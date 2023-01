QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Philippines Inquirer) - Tổng thống Philippines và phái đoàn bị liên tục xét nghiệm Covid-19 trong chuyến thăm Trung Quốc. Trong chuyến công du kết thúc vào hôm 05/01/2023, cả hai chính phủ Philippines và Trung Quốc đều có những biện pháp đảm bảo sao cho chuyến thăm được an toàn về mặt y tế cho cả khách lẫn chủ. Kết quả là Bắc Kinh đã yêu cầu các thành viên của phái đoàn Philippines xét nghiệm Covid-19 liên tục, đồng thời hạn chế tối đa ra khỏi khách sạn nơi họ lưu trú cũng như tiếp khách trong khách sạn. Hậu quả là tổng thống Marcos đã không gặp được kiều dân Philippines ở Trung Quốc. Cả phái đoàn, kể cả tổng thống, trước khi họp với phía Trung Quốc đều phải được xét nghiệm Covid.

(Reuters) - Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hợp tác nhiều hơn với Turkmenistan về khí đốt tự nhiên. Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdymukhamedov đang ở Bắc Kinh trong chuyến thăm hai ngày. Theo đài truyền hình Nhà Nước Trung Quốc ngày 06/01/2023, chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi tổng thống Turkmenistan mở rộng hợp tác song phương về năng lượng, đặc biệt là trong lãnh vực khí đốt tự nhiên. Turkmenistan là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất của Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình tuyên bố với tổng thống Berdymukhamedov rằng Trung Quốc ủng hộ việc nhiều công ty Trung Quốc hơn đầu tư vào Turkmenistan.

(Reuters) - Thêm một dấu hiệu Bắc Kinh và Canberra sưởi ấm quan hệ. Trung Quốc nhập khẩu trở lại than đá của Úc. Hãng tin Anh Reuters ngày 06/01/2023 trích dẫn lời giám đốc cơ quan tư vấn Sierra Vista Resources, ông Pat Markey cho biết, tuy không thông báo chính thức, nhưng Bắc Kinh đang từng bước dỡ bỏ các biện pháp cấm nhập khẩu than đá của Úc. Lệnh trừng phạt có hiệu lực từ 2020 sau khi Canberra đòi điều tra độc lập về nguồn gốc Covid xuất phát tại Vũ Hán cuối 2019. Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ và xuất khẩu than đá nhiều nhất thế giới.

(AFP) - TT Erdogan hối thúc Putin nên « đơn phương ngưng bắn ». Sau cuộc trao đổi điện đàm giữa nguyên thủ Nga Vladimir Putin và tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 05/01/2023, thông cáo từ phủ tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ghi lại rằng « lời kêu gọi hòa bình và đàm phán giữa Matxcơva và Kiev phải được hậu thuẫn bằng một lệnh ngưng bắn đơn phương ». Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng có cuộc nói chuyện điện thoại với đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky, nhưng yêu cầu « một lệnh ngưng bắn đơn phương » không được nhắc đến. Về phần mình, tổng thống Nga Vladimir Putin kiên định lập trường cho rằng Nga chỉ có thể khởi động cuộc đàm phán « với điều kiện chính quyền Kiev hoàn thành đầy đủ các yêu cầu được biết đến và được nhắc lại nhiều lần, đó là phải nhìn nhận những thực tế lãnh thổ mới ».

(AFP) - Covid : Pháp không quá lo ngại về biến thể Omicron XBB.1.5 đang hoành hành tại Mỹ. Cơ quan Y tế Công Cộng Pháp cho biết như trên trong thông cáo hôm 06/01/2023. XBB.1.5 là một biến thể từ Omicron. Tại Mỹ, biến thể này đang phát triển mạnh ở bờ đông, đặc biệt là trong khu vực của bang New York

(AFP) - Chúc Tết nhân viên y tế Pháp, tổng thống Macron nhìn nhận một số đòi hỏi cải tổ hệ thống y tế và bệnh viện « là chính đáng ». Ngành y tế Pháp đang trải qua khủng hoảng. Lần đầu tiên, tổng thống Emmanuel Macron chúc Tết nhân viên y tế. Phát biểu tại một bệnh viện vùng Corbeil-Essonnes, ngoại ô Paris, hôm 06/01/2023, ông sẽ thông báo một số biện pháp cụ thể để cải tổ lĩnh vực này. Y tế và giáo dục là hai ưu tiên của tổng thống Macron trong nhiệm kỳ hai.

(AFP) - Hoa Kỳ : Giới chống phá thai bị một thất bại lớn tại bang Nam Carolina. Lần đầu tiên kể từ khi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ ra phán quyết « hủy bỏ » quyền phá thai, ngày 05/01/2023, một Tòa Án Tối Cao cấp tiểu bang - cụ thể là tại bang South Carolina - đã nhân danh Hiến Pháp địa phương để đảm bảo quyền phá thai. Quyết định của định chế này vô hiệu hóa luật cấm phá thai sau sáu tuần mang thai là một vố đau đối với những người chống phá thai tại Hoa Kỳ.

