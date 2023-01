Davos: Ukraina và thương mại thế giới, trọng tâm các cuộc thảo luận đầu tiên

DIỄN ĐÀN DAVOS

Sau phiên khai mạc hôm qua, Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, mở các cuộc thảo luận đầu tiên hôm nay, 17/01/2023, với trọng tâm là chiến tranh Ukraina và tương lai thương mại thế giới sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế phòng chống Covid.

Tham gia các cuộc thảo luận hôm nay đặc biệt có chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen và phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (Liu He). Gần 1 năm kể từ khi Nga mở cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina, một phái đoàn quan trọng của Ukraina cũng sẽ đến Davos. Dẫn đầu phái đoàn Ukraina, phu nhân tổng thống Olena Zelenska sẽ có bài phát biểu đặc biệt trong phiên họp toàn thể hôm nay. Tổng thống Zelensky cũng sẽ phát biểu qua video bên lề diễn đàn kể từ ngày mai.

Phát biểu tại Davos sáng nay, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố châu Âu sẽ tiếp tục yểm trợ Ukraina “ cho đến khi nào vẫn còn cần” để chống lại Nga.

Tác động của chiến tranh Ukraina đến nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu, đến an ninh lương thực và an ninh ở châu Âu cũng sẽ là những đề tài được thảo luận trong tuần này giữa các lãnh đạo thế giới, trong đó có thủ tướng Đức Olaf Scholz, thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hay tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg.

Trong khi Nga hoàn toàn vắng mặt, thì Trung Quốc, Diễn đàn Davos 2023 đánh dấu sự trở lại của một phái đoàn Trung Quốc quan trọng hơn, sau khi Bắc Kinh dở bỏ các hạn chế đi lại để phòng chống dịch Covid-19. Mọi người đang chờ phát biểu của trưởng phải đoàn Trung Quốc, thủ tướng Lưu Hạc, về tình hình thương mại thế giới sau khi Bắc Kinh dở bỏ các hạn chế.

Nhưng Diễn đàn Davos năm nay diễn ra trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang trỗi dậy mạnh mẽ. Cụ thể, tổng thống Mỹ Joe Biden đang bị chỉ trích vì ông đã ban hành một đạo luật chống lạm phát (Inflation Reduction Act), dự trù những khoản trợ giúp của nhà nước cho các công ty đặt cơ sở tại Hoa Kỳ trong các lĩnh vực xe hơi điện hay năng lượng sạch. Liên Hiệp Châu Âu đang tìm cách đáp trả các biện pháp bảo hộ mậu dịch này.

Trong bài phát biểu hôm nay, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen cũng dọa sẽ mở điều tra về các trợ cấp của nhà nước Trung Quốc cho các doanh nghiệp nước này.

Trên trang blog của bà hôm qua, tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF Kristalina Georgieva cảnh báo là những can thiệp của nhà nước nhân danh an ninh kinh tế và an ninh quốc gia “có thể “gây ra những hậu quả không lường trước” và có thể “được sử dụng để giành lợi thế kinh tế đối với các nước khác”.

