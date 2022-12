QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AP) - Trung Quốc thị uy lực lượng với Đài Loan. Ngày 22/12/2022, bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết 39 chiến đấu cơ và 3 tầu chiến Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến, thị uy với lực lượng của hòn đảo trong suốt một ngày, từ 6 giờ sáng 21/12 đến 6 giờ sáng 22/12. Trong số chiến đấu cơ tham gia có 21 máy bay tiêm kích J-16, 4 máy bay ném bom H-6 và hai máy bay cảnh báo sớm. Đài Loan đã triển khai hệ thống theo dõi tên lửa trên đất liền và hạm đội.

(RFI) - Afghanistan : Sinh viên bãi khóa, giảng viên từ chức sau lệnh cấm phụ nữ học đại học. Đông đảo sinh viên cả nam và nữ đã tập hợp trước nhiều tường đại học trên toàn lãnh thổ Afghanistan để phản đối chỉ thị của phe Taliban. Một sinh viên cho thông tín viên RFI biết hôm 22/12/2022 là « nhiều sinh viên nam đã rời lớp học và ném cờ của Taliban xuống đất. Các sinh viên nam cho biết sẽ không đi học trở lại nếu sinh viên nữ không được phép trở lại trường ». Ngoài ra, nhiều giảng viên đại học cũng đã từ chức và kêu gọi các đồng nghiệp làm tương tự để phản đối quyết định của chính quyền Taliban.

(AFP) - Trùm ma túy châu Á bị bắt. Tse Chi Lop, 59 tuổi, còn được biết dưới biệt danh « Sam Gor », người Canada gốc Trung Quốc đã bị dẫn độ từ Hà Lan sang Úc và bị bắt giữ. Là một trong những người bị truy nã gắt gao nhất thế giới, ông trùm sản xuất và phân phối methamphetamine trên quy mô thế giới được so sánh như « El Chapo » của Mêhicô, ra trình diện tại một tòa án ở Melbourne ngày 22/12/2022. Nếu bị kết án, trùm ma túy có thể lĩnh án tù chung thân. Theo cảnh sát Úc, đây là « một trong những vụ bắt giữ quy mô nhất trong lịch sử » của nước này.

(AFP) - Cam Bốt : Kết án nhiều năm tù với 36 nhà đối lập. Một tòa án ở Phnom Penh hôm nay, 22/12/2022, đã tuyên án 7 năm tù 11 chính trị gia đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc Cam Bốt, đã bị chính quyền giải tán. Trong số này, 26 bị cáo khác bị kết án 5 năm tù, 33 bị cáo bị kết án khiếm diện, trong đó có lãnh đạo đối lập Sam Rainsy, 73 tuổi, hiện sống lưu vong tại Pháp.

(Nikkei Asia) - Apple chuẩn bị mở dây chuyền sản xuất MacBook ở Việt Nam từ 2023. Hôm 20/12/2022, tập đoàn Mỹ sẽ đưa vào hoạt động dây chuyền đầu tiên sản xuất máy tính MacBook ngay năm tới. Theo một nguồn tin ẩn danh, như vậy là tất cả các sản phẩm chính của Apple kể từ giờ đều có một cơ sở sản xuất ngoài Trung Quốc, Iphone ở Ấn Độ, Apple Watch, iPad và MacBook ở Việt Nam. Máy tính xách tay MacBook đòi hỏi một dây chuyền sản xuất rất phức tạp, theo các chuyên gia.

(The Star) - Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc công du Indonesia trong ba ngày, kể từ 21/12/2022. Thương mại là trọng tâm chuyến công du của chuyến viếng thăm cấp nhà nước này. Hai nước đề ra mục tiêu nâng tổng trao đổi mậu dịch hai chiều lên tới 15 tỷ đô la vào ngưỡng 2028. Hà Nội và Jakarta thiết lập bang giao từ 1955. Năm 2013 đôi bên nâng cấp quan hệ lên hàng chiến lược.

(AFP) - Philippines tăng cường hiện diện quân sự tại Biển Đông trước "đe dọa" tiềm tàng từ các hoạt động bồi đắp đảo của Trung Quốc. Bộ Quốc Phòng Philippines hôm 22/12/2022 đã ra thông cáo như trên, đặc biệt chú ý đến các hoạt động của quân đội Trung Quốc gần đảo Pagasa/ đảo Thị Tứ trong khu vực quần đảo Trường Sa. Đây là bước kế tiếp sau tiết lộ của hãng tin Mỹ Bloomberg về việc Trung Quốc cải tạo 4 thực thể ở Trường Sa- Biển Đông.

(AFP) - Vụ "Made in Hongkong": Mỹ thua kiện Hồng Kông. Hôm qua, 21/12/2022, cơ quan phụ trách giải quyết các tranh chấp (ORD) của WTO ra phán quyết khẳng định việc chính quyền Donald Trump buộc sản phẩm của Hồng Kông xuất sang Mỹ phải dán mác "Made in China", là vi phạm luật cạnh tranh quốc tế. Trung Quốc và Hồng Kông là hai thành viên của WTO. Theo ORD, đòi hỏi của chính quyền Trump không tuân thủ Hiệp ước Chung về Thuế quan và Mậu dịch (GATT).

(Reuters) - Nga chỉ trích Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng và "xa rời hòa bình". Một tuần lễ sau thông báo của Tokyo tăng ngân sách quốc phòng lên tới 320 tỷ đô la, hôm nay, 22/12/2022, bộ Ngoại Giao Nga coi đây là "dấu hiệu rõ rệt cho thấy Nhật Bản tăng cường khả năng quân sự chưa từng thấy, kể cả trang bị các phương tiện để tấn công". Việc Nga xâm chiếm Ukraina và lo ngại Trung Quốc thôn tính Đài Loan bằng sức mạnh quân sự là động lực thúc đẩy chính quyền thủ tướng Kumio Kishida tăng mạnh ngân sách quốc phòng.

(AFP) - Tổ chức lính đánh thuê Nga Wagner dự định đưa phụ nữ tham chiến tại Ukraina. Phát biểu trên Telegram, người đứng đầu tổ chức bán quân sự Nga Evguéni Prigojine hôm qua, 21/12/2022, cho biết Wagner có thể tuyển mộ các tù nhân nữ tại Nga để đưa đến Ukraina, hoạt động như lính bắn tỉa, hay tham gia vào các nhóm phá hoại. Từ 2014, Wagner bị cáo buộc bí mật phục vụ cho các lợi ích của chính quyền Putin tại nhiều vùng xung đột.

(AFP) - Serbia cảnh báo nguy cơ xung đột vũ trang với Kosovo. Thủ tướng Serbia Ana Brnabic hôm qua, 21/12/2022, đã kêu gọi "nỗ lực để bảo vệ hòa bình" ở Kosovo. Từ ngày 10/12, hàng trăm người Serbia sống tại Kosovo lập chiến lũy, ngăn chặn 2 cửa khẩu biên giới với Serbia, để phản đối việc một cựu cảnh sát người Serbia bị chính quyền Kosovo bắt giam. Serbia không công nhận chủ quyền của Kosovo, vốn là một tỉnh của Nam Tư, với khoảng 1,8 triệu dân, tuyên bố độc lập từ 2008. Tại miền bắc Kosovo, nơi diễn ra căng thẳng, có khoảng 120.000 người gốc Serbia.

(AFP) - Olympic Tokyo 2021, kinh phí cao hơn 20 % so với báo cáo sau cùng và "đắt gấp đôi" so với dự tính ban đầu. Theo báo cáo của Thẩm Kế Viện Nhật Bản được công bố ngày 22/12/2022, tổng cộng chi phí cho Thế Vận Hội 2021 lên tới gần 1.700 tỷ yen, tương đương với hơn 12 tỷ euro. Con số này như vậy cao hơn 20 % so với dự tính ban đầu. Thế Vận Hội Mùa Hè năm 2020 tổ chức tại Nhật Bản đã bị hoãn lại một năm do tác động của đại dịch Covid.

(AFP) - Thử máu để phát hiện bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Nhật Bản hôm 22/12/2022 cho lưu hành các bộ xét nghiệm chỉ cần thứ máu và đợi thêm 15 phút để có thể phát hiện xem bệnh nhân có bị mắc Alzheimer hay không. Các bộ xét nghiệm này do tập đoàn Sysmex Corporation sản xuất. Hiện có 55 triệu người trên thế giới bị mất trí nhớ và con số này được dự báo sẽ tăng lên thành 130 triệu vào năm 2050 theo thẩm định của Tổ Chức Y Tế Thế Giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký