QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) – Hồng Kông chỉ trích Anh can thiệp vào vụ án Lê Trí Anh. Hồng Kông hôm qua 10/01/2023 đã cáo buộc Luân Đôn như trên sau khi một bộ trưởng của Anh gặp các luật sư đại diện cho ông trùm truyền thông Lê Trí Anh (Jimmy Lai). Ông Lê Trí Anh, 75 tuổi, nhà sáng lập báo Apple Daily (đã bị đóng cửa), được coi là một biểu tượng của truyền thông tự do tại Hồng Kông. Nhà sáng lập Apple Daily đối mặt với án tù chung thân vì tội "thông đồng với lực lượng nước ngoài", theo Luật an ninh quốc gia, Bắc Kinh ban hành từ năm 2019.

(AFP) – Cựu giám đốc tài chính của Trump Organization bị kết án 5 tháng tù. Ông Allen Weisselberg cũng là bạn thân của cựu tổng thống Donald Trump, hôm qua 10/01/2023, đã bị tòa án New York kết án 5 tháng tù và phải nộp phạt hơn 2 triệu đô la, sau khi bị khép 15 tội liên quan đến gian lận thuế. Bị cáo đã đồng ý ra làm chứng chống lại công ty cũ theo thỏa thuận với cơ quan công tố hồi tháng 8 năm ngoái.

(AFP) – Mỹ tạm ngưng toàn bộ các chuyến bay nội địa. Lệnh trên của Cơ quan hàng không dân dụng Hoa Kỳ hôm nay, 11/01/2023, có hiệu lực đến 14 giờ, giờ quốc tế. Mục tiêu để sửa chữa một trục trặc trong hệ thống tin học dành cho các phi công và các phi hành đoàn. Theo Nhà Trắng, hiện giờ không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công tin học

(AFP) – Tổng thống Peru bị điều tra về tội "diệt chủng" vì đàn áp biểu tình. Tổng thống Peru cùng với một số quan chức cấp cao đang phải đối mặt với cuộc điều tra về tội "diệt chủng" sau khi chính phủ nước này đàn áp biểu tình chống chính phủ khiến 40 người thiệt mạng kể từ tháng 12 năm ngoái ở quốc gia Nam Mỹ này. Công tố viên Patricia Benavides hôm qua 10/01/2023 thông báo rằng cuộc điều tra sẽ nhắm tới tổng thống Dina Boluarte, thủ tướng Alberto Otarola, bộ trưởng Nội vụ Victor Rojas và bộ trưởng Quốc phòng Jorge Chavez.

(Reuters) – Nga và Ukraina trao đổi tù nhân. Với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ, ủy viên về nhân quyền của Nga Tatiana Moskalkova, sau cuộc gặp với đồng nhiệm Ukraina Dmitri Loubinets, hôm nay 11/01/2022, đã thông báo đôi bên nhất trí trao đổi 40 tù nhân.

