QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AP) - Mỹ và Iran đấu khẩu tại Liên Hiệp Quốc về việc Nga sử dụng drone Iran ở Ukraina. Trong một phiên họp ngày 19/12/2022 của Hội Đồng Bảo An, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tranh cãi gay gắt với Iran và đồng minh Nga về cáo buộc của phương Tây theo đó Teheran đang cung cấp drone cho Matxcơva để tấn công Ukraina. Hoa Kỳ cũng tố cáo tổng thư ký Liên Hợp Quốc là đã “nhượng bộ trước những lời đe dọa của Nga“ khi không cho mở điều tra.

(AFP) - Bắc Triều Tiên lên án chiến lược quốc phòng mới của Nhật Bản. Chiến lược quốc phòng mới được Tokyo công bố tuần trước, đặt mục tiêu trong vòng 5 năm tới Nhật Bản tăng đáng kể tiềm lực quân sự, kể cả khả năng tấn công, nhằm đối phó với những đe dọa đến từ 2 cường quốc hạt nhân trong khu vực là Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Hôm nay, bộ Ngoại Giao Bắc Triều Tiên ra thông cáo với những lời lẽ lên án gay gắt, coi chiến lược mới của Nhật Bản tạo ra cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng, sẽ làm “thay đổi môi trường an ninh trong khu vực“. Bình Nhưỡng không ngần ngại đe dọa sẽ đáp trả bằng “hành động thực“.

(Reuters) - Trung Quốc cấp tốc bổ sung giường bệnh và xây dựng các trạm khám sốt. Các thành phố trên khắp Trung Quốc hôm nay, 20/12/2022, khẩn trương lắp đặt thêm giường trong các bệnh viện và xây dựng các trạm xá nhằm sàng lọc những người bị sốt. Mục tiêu là nhằm đối phó với đà tăng vọt của các ca nhiễm Covid-19 vào lúc chính quyền công nhận thêm 5 trường hợp tử vong vị dịch bệnh.

(AFP) – Ngân hàng Thế giới hạ dự phóng tăng trưởng của Trung Quốc năm 2023. Hôm nay, 20/12/2022, Ngân hàng Thế giới dự báo tỉ lệ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ là 4,3% trong năm tới. Trước đó, định chế quốc tế này từng dự báo Trung Quốc sẽ tăng trưởng 8,1% trong năm 2023. Lý do hạ dự báo là do Trung Quốc đối phó kém với đại dịch Covid và do khủng hoảng địa ốc tại nước này.

(AFP) – Hà Lan xin lỗi về thời kỳ ‘‘nô lệ’’. Hôm qua, 19/12/2022, tại La Haye, thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chính thức thừa nhận chính quyền Hà Lan đã phạm ‘‘các tội ác chống nhân loại’’ trong thời kỳ chế độ nô lệ kéo dài 250 năm. Nếu như lời xin lỗi được nhiều người hoan nghênh như một ‘‘bước ngoặt trong lịch sử vương quốc’’, thủ tướng Surinam chỉ trích Hà Lan thiếu các biện pháp cụ thể, và thiếu đối thoại. Surinam là một trong các thuộc địa cũ của Hà Lan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký