Giới điện ảnh quốc tế đòi tự do cho diễn viên Iran Taraneh Alidoosti

IRAN - PHẢN KHÁNG - ĐIỆN ẢNH

Gần 500 nhân vật nổi tiếng trong làng điện ảnh thế giới đã ký tên vào một bức thư ngỏ kêu gọi Iran trả tự do cho ngôi sao màn bạc Taraneh Alidoosti. Nữ diễn viên này đã bị bắt giữ vì ủng hộ phong trào phản kháng đòi tự do cho phụ nữ Iran.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trong bức thư ngỏ đề ngày 21/12/2022, có chữ ký của những tên tuổi hàng đầu thế giới như nữ diễn viên Anh Kate Winslet, ngôi sao điện ảnh Pháp Marion Cotillard, hay các đạo diễn kỳ cựu như Ken Loach, Pedro Almodovar.

Giới nghệ sĩ quốc tế bày tỏ phẫn nộ trước việc chính quyền Teheran chọn thời điểm trước mùa Giáng Sinh để bắt giữ Taraneh Alidoosti, với hy vọng công luận quốc tế không để ý đến số phận của ngôi sao màn bạc người Iran này.

Những tên tuổi hàng đầu của nghệ thuật thứ bảy, trong đó có cả Emma Thompson, Golshifteh Farahani, Kristen Stewart, Jeremy Irons hay Mark Ruffalo, đều cho rằng Taraneh bị bắt vì đã dám lên tiếng bảo vệ người biểu tình Iran, phản đối bản án tử hình đầu tiên nhắm vào phong trào này. Nghệ sĩ này mang tên tuổi và sự nghiệp của mình ra để bảo vệ "tự do ngôn luận, tự do hội họp và đơn giản là quyền tự do, quyền để không bị bắt giữ một cách tùy tiện".

Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti, 38 tuổi, là một ngôi sao điện ảnh Iran nổi tiếng thế giới. Cô đã cộng tác với đạo diễn Asghar Farhadi trong bộ phim "Le Client - Thân chủ". Tác phẩm này từng đoạt giải thưởng Oscar dành cho phim ngoại quốc năm 2017 . Gần đây hơn Taraneh Alidoosti xuất hiện trong phim "Leïla et ses frères – Anh em nhà Leïla", được đề cử tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Cannes 2022.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký