NATO tái khẳng định sớm cấp cho Ukraina vũ khí “tối tân hơn”

Phát biểu hôm qua, 18/01/2023, tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới Davos (Thụy Sĩ), tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tái khẳng định Ukraina sẽ sớm nhận được vũ khí “có sức công phá mạnh hơn và hiện đại hơn”. Lời đảm bảo này được nhắc lại vào lúc Đức vẫn dè dặt trong việc cung cấp chiến xa hạng nặng Loepard 2 cho Kiev, khiến tổng thống Ukraina Zelensky bất bình.

Theo hãng tin Pháp AFP, quyết định liên quan đến việc viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraina có thể sẽ được thông qua nhân hội nghị vào ngày 20/01/2023 tại Ramstein (Đức) của nhóm liên lạc về Ukraina, tập hợp khoảng 50 quốc gia đứng đầu là Hoa Kỳ, phụ trách việc điều phối viện trợ cho Kiev.

Đối với tổng thư ký NATO, “thông điệp chính sẽ là tăng cường hỗ trợ bằng vũ khí hạng nặng và hiện đại hơn” cho Ukraina.

Lời đảm bảo của NATO được nhắc lại ít lâu sau phát biểu qua video của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh “tăng tốc” giúp đỡ Ukraina vì “các chế độ chuyên chế tiến nhanh hơn chế độ dân chủ”. Đối với ông Zelensky, “thời gian mà thế giới tự do sử dụng để suy nghĩ sẽ bị một quốc gia khủng bố sử dụng để giết chóc”.

Berlin vẫn ngần ngại cấp xe tăng hạng nặng Leopard cho Kiev, bất chấp yêu cầu khẩn thiết của Ukraina cũng như đánh giá của các chuyên gia rằng loại chiến xa này sẽ rất quan trọng trong các trận chiến sắp tới ở miền đông Ukraina.

Đức chỉ giao Leopard nếu Mỹ giao Abrams?

Vào hôm qua, nhiều nguồn tin báo chí cho biết là chính quyền Đức đã đặt điều kiện là sẽ chỉ bật đèn xanh cho việc giao xe tăng Leopard cho Ukraina, nếu Washington cũng đồng ý giao cho Kiev loại chiến xa Abrams hạng nặng mà Mỹ chế tạo.

Hiện chưa có khả năng Mỹ sớm cấp xe tăng Abrams cho Ukraina, sau tuyên bố của một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, khẳng định loại xe tăng hạng nặng tiên tiến nhất của Mỹ có nhiều đòi hỏi riêng về “bảo trì và huấn luyện”. Tuy nhiên, theo AFP, quan chức Mỹ nói trên không loại trừ khả năng Washington thay đổi lập trường trong tương lai, trong lúc một dân biểu Mỹ vào hôm nay, 19/01, cho rằng chắc chắn Mỹ và Đức sẽ cùng nhau gởi chiến xa hạng nặng qua Ukraina.

Dẫu sao thì thái độ trì hoãn của Đức đã khiến Ukraina bất bình. Sáng nay 19/01, tổng thống Zelensky đã chỉ trích thái độ do dự của Đức, cho rằng đó không phải là “chiến lược đúng đắn”. Theo tổng thống Ukraina: “Có những lúc chúng ta không nên do dự hay so sánh mình với nhau, chẳng hạn như khi một ai đó nói ‘Tôi sẽ giao xe tăng nếu người khác cũng làm’ ”.

Thụy Điển sẽ cấp đại bác tầm xa cho Ukraina

Thụy Điển hôm nay loan báo quyết định bắt đầu cung cấp cho quân đội Ukraina các loại súng tầm xa kiểu Archer, có tầm bắn bình thường hơn 30 km, có thể nâng lên thành hơn 50 km nếu sử dụng loại đạn đặc biệt. Đây là loại đại bác cơ động và hiện đại mà Kiev đã yêu cầu từ nhiều tháng nay.

Ngoài đại bác Archer, Stockholm cũng viện trợ cho Kiev khoảng 50 xe thiết giáp loại CV, cũng như nhiều tên lửa chống tăng NLAW.

