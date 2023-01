QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Ngoại trưởng Mỹ : Căng thẳng với Trung Quốc đã giảm. Tuy nhiên, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 20/01/2023 vẫn tỏ ý lo ngại về vấn đề Đài Loan. Phát biểu tại một cuộc nói chuyện ở Đại học Chicago, Mỹ, ông Blinken khẳng định phần còn lại của thế giới trông chờ Mỹ - Trung quản lý mối quan hệ đôi bên một cách có trách nhiệm, bởi mọi nước đều biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến họ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có chuyến công du Bắc Kinh trong hai ngày 05-06/02/2023. Đây là lần đầu tiên một ngoại trưởng Mỹ sang Trung Quốc kể từ chuyến công du của ngoại trưởng Mike Pompeo hồi năm 2018.

(NHK) - Nhật Bản chuẩn bị thay đổi chiến lược chống Covid-19. Sau 3 năm chống đại dịch Covid-19, chính phủ Nhật dự kiến có các thay đổi lớn. Thủ tướng Nhật Kishida Fumio hôm 20/01/2023 muốn xếp Covid vào danh sách các dịch bệnh như dịch cúm mùa. Nhật Bản cũng dự kiến bỏ các khuyến nghị đeo khẩu trang ở không gian kín. Tuy nhiên, theo khảo sát, ¼ số người được hỏi nói rằng vẫn tiếp tục đeo khẩu trang mỗi khi có thể.

(AFP) - New Zealand có tân thủ tướng. Sau tuyên bố từ chức của bà Jacinda Ardern, bộ trưởng Nội Vụ Chris Hipkins có thể được chỉ định là tân thủ tướng New Zeland và trở thành lãnh đạo thứ 41 của đất nước. Hôm nay, 21/01/2023, ông Hipkins tuyên bố có khả năng làm chuyển biến nhiều việc. Đảng Lao Động, đảng cầm quyền của New Zealand cho biết sẽ họp vào Chủ Nhật để chính thức xác nhận vị trí lãnh đạo đảng của ông Chris Hipkins. Tân lãnh đạo New Zealand đã được đánh giá cao trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 khi đóng cửa biên giới nhanh chóng và mở cửa lại kịp thời.

(AP) - Ankara lên án biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ, hủy cuộc họp cấp bộ trưởng ở Thụy Điển. Hôm nay, 21/01/2023, bộ trưởng Quốc Phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết chuyến thăm dự trù diễn ra vào ngày 27/01, gặp đồng cấp Thụy Điễn Pål Jonson sẽ không diễn ra. Lãnh đạo Quốc Phòng Ankara cho biết cuộc họp này không có bất cứ điểm quan trọng nào vì Thụy Điển tiếp tục cho phép tổ chức các cuộc biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ, chống Hồi Giáo. Cụ thể, các nhà hoạt động cực hữu chuẩn bị tổ chức biểu tình vào cuối tuần này, bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm. Họ đốt kinh Koran, cuốn sách thánh của đạo Hồi. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ là nước cuối cùng trong NATO, trì hoãn việc phê duyệt đơn xin gia nhập liên minh quân sự của Thụy Điển.

(AP) - Nhà Thờ Anh Quốc chính thức xin lỗi cộng đồng LGBT. Trong một báo cáo về lập trường của Giáo hội về xu hướng tình dục, đăng ngày hôm qua, 20/01/2023, các giám mục thuộc Giáo hội Công Giáo Anh đã gửi lời xin lỗi vì sự phân biệt đối xử đối với cộng đồng LGBT. Báo cáo này sẽ được gửi đến Thượng Hội đồng giám mục Anh Quốc (General Synod). Cơ quan này sẽ họp vào tháng tới ở Luân Đôn. Tuy nhiên Giáo hội vẫn không chấp nhận tổ chức hôn lễ đồng giới tại nhà thờ mà thay vào đó đề xuất các cặp đôi này đến cầu nguyện trong dịp Lễ Tạ Ơn hay các lễ thánh khác. Anh Quốc đã công nhận hôn nhân đồng giới từ năm 2013, nhưng Giáo Hội Anh không thay đổi luật.

(AFP) - Công ty mẹ của Google thông báo cắt giảm 12.000 việc làm. Sau các tập đoàn Amazon, Meta và Microsoft, hôm nay 21/01/2023, đến lượt Alphabet, công ty mẹ của Google, thông báo kế hoạch sa thải khoảng 12.000 nhiên viên trên toàn thế giới, tương đương hơn 6% nhân sự của tập đoàn. Tính đến cuối tháng 09/2020, Alphabet có gần 187.000 nhân viên. Sundar Pichai, ông chủ của Alphabet, cho biết các công việc bị cắt giảm sẽ liên quan đến toàn thể các vị trí, cấp độ quản lý, vị trí địa lý … nhưng không cho biết thêm chi tiết. Riêng tại Mỹ, những nhân viên bị cho thôi việc sẽ được nhận khoản tiền tương đương 16 tháng lương và tiền thưởng năm 2022, tiền nghỉ phép và 6 tháng bảo hiểm y tế.

(RFI) - Peru : Các cuộc biểu tình đòi tổng thống Dina Boluarte từ chức vẫn tiếp diễn. Sau ngày phản kháng trên quy mô toàn quốc hôm thứ Năm 19/01/2023, nữ tổng thống bị phản đối vẫn kêu gọi dân chúng bình tĩnh. Bà chỉ trích các những người biểu tình cực đoan, bạo lực nhất. Thế nhưng, hôm qua 20/01, đám đông người biểu tình vẫn tụ tập ở nhiều nơi. Tại thủ đô Lima, hơn 10.000 cảnh sát đã được triển khai, 3 người bị thương trong các vụ va chạm. Ỏ thành phố lớn thứ hai cả nước, Arequipa, đụng độ cũng xảy ra. Sân bay ở Cuzco, thủ đô du lịch của Peru, mở cửa trở lại vào giữa ngày thứ Sáu (20/01), nhưng các chuyến tàu đến Machu Picchu vẫn chưa chạy trở lại. Ít nhất 300 du khách nước ngoài và trong nước vẫn bị mắc kẹt trong khu vưc này.

