2023: Kỷ niệm 100 năm ngày mất của Gustave Eiffel

2023 - NĂM EIFFEL

Hình ảnh thủ đô Paris hoa lệ của Pháp thường được gắn với Bà Đầm Thép Eiffel, đến mức mà chủ nhân công trình thế kỷ này phải lên tiếng: « Tôi sẽ ghen tỵ với tòa tháp này bởi vì nó nổi tiếng hơn tôi ». Nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của Gustave Eiffel ( 1923- 2023 ), RFI sẽ giới thiệu chuỗi bài phóng sự, bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, nhìn lại những thăng trầm trong cuộc đời của một kiến trúc sư tài ba, một doanh nhân thành đạt, cũng như các công trình của ông khắp nơi trên thế giới, ít được biết đến, trong đó có cả ở Việt Nam.

Năm 2023 sẽ được đánh dấu bằng nhiều sự kiện được tổ chức suốt cả năm, bởi Hiệp hội những hậu duệ của Gustave Eiffel (Association des Descendants de Gustave Eiffel) phối hợp cùng UNESCO. Các sự kiện này diễn ra tại Pháp cũng như tại Hoa Kỳ, Bồ Đào Nha hay Hungary.

Đầu tiên phải kể đến triển lãm về những di sản của Gustave Eiffel, điểm lại những nét chính trong sự nghiệp kiến trúc cũng như quá trình phát triển của công ty do Eiffel thành lập, dự trù tổ chức vào tháng Tư ( ở Paris và một số thành phố ở Pháp ). Bộ phim tài liệu do Savin Yeatman-Eiffel thực hiện với tựa đề « Eiffel và cuộc chiến những ngọn tháp » ( Eiffel, la guerre des tours ), sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình Pháp - Đức Arte. Công chúng cũng sẽ được chiêm ngưỡng các màn trình chiếu ánh sáng đầy sắc mầu tại các công trình mà Eiffel đã xây dựng, như tượng đài Nữ thần Tự do ở Hoa Kỳ, cầu Gérone ở Pháp, hay cầu Maria Pia ở Bồ Đào Nha. Ngoài ra, nhiều hội thảo về Eiffel cũng được tổ chức nhân sự kiện này.

