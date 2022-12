QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Trang tin chính phủ Việt nam) - Samsung khánh thành trung tâm nghiên cứu lớn nhất Đông Nam Á ở Việt Nam. Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae Yong tham dự lễ khánh thành hôm 23/12/2022 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển có tổng vốn đầu tư 220 triệu đô la tại Hà Nội. Chính phủ Việt Nam hoan nghênh công trình được hoàn thành đúng tiến độ vào cuối năm 2022, theo lời hứa của tập đoàn Hàn Quốc, và sẽ giúp Việt Nam « vượt qua vai trò là cứ điểm sản xuất toàn cầu để trở thành cứ điểm chiến lược về nghiên cứu và phát triển của Samsung trên toàn cầu ».

(Nikkei) - Ba hãng bảo hiểm Nhật Bản ngừng bảo hiểm các tầu đi qua vùng biển Nga, kể cả ở Viễn Đông. Ngày 23/12/2022, ba công ty Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Inc và Mitsui Sumitomo Insurance Co. đã thông báo cho các khách hàng khai thác tầu biển. Lý do được cho là các công ty tái bảo hiểm từ chối chấp nhận rủi ro liên quan đến cuộc chiến do Nga phát động tại Ukraina từ 10 tháng nay. Hoạt động nhập khẩu khí hóa lỏng GNL, chiếm 9% khối lượng nhập khẩu GNL của Nhật Bản, từ dự án khai thác dầu khí Sakhalin-2 của Nga có thể bị tác động.

(NHK) - Thành phố Hồ Chí Minh cho chạy thử tuyến đường sắt đô thị đầu tiên do Nhật Bản hỗ trợ. Nhiều quan chức thành phố Hồ Chí Minh và đại diện phía Nhật Bản đã thử nghiệm tuyến đường sắt đô thị số 1 hôm 21/12/2022. Cơ quan Phát triển Quốc tế JICA của Nhật Bản tài trợ dự án dài 20 km, nhằm giảm bớt ùn tắc cho thành phố lớn nhất Việt Nam. Nhiều công ty Nhật Bản tham gia dự án, như tập đoàn Hitachi sản xuất toa tầu. Hơn 90% đường tầu đã hoàn tất, nhưng việc xây dựng bị chậm tiến độ nghiêm trọng, chủ yếu do vấn đề hành chính.

(AFP) - TikTok thừa nhận do thám nhà báo Mỹ. Ngày 23/12/2022, tập đoàn Trung Quốc ByteDance, công ty mẹ của TikTok, thừa nhận một số nhân viên của tập đoàn đã sai lầm khi truy cập vào dữ liệu của TikTok để truy tìm các nhà báo nhằm xác định các nguồn gốc vụ rò rỉ thông tin cho các cơ quan truyền thông. Họ đã truy cập dữ liệu của hai nhà báo của Financial Times và BuzzFeed viết về TikTok hồi tháng 10 với hy vọng tìm ra nhân viên của ByteDance đã cung cấp thông tin. Trước đó, Quốc Hội Mỹ cho biết có thể cấm các nghị sĩ sử dụng mạng xã hội TikTok.

(AFP) - Tập đoàn Pháp Safran nộp 17,2 triệu đô la cho Mỹ để giải quyết vụ hối lộ Trung Quốc. Trong một bức thư, được báo Wall Street Journal trích dẫn ngày 23/12/2022, tập đoàn Pháp sẽ phải hoàn trả toàn bộ lợi nhuận từ các hợp đồng « có được nhờ tham nhũng », đổi lại, sẽ không bị truy tố. Vụ việc xảy ra tại hai chi nhánh của nhà sản xuất động cơ máy bay, Monogram Systems và chi nhánh Evac GmbH ở Đức, trước khi được Safran mua lại. Theo cáo buộc, hai công ty này đã hối lộ để nhận được các hợp đồng nhà vệ sinh trên tàu hỏa với chính phủ Trung Quốc từ năm 1999 đến 2015 thông qua trợ giúp của một cố vấn ở Trung Quốc và có liên hệ chặt chẽ với một quan chức chính phủ lúc đó. Vào tháng 06/2021, Evac đã được bán lại cho Knorr-Bremse, nhà sản xuất phanh và linh kiện đường sắt của Đức.

(AFP) - Litva đào tạo lính Ukraina sử dụng vũ khí của Đức. Quân đội Litva ngày 23/12/2022 cho biết rõ 16 quân nhân chuyên về kỹ thuật đang được đào tạo tại thành phố Rukla miền trung, Litva. Số này được theo học một khóa cấp tốc để sử dụng đại bác, súng cối của Đức. Từ 2016 Đức đã cấp cho Litva các loại vũ khí này. Từ đầu cuộc chiến Vilnius đã đào tạo cho hơn 500 quân nhân Ukraina để tự vệ trước cuộc xâm lược Nga đang tiến hành.

(AFP) - Đức phát hiện một điệp viên hai mang làm việc cho Nga. Vụ việc được tiết lộ cách nay hai ngày. Viện công tố Đức cho biết nhân viên tình báo Carsten L. đã bị bắt cách nay hai ngày (hôm 22/12/2022) vì bị nghi ngờ cung cấp thông tin « nhạy cảm » cho Matxcơva hồi năm nay. Phó thủ tướng Đức kiêm bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck và nhiều chính khách hàng đàu tại Berlin hôm qua coi đây là một điều đáng « quan ngại » và Đức chưa cảnh giác đúng mức.

(AFP) - Sức khỏe thần tượng bóng đá Brazil Pelé chuyển biến xấu. Con gái ông hôm 23/12/2022 công bố một bức ảnh với của cầu thủ người Brazil mệnh danh là « vua bóng đá » với hàng chữ : « Thêm một đêm được ở gần cha ». Trước đó các nguồn tin bệnh viện từ Sao Paulo cho biết bệnh ung thư của danh thủ Pelé « biến chuyển theo hướng xấu ». Huyền thoại bóng đá Pelé 82 tuổi, đã phải nhập viện từ cuối tháng 11. Ông bị ung thư ruột già.

