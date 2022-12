QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Mỹ bán hệ thống chống tăng trị giá 180 triệu đô la cho Đài Loan. Hợp đồng cung cấp vũ khí mới nhất này được bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông qua ngày 28/12/2022. Phía bộ Quốc Phòng Mỹ nêu chi tiết trong một thông cáo rằng Đài Loan sẽ nhận các hệ thống chống tăng Volcano, nhiều xe tải, đạn dược, đồng thời nhấn mạnh hợp đồng bán vũ khí này « sẽ không làm thay đổi cân bằng quân sự cơ bản trong vùng ». Đài Loan đang tăng tốc hiện đại hóa quân đội trước mối đe dọa từ Trung Quốc.

(NHK) - Nhật Bản cải thiện hệ thống J-ALERT. Chính phủ Nhật Bản đang cải thiện hệ thống cảnh báo khẩn cấp quốc gia J-ALERT để cảnh báo kịp thời người dân về các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo vào tháng 10 và tháng 11, nhưng cảnh báo hồi tháng 11 chỉ được kích hoạt sau khi tên lửa đã bay qua lãnh thổ xứ hoa anh đào.

(AFP) - TSMC bắt đầu sản xuất ồ ạt chíp bán dẫn 3 nanomètre (nm). Tập đoàn chế tạo chíp bán dẫn lớn nhất toàn cầu hôm 29/12/2022, thông báo bắt đầu sản xuất thế hệ chíp tiên tiến nhất. Dòng chíp siêu nhỏ 3nm cho khả năng tính toán cao hơn, tiêu thụ ít điện hơn và cải thiện chất lượng bộ sạc điện. Chíp 3nm hiện được xem là yếu tố then chốt cho thế hệ smartphone trong tương lai sử dụng mạng 5G và các công nghệ mũi nhọn khác. TSMC của Đài Loan cung cấp cho thị trường thế giới gần 50% chíp có kích cỡ dưới 10nm.

(AFP) - Cam Bốt : Hỏa hoạn trong một khách sạn sòng bạc khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Lửa bốc lên dữ dội trong đêm 28-29/12/2022 ở khách sạn sòng bạc Grand Diamond City, ở thành phố Poipet vùng biên giới Cam Bốt - Thái Lan. Lính cứu hỏa đã không can thiệp được ngay do khói bốc lên mù mịt. Chính quyền địa phương lo ngại « số người chết sẽ còn cao hơn ». Trong số người bị thương, có 13 người trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

(AFP) - Philippines ghi nhận 33 người chết vì lũ lụt và sạt lở đất. Đa phần nạn nhân là ở tỉnh Tây Misamis, trên đảo Mindanao. Những cơn mưa to trút xuống hôm Giáng Sinh đã dẫn đến lũ lụt và sạt lở đất ở nhiều vùng miền trung và nam Philippines. Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia hôm 29/12/2022 thông báo hàng trăm ngôi nhà và hơn 5.000 hectare trồng trọt đã bị tàn phá, hàng chục ngàn người phải đến lánh nạn ở trung tâm dành cho người sơ tán.

(AFP) - Tư pháp Mỹ điều tra về dân biểu « đánh bóng » lý lịch. Ngày 28/12/2022, một công tố bang New York đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về George Santos, sau khi vị tân dân biểu của đảng Cộng Hòa thừa nhận đã khai man sơ yếu lý lịch, với « rất nhiều thông tin bịa đặt và mâu thuẫn đáng kinh ngạc ». Trước đó, dân biểu của bang New York đã thừa nhận nói dối về ông bà ngoại theo Do Thái Giáo, sự nghiệp ở phố Wall và bằng đại học New York.

(RFI) - Mỹ lo ngại về loạt vụ tấn công các nhà máy điện. Các vụ tấn công nhắm vào khoảng chục nhà máy điện ở nhiều bang, như Oregon, Bắc Carolina, và gần đây là bang Washington. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đang tiến hành điều tra. Hiện chưa có nghi phạm nào bị phát hiện hoặc bắt giữ. Nhà chức trách cũng cho biết hiện giờ chưa biết các vụ tấn công này có liên quan đến nhau không. Roy Cooper, thống đốc bang North Carolina nói rằng các sự cố này làm dấy lên nỗi lo ngại về một mối đe dọa mới, bởi các nhà máy điện đa phần chỉ có tường bảo vệ, các rào chắn hoặc hàng rào thép gai rất dễ vượt qua.

(AFP) - Năm 2022 là một năm « rất khó khăn » đối với Gazprom. Hôm qua, 28/12/2022, chủ nhân tập đoàn Gazprom Alexei Miller đã thừa nhận rằng năm 2022 là một năm « rất khó khăn » đối với tập đoàn của ông, được đánh dấu bằng một sự thay đổi lớn về mặt chiến lược, khi tập đoàn dầu khí Nga phải chuyển hướng xuất khẩu sang châu Á. Trong thông cáo báo chí đăng ngày 01/12, Gazprom thông báo đã khai thác được 376,9 tỷ m3 khí đốt trong khoảng thời gian từ tháng 01-11/2022, tức là ít hơn gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

(Le Point) - Binh sĩ Nga được trữ tinh trùng miễn phí. Theo hãng thông tấn Nga Tass, các binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraina sẽ không mất tiền để làm đông lạnh tinh trùng của mình và lưu trữ chúng trong ngân hàng tinh trùng. Nhưng thông báo này cũng khiến nhiều đàn ông (không phải là quân nhân) đến các phòng khám để làm đông lạnh tinh trùng.

(AFP) - Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi giáo dân cầu nguyện cho người tiền nhiệm Benoit XVI, 95 tuổi. Lời kêu gọi của Giáo hoàng Phanxicô được đưa ra hôm 28/12 trong bối cảnh cựu Giáo hoàng Benedicto đang rất yếu và hiện đang đuợc theo dõi y tế. Đích thân giáo hoàng Phanxicô hôm qua đã đến thăm ngài, đã từ chức vào năm 2013 vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, hôm nay 29/12, truyền thông Ý đưa tin sức khỏe cựu giáo hoàng XVI vẫn « ổn định », không xấu đi so với hôm qua.

(Le Monde) - Kylian Mbappé sẽ « không bao giờ chấp nhận được thất bại » trước đội tuyển Achentina ở trận chung kết World Cup 2022. Cầu thủ Pháp thổ lộ như trên với báo chí sau trận đấu giữa CLB Paris Saint-Germain và Strasbourg ngày 28/12/2022. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ tỏ quyết tâm sẽ mang lại mọi danh hiệu cho CLB của thủ đô.

(Le Monde) - Báo giấy Pháp tăng giá. Nhật báo nổi tiếng Pháp Le Monde cho biết cũng phải tăng giá bán thêm 20 xu từ ngày 01/01/2023, giống như nhiều nhật báo lớn khác Le Figaro, Les Echos, La Croix, Libération. Lý do là giá giấy tăng gần gấp ba (từ 400 euro/tấn vào quý 1 năm 2021 lên thành 1.100 euro/tấn vào tháng 11/2022), cũng như chi phí in ấn tăng mạnh.

