(AFP) – Luân Đôn thông báo cấp xe tăng hạng nặng Challenger 2 cho Ukraina. Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong cuộc trao đổi hôm 14/01/2023 thông báo với tổng thống Volodymyr Zelensky tin trên. Anh là nước phương Tây đầu tiên cung cấp xe tăng hạng nặng cho chính quyền Kiev. Chưa biết rõ về số lượng Luân Đôn dành cho Ukraina. Challenger 2 từng được quân đội Anh sử dụng từ năm 1994 tại Bosnia Herzegovina, Kosovo và Irak.

(AFP) – 60.000 người chết tại Trung Quốc vì Covid trong một tháng. Bộ Y Tế Trung Quốc ngày 14/01/2023 thông báo trong vòng 1 tháng (từ ngày 08/12/2022 đến 12/01/202) đã có 59.938 bệnh nhân Covid tử vong. Số liệu thống kê này chỉ tập trung vào những ca được ghi nhận trong bệnh viện.

(RFI) – Do Covid, xuất nhập khẩu của Trung Quốc lao dốc. Theo thống kê ngày 13/01/2023 của bộ Thương Mại Trung Quốc kim ngạch xuất khẩu tháng 12/2022 giảm 10 %, nhập khẩu giảm 7,5 %. Tuy nhiên, giao thương với Nga lại tăng mạnh, nhờ tình bạn « vững như bàn thạch » giữa Bắc Kinh với Matxcơva, tăng hơn 8 % trong thời gian qua. Nhìn rộng ra trong cả năm, nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga tăng hơn 43 % và xuất khẩu sang Nga tăng gần 13 %. Tổng trao đổi mậu dịch hai chiều đạt 175 tỷ đô la.

(AFP) – Bắc Kinh chỉ định một nhân vật « cứng rắn » làm đại diện tại Hồng Kông. Ông Trịnh Ngạn Hùng (Zheng Yanxiong), 59 tuổi hôm 14/01/2023 được chỉ định đứng đầu Văn Phòng Liên Lạc giữa Đại Lục với Hồng Kông. Từ tháng 7/2020 nhân vật này được chỉ định lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia Hồng Kông với mục đích giám sát chính quyền Hồng Kông nghiêm chỉnh thi hành luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt. Từ đó tới nay hàng chục người biểu tình và các nhà dân chủ Hồng Kông đã bị tống giam. Trong số này có nhà tỷ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai), chủ hệ thống báo độc lập Apple Daily.

(Reuters) – Hà Nội đề nghị Tokyo hỗ trợ các dự án đường sắt lớn, nhà máy lọc dầu. Kết thúc cuộc gặp giữa thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và bộ trưởng Tài Chính Nhật Bản Shunichi Suzuki tại Hà Nội hôm qua, 13/01/2023, chính phủ Việt Nam chính thức đề nghị Tokyo hỗ trợ xây dựng tuyến đường sắt cao tốc chạy dọc theo chiều dài đất nước. Theo nghiên cứu, công trình này có chiều dài đến 1.545 km, với tổng chi phí ước tính lên đến 64,8 tỷ đô la. Cũng trong cuộc họp này, thủ tướng Việt Nam còn đề nghị phía Nhật Bản giúp « tái cấu trúc nhà máy Nghi Sơn, nhà máy lọc hóa dầu lớn nhất nước », nhưng không nêu chi tiết.

(Reuters) – Indonesia cử tầu chiến giám sát tuần duyên Trung Quốc. Lãnh đạo hải quân Indonesia, hôm nay, 14/01/2023, cho biết đã cho triển khai một lực lượng gồm một tầu chiến CCG 5901, máy bay tuần tra hàng hải và một chiếc máy bay không người lái để giám sát một tầu tuần duyên Trung Quốc. Các dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy chiếc tầu chiến CCG 5901 hoạt động trên vùng biển Natuna, gần mỏ khí đốt Tuna Bloc và mỏ khai thác dầu khí Chim Sao của Việt Nam từ hôm 30/12/2022. Tầu tuần duyên Trung Quốc lai vãng trong khu vựa này sau khi Hà Nội và Jakarta đạt thỏa thuận về vùng đặc quyền kinh tế và phía Indonesia chấp thuận phát triển mỏ khí đốt Tuna ở vùng biển Natuna, với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 3 tỷ đô la.

(AFP) – Nổ đường ống dẫn khí đốt tại Litva. Hôm 13/01/2023, một vụ nổ đã làm hư hại đường ống dẫn khí đốt Amber Grid, đoạn ở phía bắc Litva nối đường ống dẫn khí đốt từ các nước vùng Baltic tới Ba Lan. Vụ nổ không gây thiệt hai nhân mạng. Theo nhân viên cứu hộ Litva, vụ nổ gây ra cột lửa cao tới 50 mét tại một khu làng gần biên giới với Latvia. Trong một thông cáo đăng trên facebook, chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ nổ cho biết đám cháy đã được dập tắt, người dân trong khu vực được sơ tán đã có thể quay lại nhà mình.

(AFP) – Đảng Cộng Hòa Mỹ đòi mở điều tra về đợt rút quân khỏi Afghanistan. Ngày 13/01/2023 chủ tịch ủy ban đối ngoại tại Hạ Viện Mỹ, Michael McCaul, yêu cầu bộ Ngoại Giao cung cấp một số hồ sơ về Afghanistan. Tháng 8/2023 Mỹ đã gấp rút triệt thoái quân khỏi Afghanistan, 13 quân nhân Hoa Kỳ tử vong trong số hơn 170 nạn nhân từ vụ khủng bố ngày 26/08/2021.

(Reuters) – Chính quyền Biden thúc hối Quốc Hội Mỹ đồng ý bán chiến đấu cơ F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hợp đồng này có tổng trị giá khoảng 20 tỷ đô la. Hãng tin Anh trích dẫn ba nguồn tin hôm 13/01/2023 cho biết, bộ Ngoại Giao chính thức gửi công văn đến Thượng và Hạ Viện cách nay hai ngày. Từ năm 2021, Ankara muốn trang bị chiến đấu cơ F-16 do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo. Nhưng Quốc Hội lưỡng viện Mỹ thận trọng, vì nhiều lý do. Là thành viên NATO nhưng lại Thổ Nhĩ Kỳ trang bị hệ thống phòng không của Nga, Ankara có hiềm khích với Hy Lạp một thành viên khác trong Liên Minh Bắc Đại Tây Dương và đang làm khó dễ việc NATO kết nạp thêm hai thành viên mới là Thụy Điển và Phần Lan.

(AFP) – Peru : Đọ sức giữa chính phủ và người biểu tình tiếp tục. Các cuộc biểu tình đòi bà tổng thống Dina Boluarte từ chức, hôm nay 14/01/2023 tiếp tục diễn ra trên khắp cả đất nước Peru. Phát biểu trên truyền hìm hôm trước, bà Boluarte khẳng định sẽ không từ chức. Từ đầu cuộc khủng hoảng chính trị đến nay, các vụ xô xát bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát đã làm ít nhất 42 người chết, trong đó có vụ một cảnh sát bị người biểu tình thiêu sống và hàng trăm người bị thương. Ba bộ trưởng trong chính phủ Boluarte đã từ chức trong 2 ngày qua vì bất đồng với cách xử lý khủng hoảng của chính phủ.

(AFP) – Đội tuyển bóng đá Maroc không bay được sang Algeri dự Giải vô địch bóng đá Châu Phi (CHAN). Hôm 13/01/2023 sau nhiều giờ chờ đợi tại sân bay Rabat-Salé, đội tuyển quốc gia bóng đá Maroc không thể lên máy bay sang Algeri để tham dự giải bóng đá của châu lục, khiến cho đội tuyển phải bỏ giải đấu. Lý do là vì từ ngày 22/09/2021, Alger đã quyết định đóng cửa không phận đối với tất cả các máy bay dân sự cũng như quân sự của nước láng giềng Maroc, sau khi đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Rabat. Để chuẩn bị đến Algeri dự giải đấu, Liên đoàn bóng đá Maroc đã nhờ Liên Đoàn Bóng Đá Châu Phi (CAF) cũng như Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA) can thiệp. Trên nguyên tắc chính quyền Alger đã cho phép đặc biệt chuyến bay chở đội bóng Maroc sang Algeri. Tuyển Maroc là đội bóng hai lần liên tiếp giành chức vô địch CHAN (2021 và 2018). CHAN là giải vô địch bóng đá các quốc gia Châu Phi, dành riêng cho các cầu thủ chơi bóng ở trong nước.

