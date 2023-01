Diễn đàn kinh tế thế giới Davos khai mạc, Oxfam tố cáo tình trạng nghèo đói cùng cực tăng vọt

DIỄN ĐÀN DAVOS

Hôm nay, 16/01/2022, Diễn đàn thường niên của giới tinh hoa kinh tế và chính trị thế giới khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ. Nhân dịp này, liên minh chống nghèo đói và bất công toàn cầu Oxfam công bố kết quả một cuộc khảo sát lớn, cho thấy nhóm 1% người giàu nhất hành tinh tiếp tục giàu lên trong thời gian đại dịch, với số tiền thu về ước tính 2,7 tỉ đô la/ngày, trong lúc tình trạng nghèo đói cùng cực lần đầu tiên gia tăng trở lại khắp nơi trên toàn cầu.

Từ Davos, đặc phái viên Mounia Daoudi gửi về bài tường trình :

‘‘Điểm ghi nhận chính của cuộc khảo sát quy mô lớn do tổ chức Oxfam thực hiện là sự tăng nhanh mức độ tập trung tài sản vào tay một thiểu số rất nhỏ, trong bối cảnh lần đầu tiên từ 25 năm qua, tình trạng nghèo đói cùng cực gia tăng trở lại. Ông Quentin Parrinello, đồng tác giả của báo cáo về bất bình đẳng toàn cầu, nhận định :

‘‘Điều gây sốc là nhóm những người rất giàu nay lại càng giầu hơn, đặc biệt nhờ ở các biện pháp can thiệp của chính quyền trong bối cảnh đại dịch Covid, với hàng trăm tỉ đô la được huy động. Họ giàu lên không phải nhờ các lựa chọn về chiến lược và kinh tế thực sự xuất sắc. Hiện tại, chúng ta đang phải trả giá cho các chi phí đối phó với cuộc khủng hoảng này. Điều hoàn toàn hợp lý là buộc họ phải đóng góp tài chính cho việc giải quyết khủng hoảng.

Lo-gích này vẫn chưa thực sự được thực hiện. Đại diện của Oxfam tố cáo sự thiếu can đảm chính trị về chính trị : ‘‘Chúng ta thấy là có đến 75% chính quyền trên toàn cầu đang chủ trương cắt giảm đầu tư cho y tế, cho giáo dục, cho an sinh xã hội, để dùng tiền trả cho những chi phí trong thời gian khủng hoảng dịch. Rõ ràng có sự thiếu can đảm về chính trị. Cho dù việc có được một hệ thống y tế hiệu quả là cần thiết, với hệ thống an sinh cho phép bảo vệ những người bấp bênh nhất’’.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng về giá cả đắt đỏ đã được chỉ ra như rủi ro chủ yếu đè nặng lên nền kinh tế thế giới trong hai năm tới, Oxfam muốn trở thành tổ chức phát ngôn cho nỗi bức xúc lan rộng trong xã hội, hiện không còn chừa bất kỳ khu vực nào trên thế giới’’.

