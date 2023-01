QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Davos : Liên Hiệp Châu Âu bảo vệ quỹ hỗ trợ ngành công nghiệp. Tại diễn đàn Davos, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula Von Der Leyen hôm nay, 17/01/2023, tái khẳng định sự hậu thuẫn của Ủy ban đối với « quỹ chủ quyền châu Âu » nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp của khối trước tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt, và sự trợ giá của chính quyền Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, lãnh đạo châu Âu không nêu rõ chi tiết làm thế nào tài trợ cho nguồn quỹ này.

(AFP) – Afghanistan : Nhiều tổ chức phi chính phủ hoạt động trở lại. Ít nhất cho ba tổ chức phi chính phủ, hôm nay, 17/01/2023, đã nối lại một phần hoạt động với sự hiện diện của nhiều nhân viên nữ ở Afghanistan, sau khi có được sự bảo đảm từ chính quyền Taliban là phụ nữ có thể tiếp tục làm việc trong lĩnh vực y tế. Trước đó, nhiều tổ chức NGO quốc tế đã thông báo ngưng các hoạt động hỗ trợ nhân đạo sau việc bộ trưởng Kinh Tế Afghanistan hôm 24/12/2022 thông báo cấm các tổ chức phi chính phủ cộng tác với phụ nữ Afghanistan.

(AFP) – Giải Quần Vợt Mở Rộng Úc : Cờ Nga và Belarus bị cấm. Liên đoàn quần vợt Úc, hôm nay, 17/01/2023, đã thông báo như trên. Quyết định này được đưa ra tiếp theo yêu cầu của đại sứ Ukraina, đề nghị phía Úc có những biện pháp sau khi cờ Nga và Belarus đã được nhìn thấy trong đám đông.

(AFP) – 12 ngàn người tuần hành ở Strasbourg ủng hộ cuộc biểu tình ở Iran. Theo cảnh sát Pháp ngày 16/01/2023, những người này đến từ nhiều nơi ở châu Âu, đề nghị Liên Hiệp Châu Âu đưa Vệ Binh Cộng Hòa của Iran vào danh sách đen « các tổ chức khủng bố ». Trên tấm biển, những người biểu tình đăng ảnh những người bị kết án tử hình hô vang khẩu hiệu đòi nữ quyền và tự do.

(AFP) - Năm 2022: Tuổi thọ dân Pháp không tăng, nhưng số trẻ được sinh ra lại giảm. Viện Thống Kê Quốc Gia Pháp INSEE hôm nay 17/01/2023 công bố tuổi thọ trung bình của dân Pháp trong năm 2022 thấp hơn so với trước Covid-19. Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 85,2 và của nam giới là 79,3. Tỉ lệ tử vong cao do dân số già, Covid và thời tiết nắng nóng. Trong khi đó, số trẻ ra đời giảm xuống mức thấp nhất tính từ năm 1946 : 723.000 em bé, giảm 19.000 so với năm 2021.

(L’info durable) - Năm 2022, lĩnh vực công ty khởi nghiệp của Pháp phát triển tốt hơn so với ở các nước châu Âu khác. Theo thang điểm EY hôm nay 17/01/2023 công bố về thu hút đầu tư, đầu tư vào các start-up tại Pháp trong năm 2022 đạt 13,5 tỉ euro, tăng 17% so với năm 2021. Trong khi đó, con số này tại Anh và Đức lần lượt giảm 15% và 38%.

(AFP) - Cẩn thận khi ăn cá nước ngọt tại Mỹ - Ăn 1 con cá nước ngọt đánh bắt từ các sông hồ ở Mỹ độc hại tương đương với uống nước bị nhiễm các độc tố PFAS trong vòng 1 tháng. PFAS là nhóm các hóa chất được phát triển trong những năm 1940, để chống thấm và chống nóng, được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm như bao bì thực phẩm, hàng dệt may … Kết quả nghiên cứu tại Mỹ được công bố hôm nay 17/01/2023 cung cấp bằng chứng đầu tiên cho thấy các độc tố PFAS có trong cá sẽ xâm nhập thẳng vào cơ thể con người khi chúng ta ăn cá. Nghiên cứu được công bố sau khi Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển hôm thứ Sáu 13/01 đề xuất với Cơ quan quản lý hóa chất châu Âu về việc cấm sử dụng PFAS. Trước đó, 5 nước này đã nhận định việc dùng PFAS ở châu Âu chưa được kiểm soát đầy đủ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký