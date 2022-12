Tổng thống Nga: Chiến tranh Ukraina kéo dài là do Kiev và phương Tây

CHIẾN TRANH UKRAINA - NGA - PHƯƠNG TÂY

Trong một trích đoạn phỏng vấn trên kênh truyền hình Nga hôm qua, 25/12/2022, tổng thống Vladimir Putin một lần nữa cố thuyết phục công luận về tính chính đáng của cuộc xâm lăng Ukraina của Nga. Ông Putin cảnh báo sẽ phá hủy ‘‘100%’’ các hệ thống tên lửa Patriot tối tân mà Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraina để tự vệ.

Nguyên thủ quốc Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng không nêu ra các đề xuất cụ thể. Theo tổng thống Nga, cuộc chiến kéo dài là do chính quyền Ukraina và phương Tây.

Thông tín viên Jean-Didier Revoin tường trình từ Matxcơva :

Nếu chiến sự tiếp diễn tại Ukraina, đó là do lỗi của phía Ukraina và các đồng minh phương Tây. Theo tổng thống Nga, vấn đề là các đối thủ địa chính trị của Nga, cụ thể là phương Tây và chính quyền Kiev, đang tìm cách chia rẽ ‘‘nước Nga lịch sử’’, phá hủy mối liên hệ truyền thống tồn tại từ nhiều thế kỷ nay giữa Kiev và Matxcơva.

Đây là quan điểm mà tổng thống Nga bảo vệ trong bài trả lời phỏng vấn phát trên truyền hình hôm Chủ nhật 25/12. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng thảo luận với tất cả các bên tham gia vào tiến trình thương lượng này, nhưng với điều kiện là - cần chú ý sắc thái quan trọng này - có thể đạt được một số kết quả chấp nhận được. Tuy nhiên, tổng thống Nga đã hoàn toàn tránh nêu ra các hướng đàm phán hay đưa ra các ví dụ cụ thể cho phép đạt được một kết quả như vậy.

Đối với ông Putin, cuộc nói chuyện hôm qua cũng là một cơ hội để biện minh cho chiến dịch quân sự tại Ukraina. Tổng thống Nga nhắc lại rằng Matxcơva chỉ bảo vệ các lợi ích của quốc gia, lợi ích của các công dân Nga, của nhân dân Nga. Sau khi tố cáo việc các lợi ích của Nga bị gạt ra bên lề sau bài phát biểu của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenski trước Quốc Hội Mỹ, ông Putin hy vọng phương Tây cuối cùng sẽ lắng nghe Nga.

Ukraina đề xuất loại Nga khỏi ghế thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An

Về phần mình, chính quyền Ukraina dự kiến hôm nay sẽ chính thức đề xuất loại Nga khỏi ghế thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An. Trong một chương trình truyền hình hôm qua, 25/12, ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba cho biết vấn đề ghế thành viên thường trực của Nga tại Hội Đồng Bảo An đã bắt đầu được thảo luận trong nội bộ giới ngoại giao. Theo ngoại trưởng Ukraina, nhiều người đặt câu hỏi cần làm thế nào để Nga ‘‘không trở thành mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh thế giới’’.

Kể từ đầu cuộc can thiệp quân sự của Nga tại Ukraina, một số dự thảo nghị quyết lên án cuộc chiến xâm lăng của Nga đã bị bác tại Hội Đồng Bảo An, do Matxcơva có quyền phủ quyết. Để đạt được một nghị quyết lên án Nga xâm lược, các đồng minh của Ukraina đã phải đưa dự thảo ra Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

