Liên Âu có thể yêu cầu xét nghiệm Covid đối với hành khách đến từ Trung Quốc

Có nhiều khả năng Liên Hiệp Châu Âu yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc phải có xét nghiệm âm tính Covid-19 để nhập cảnh vào khối này. Biện pháp được dự kiến đưa ra trong cuộc họp ngày 04/01/2023 tại Bruxelles. Trước đó, chuyên gia dịch tễ của các nước thành viên đã nhất trí về biện pháp trên.

Thông tín viên RFI Jean-Jacques Héry tường trình từ Bruxelles :

« Tất cả các nước thành viên đã nhất trí về "cách tiếp cận có phối hợp", theo giải thích của Ủy Ban Châu Âu. Tại Bruxelles, mọi người cũng thở phào sau một tuần do dự và chỉ có các biện pháp đơn phương. Thực vậy, khối 27 nước bị chia rẽ nặng nề. Một mặt là do phía các cơ quan dịch tễ châu Âu không hề báo động. Mặt khác do thông tin từ Trung Quốc được cho là không đáng tin cậy về khả năng xuất hiện của một biến thể mới.

Ủy Ban Châu Âu cũng nhấn mạnh rằng hiện giờ, "đa số áp đảo các nước thành viên Liên Âu thông báo ủng hộ biện pháp xét nghiệm Covid-19 triệt để đối với hành khách đến từ Trung Quốc trước khi họ khởi hành đến châu Âu".

Nhiều biện pháp khác cũng được tính đến. Trước tiên là bắt buộc hành khách đến từ Trung Quốc đeo khẩu trang, tiếp theo là xác định khả năng có những biến thể mới, kiểm tra nước thải của các máy bay và tăng số lượng xét nghiệm giải trình tự gien tại các sân bay.

Những biện pháp này được đưa ra thảo luận tại Bruxelles hôm nay (04/01) trong cuộc họp của IPCR, một cơ quan đặc biệt của châu Âu chịu trách nhiệm đưa ra quyết định nhanh chóng và phối hợp giữa 27 nước thành viên của Hội Đồng Châu Âu. Những khuyến nghị cũng sẽ được nêu lên tại cuộc họp và sau đó sẽ được các nước thành viên bảo đảm ».

Song song với các biện pháp kiểm dịch đối với du khách đến từ Trung Quốc, Liên Hiệp Châu Âu cũng đề xuất cung cấp miễn phí vac-xin thích ứng với biến thể Omicron cho Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong buổi họp báo ngày 03/01, người phát ngôn của Ủy Ban Châu Âu không nêu rõ là loại vac-xin nào. Chính quyền Bắc Kinh chưa trả lời về đề xuất này. Trả lời Reuters, một người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc khẳng định tỉ lệ tiêm phòng và khả năng xử lý dịch bệnh tiếp tục gia tăng ở Trung Quốc và nước này có kho dự phòng « phù hợp ».

Mỹ : Yêu cầu xét nghiệm « chỉ dựa trên khoa học »

Tokyo cũng tăng cường biện pháp phòng dịch với du khách trên các chuyến bay thẳng từ Trung Quốc đến Nhật Bản, cụ thể là từ ngày 08/01/2023, phải có xét nghiệm âm tính Covid-19 trước khi lên máy bay. Theo Reuters, trong buổi họp báo ngày 04/01, thủ tướng Fumio Kishida cho biết biện pháp này bổ trợ cho các biện pháp kiểm soát có hiệu lực từ ngày 30/12/2022. Chính phủ Nhật Bản tiếp tục yêu cầu các hãng hàng không hạn chế số chuyến bay đến từ Trung Quốc.

Về phía Mỹ, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Ned Price khẳng định hôm 03/01 rằng yêu cầu của Washington về việc du khách đến từ Trung Quốc phải trình xét nghiệm âm tính Covid-19 tại cửa khẩu là « chỉ dựa trên khoa học ». Trước đó, Bắc Kinh chỉ trích biện pháp được vài chục nước áp dụng là « thiếu khoa học » và « không chấp nhận được ».

