(AFP) - Covid-19 : Tính đến 06/01/2023, 90% dân số tỉnh Hà Nam đã nhiễm virus. Đây là khẳng định của một lãnh đạo y tế Hà Nam, tỉnh miền trung, đông dân thứ 3 ở Trung Quốc, đưa ra hôm nay 09/01/2023. Số người đi khám Covid-19 ở Hà Nam lên mức cao nhất là vào ngày 19/12/2022. Chính quyền dự báo sẽ ghi nhận đỉnh dịch mới vào dịp Tết cổ truyền, khi người dân ở thành phố về nông thôn đoàn tụ với gia đình. Chỉ riêng trong ngày thứ Bảy 07/01, chính quyền ghi nhận 34 triệu chuyến đi.

(Reuters) - Nga sẽ cấm các bản đồ không tuân thủ “sự toàn vẹn lãnh thổ” mà Matxcơva áp đặt. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS ngày 08/01/2033 đưa tin là chính phủ Nga ủng hộ một điều khoản sửa đổi trong bộ luật chống cực đoan của nước này, sẽ liệt các “bản đồ và các tài liệu, hình ảnh khác tranh cãi sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga” sẽ bị xếp vào diện tài liệu cực đoan. Luật chống cực đoan hết sức mơ hồ của Nga - cho đến nay được áp dụng cho các tổ chức tôn giáo, nhà báo và tài liệu của họ, cũng như hoạt động của các doanh nghiệp, trong số những tổ chức khác - đã cho phép Điện Kremlin bóp nghẹt các đối thủ của họ.

(AFP) - Kremlin : Phương Tây cấp xe tăng cho Kiev chỉ khiến người dân Ukraina phải chịu đựng nhiều hơn và không làm thay đổi tương quan lực lượng. Phát biểu của phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitri Peskov được đưa ra hôm nay 09/01/2023. Tuần trước, Pháp, Mỹ và Đức đều thông báo viện trợ thêm xe tăng cho Ukraina đối phó với quân Nga xâm lược. Còn hôm qua 08/01, Nga và Ukraina, mỗi bên đã trao đổi 50 tù binh chiến tranh.

AFP) – Giải thưởng nhân quyền Olof Palmer 2023 được trao cho ba phụ nữ Ukraina, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Giải được công bố hôm nay, 09/01. Nhà tâm lý học, nhà tranh đấu nữ quyền Ukraina Marta Chumalo là một trong các nhà sáng lập tổ chức phi chính phủ Women’s Perspectives, bảo vệ quyền phụ nữ, chống bạo lực với phụ nữ. Nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền Iran Narges Mohammadi được vinh danh như một trong những tiếng nói tiêu biểu bảo vệ tự do ngôn luận ở Iran. Luật sư nhân quyền Thổ Nhĩ Kỳ Eren Keskin nổi tiếng với các hoạt động bảo vệ các cộng đồng thiểu số, như LGBTQI+, hay người tị nạn. Giải thưởng mang tên cố thủ tướng Thụy Điển được trao hàng năm, trị giá 100.000 đô la.

(AFP) – Phong trào phản kháng đòi dân chủ: Chế độ Hồi Giáo Iran kết án tử hình thêm 3 người. Hôm nay 09/01, một tòa án Iran kết án tử hình thêm 3 người tham gia phong trào phản kháng chính quyền, với tội danh ‘‘chống lại Đấng tối cao’’. Ngay lập tức, bộ Ngoại Giao Pháp lên tiếng phản đối các bản án tử hình mới, được đưa ra tiếp theo hai vụ hành quyết hôm thứ 7, 07/01, ‘‘gây phẫn nộ’’. Liên quan đến phong trào phản kháng, đã có ít nhất 4 người bị hành quyết tại Iran kể từ tháng 9/2022.

(AFP) - Hoàng tử Harry khẳng định không có ý định làm tổn thương hoàng gia Anh. Hoàng tử Harry hôm 08/01/2023 trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Anh ITV, 2 ngày trước khi chính thức ra mắt cuốn hồi ký, mà một số chi tiết đã được tiết lộ do sách được công bố sớm ở Tây Ban Nha. Harry khẳng định luôn và sẽ mãi yêu thương gia đình, mong muốn hàn gắn nhưng có điều kiện. Hoàng tử cũng khẳng cuốn hồi ký là « cần thiết », với những « việc mang tính lịch sử ». Hiện giờ, Harry đang bị truyền thông chỉ trích nặng nề do một số tiết lộ về gia đình và quân đội hoàng gia Anh. Điện Buckingham hiện chưa bình luận gì về những thông tin nói trên.

(AFP) - Chính phủ Pháp bác bỏ đề xuất cấm đi săn vào Chủ Nhật. Quyết định của chính phủ Pháp được đưa ra vào hôm nay 09/01/2023. Mặc dù không cấm, nhưng chính phủ thắt chặt các quy định về săn bắn, đặc biệt liên quan đến việc uống rượu, để giảm thiểu số tai nạn liên quan đến hoạt động săn bắn. Theo Cơ quan đa dạng sinh học của Pháp (OFB), số các vụ tai nạn giảm dần trong 20 năm qua, nhưng riêng trong năm 2021-2022, OFB ghi nhận 90 vụ tai nạn liên quan tới việc sử dụng súng đi săn, tăng 10 vụ so với năm trước đó. Trong số 10 nạn nhân thiệt mạng, có 2 người không phải thợ săn.

(AFP) - Đức: Hàng ngàn người đổ về một ngôi làng biểu tượng để chống việc mở rộng khai thác than. Giới bảo vệ môi trường ngày 08/01/2023 đã tập trung về ngôi làng Lützerath ở miền tây nước Đức để tố cáo kế hoạch mở rộng một mỏ than lộ thiên, qua đó khẳng định sự phản đối nhiên liệu hóa thạch. Cảnh sát địa phương đưa ra con số “2.000 người” tập hợp trong làng, trong khi ban tổ chức nói đến “vài nghìn” người biểu tình. Ngôi làng ở bang North Rhine-Westphalia, bị bỏ hoang sau khi cư dân bị truất hữu để nhường chỗ cho việc mở rộng mỏ than lân cận, từ nhiều tháng nay, đã trở thành nơi trú ngụ của các nhà hoạt động môi trường chống lại việc chính quyền cho khai thác than đá trở lại để bù đắp cho nguồn năng lượng bị thiếu hụt vì Nga giảm cung cấp khí đốt.

