(Reuters) - Nhật Bản triển khai hệ thống phòng không gần Đài Loan. Ngày 27/12/2022, hãng tin Jiji Press trích dẫn một phát ngôn viên của bộ trưởng Quốc Phòng Takeshi Aoki cho biết một hệ thống tên lửa địa đối không sẽ được lắp đặt ở đảo Yonaguni, gần Đài Loan. Quyết định này nằm trong kế hoạch tăng cường phòng phủ ở các đảo tây nam Nhật Bản. Việc Trung Quốc không ngừng gây sức ép trong khu vực, cũng như cuộc chiến của Nga ở Ukraina đã làm gia tăng căng thẳng trong vùng.

(AFP) - Nhật Bản : Thêm một bộ trưởng phải từ chức. Chính phủ Nhật Bản tiếp tục bị suy yếu, chỉ trong vòng ba tháng đã có 4 người rời ghế bộ trưởng. Ngày 27/12/2022, đến lượt bộ trưởng Tái Thiết, kiêm phụ trách dự án phục hồi các khu vực bị tai nạn hạt nhân Fukushima năm 2011, đã phải từ chức do vướng vào nhiều tai tiếng chính trị - tài chính. Ông Kenya Akiba đã thừa nhận cùng vợ và mẹ nhận tiền từ hai nhóm chính trị thân cận với ông dưới hình thức trả tiền thuê nhà. Ông cũng bị cáo buộc trả thù lao bất hợp pháp cho nhiều trợ lý trong đợt vận động tranh cử năm 2021.

(Reuters) - Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak được ân xá. Ngày 27/12/2022, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đồng ý ra lệnh ân xá đặc biệt cho cựu thổng Lee Myung-bak, bị kết án 17 năm tù vì tội tham nhũng và biển thủ công quỹ. Cựu nguyên thủ quốc gia Hàn Quốc, nay đã 81 tuổi, đã được tự do tạm hồi tháng 6 vừa qua vì lý do sức khỏe suy yếu. Ông Lee là vị tổng thống thứ 4 của Hàn Quốc chịu án tù. Người kế nhiệm ông, bà Park Geun-hye, cũng bị phế truất năm 2017 và chịu án tù gần 5 năm cũng vì tội tham nhũng, trước khi được hưởng ân xá cuối năm 2021.

(AFP) - Gần 200 thuyền nhân Rohingya thoát chết sau một tháng lênh đênh trên biển, đến được một trại tị nạn ở ven biển Indonésia tối 26/12/2022. Nhiều người bị mất nước nghiêm trọng và suy dinh dưỡng. Khoảng 26 người trên chuyến tàu xuất phát từ Bangladesh đã bỏ mạng ngoài khơi. Đây là chuyến tàu thứ 4 chở di dân Rohingyas đến Indonesia trong vòng 2 tháng qua. Cao ủy Tị nạn LHQ về người tị nạn đang lo ngại về số phận 180 người Rohingya vượt biển trên một chuyến tàu khác. Con tàu dường như đã chìm ngoài khơi Ấn Độ Dương.

(La Croix) - Giáo hoàng Phanxicô nhận lời mời thăm Mông Cổ. Theo lời của hồng y Giorgio Merengo, Đại diện Tông Tòa Hạt Đại diện Tông Tòa Ulaanbaatar, Mông Cổ, ngày 26/12/2022, chuyến tông du có thể diễn ra trong năm 2023 « nhưng chưa có ngày cụ thể ». Trước đó, theo dự kiến, tổng giám mục Paul R. Gallagher, ngoại trưởng của Vatican, thăm Ulaanbaatar để thảo luận nhiều chủ đề, trong đó thủ tục hành chính cho các chuyến thăm của các nhà truyền giáo, cũng như chuyến tông du của giáo hoàng. Tuy nhiên, chuyến thăm đã bị hủy do các cuộc biểu tình ở thủ đô Mông Cổ. Năm 2022 đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ giữa Mông Cổ và Vatican.

(AFP) - Kremlin truy nã giám đốc điều hành trang Bellingcat chuyên điều tra về Nga. Thông tin truy nã được đăng hôm 26/12/2022 trên trang web của bộ Nội Vụ Nga cho biết nhà báo Bulgari Christo Grozevvì đã « vi phạm một điều khoản trong Luật hình sự Nga ». Christo Grozev là nhà báo đã phanh phui nhiều vụ tai tiếng liên quan Nga : tiết lộ vụ tình báo Nga can thiệp vào một âm mưu đảo chính ở Montenegro năm 2016, công bố danh tính 3 nghi phạm Nga đầu độc gián điệp Nga Sergueï Skripal và con gái Yulia ở Luân Đôn năm 2018, điều tra vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn rơi ở miền đông Ukraina và gần đây là vụ đầu độc nhà đối lập Nga Alexei Navalny trong một khách sạn ở Siberi năm 2020. Trang Bellingcat được Eliot Higgins, một blogger người Anh sáng lập vào tháng 07/2014, có trụ sở ở Hà Lan.

(AFP) - Kiev tố cáo Matxcơva tiến hành hơn 4.500 vụ tấn công mạng vào Ukraina trong năm 2022. Lãnh đạo cơ quan an ninh mạng của Ukraina hôm 26/12/2022 cho biết mỗi ngày có hơn chục vụ tấn công mạng của Nga. Nhưng với kinh nghiệm 8 năm đối phó, Ukraina đã lường trước những kịch bản tồi tệ nhất. Con số 4.500 vụ tấn công mạng mà Ukraina ngăn chặn được như vậy đã tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Matxcơva đặc biệt nhắm đến lĩnh vực năng lượng, hậu cần, quân sự, cơ sở dữ liệu của chính phủ và các nguồn thông tin.

(AFP) - Pháp : Tiêu dùng điện chiếu sáng nơi công cộng vào ban đêm giảm 20% trong nửa đầu tháng 12 so với cùng kỳ năm 2021. Trong thông cáo, cơ quan quản lý mạng lưới điện ENEDIS của Pháp ghi nhận đây là mức giảm cao lịch sử. Chiếu sáng nơi công cộng chiếm đến 40% tiêu dùng điện hàng năm của các thị xã, thành phố trong cả nước. Tổng cộng, có 11 triệu điểm chiếu sáng công cộng, với tổng công suất 1.300 megawatts. Hồi cuối tháng 11, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng, lo sợ mất điện ngoài tầm kiểm soát, chính quyền Pháp đã dự phòng kế hoạch cắt điện luân phiên theo khu vực, nếu mạng điện có nguy cơ quá tải.

(AFP) - Phim Avatar 2 tiếp tục dẫn đầu phòng chiếu ở Bắc Mỹ. Theo số liệu được văn phòng Exhibitor Relations công bố ngày 26/12/2022, bộ phim của đạo diễn James Cameron đã thu về 90 triệu đô la trong dịp Giáng Sinh từ ngày 23 đến 26/12 ở Mỹ và Canada, bất chấp bão tuyết chưa từng có ở Bắc Mỹ. Trên quy mô toàn cầu, Avatar 2 đã thu về hơn 881 triệu đô la kể từ khi được công chiếu.

(Le Parisien) - Phim Netflix Emily in Paris khiến nhiều người Anh và Mỹ muốn chuyển đến sống tại thủ đô Pháp. Khi phần 3 phim Emily in Paris được trình chiếu từ ngày 21/12/2022, lĩnh vực bất động sản Paris ghi nhận nhu cầu tìm nhà tăng vọt của khách Anh - Mỹ. Trang đánh giá bất động sản GetAgent của Anh cho biết các tìm kiếm thông tin trên mạng để chuyển nhà sang Paris đã tăng... 1.416% so với tuần trước đó, đỉnh điểm là một hôm sau khi phần 3 phim ra mắt. « Lối sống Pháp » của cô nàng người Mỹ Emily tại Paris trong phim, với những cảnh quay Paris « đẹp như bưu thiếp », đặc biệt thu hút giới trẻ.

