan hệ với Trung Quốc, nghi ngờ một công ty con của hãng TikTok Trung Quốc tại Đài Loan, thành lập một công ty con bất hợp pháp. Đài Loan cấm các mạng xã hội Trung Quốc hoạt động thương mại trên hòn đảo. Theo một báo cáo của Ban Đại Lục, những năm gần đây, Hoa Lục đã sử dụng những nền tảng video ngắn như TikTok để tiến hành các hoạt động nhận dạng và thâm nhập, nhằm chống lại các nước khác. Cơ quan này đồng thời cảnh báo nguy cơ cao chính phủ Trung Quốc thu thập thông tin cá nhân của người dân Đài Loan qua các công ty như trên.

(AFP) - Bỉ kêu gọi các công dân rời khỏi Iran sớm « chừng nào tốt chừng nấy ». Thông cáo của bộ Ngoại giao Bỉ hôm Chủ Nhật 18/12/2022 được đưa ra sau vụ một nhân viên hoạt động nhân đạo của Bỉ, ông Olivier Vandecasteele vừa bị kết án 28 năm tù một cách « tùy tiện ». Hiện có khoảng 200 công dân Bỉ sống tại Iran.

