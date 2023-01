Nhiều người Iran biểu tình phản đối Pháp về vụ báo Charlie Hebdo châm biếm chế độ Hồi Giáo

IRAN - PHÁP

Bốn ngày sau khi tuần báo trào phúng Charlie Hebdo của Pháp ra số đặc biệt châm biếm chế độ Hồi Giáo Iran, ủng hộ phong trào phản kháng của người dân Iran chống lại nền độc tài của các giáo sĩ Hồi Giáo Iran, hàng trăm người Iran hôm Chủ Nhật 08/01 đã biểu tình phản đối trước đại sứ quán Pháp tại Teheran.

Theo ghi nhận của phóng viên hãng tin Pháp AFP, đa phần người biểu tình Iran là các học viên trường dòng Shia và các phụ nữ trong trang phục tchador truyền thống của phụ nữ Iran. Họ cầm cờ Iran, ảnh chân dung giáo chủ Khamenei, các biểu ngữ lên án tuần báo Charlie Hebdo. Người biểu tình hô vang các khẩu hiệu :« Nước Pháp hãy từ bỏ thái độ thù nghịch! », « Thật xấu hổ cho nước Pháp! » và đốt cờ Pháp.

Trước đó, theo truyền hình Nhà nước Iran, một cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra Qom, thành phố linh thiêng của hệ phái Shia, nằm cách thủ đô Teheran 150km về phía nam.

Tối hôm qua 08/01, tổng thống Iran Ebrahim Raïssi phát biểu « dùng chiêu bài tự do để xúc phạm là một bằng chứng rõ ràng về sự phi lý trong logic và sự thất vọng của họ về việc không thực hiện được mưu đồ gây hỗn loạn và mất an ninh » cho Iran. Trước đó, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran, Nasser Kanani, đã kêu gọi không sử dụng quyền tự do ngôn luận như một cái cớ để « xúc phạm » các nhân vật tôn giáo, đề nghị Paris « tôn trọng các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế », không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran. Teheran cũng đã dọa có các biện pháp đáp trả Pháp.

