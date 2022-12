Bão tuyết tại Mỹ : Ít nhất 32 người chết, hàng trăm ngàn hộ gia đình mất điện

MỸ - BÃO TUYẾT

Khung cảnh ở ngoại ô phía tây New York, Mỹ, sau trận bão tuyết ngày 25/12/2022.

Bão tuyết, nhiệt độ lạnh giá kéo dài tại Mỹ đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng. Ở miền đông nước Mỹ, nhất là tại bang New York, hơn 150.000 hộ gia đình và doanh nghiệp vẫn bị mất điện trong lễ Giáng Sinh 25/12/2022. Tại một số nơi ở thành phố Buffalo, tuyết dày tới hơn 3m. Có những người mắc kẹt trong xe hơi suốt hơn 2 ngày.

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki gửi về bài phóng sự :

« Chợ Giáng Sinh tại một trong những quảng trường ở Manhattan, vốn thường rất nhộn nhịp, hôm nay đóng cửa. Nhiệt độ xuống tới -13°C từ hôm thứ Bảy. Rất hiếm người dám ra khỏi nhà.

Ngồi tại một góc sau quầy hàng lưu niệm nhỏ của mình, anh Ahmed tìm đủ cách để làm nóng người. Anh nói : « Tôi uống cà phê. Tôi cố gắng cử động càng nhiều càng tốt. Tôi cố nghĩ đến những điều tích cực để chống chọi cái lạnh. Nhưng không dễ chút nào ! »

Cơn bão ập vào Mỹ từ hôm thứ Năm đã nhấn chìm một phần lãnh thổ nước này trong băng giá. Cái giá lạnh này rất khó chịu đựng, kể cả đối với những người nói rằng họ đã quen với cái rét. Một phụ nữ đang đi trên đường phố New York kể lại : « Lúc ở công viên Bryant Park, chúng tôi thấy đài phun nước đã đóng băng. Chúng tôi không thể ở bên ngoài quá một giờ đồng hồ ». Còn một người qua đường khác cười nói : « Tôi không nghĩ trời lại lạnh đến như vậy. Tôi rét cóng, mặt tôi lạnh cứng, tâm hồn tôi cũng đóng băng lại rồi ».

Những người duy nhất dường như không nản lòng trước cái giá lạnh này là các du khách. Philippe đến từ Paris. Ông chia sẻ : « Đường phố New York không quá đông đúc, và điều đó khiến chúng tôi vui. New York lạnh giá, nhưng không sao, chúng tôi có New York cho riêng mình ».

Đỉnh bão đang tan dần, nhưng theo dự báo, nhiệt độ lạnh như vùng cực ​​này sẽ còn tiếp tục kéo dài đến tận Tết dương lịch ».

