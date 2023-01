QUỐC TẾ - TIN VẮN

(AFP) - Pháp triệu hồi đại sứ tại Burkina Faso về nước. Bộ Ngoại Giao Pháp ngày 26/01/2023 thông báo quyết định triệu hồi đại sứ Pháp tại Burkina Faso về nước để “tham vấn”, một hôm sau khi loan báo triệt thoái lực lượng đặc biệt của Pháp ra khỏi quốc gia châu Phi này trong vòng “một tháng”. Đại sứ Pháp Luc Hallade đã nhậm chức ở Ouagadougou từ mùa hè năm 2019. Hôm 23/01/2023, chính phủ Burkina Faso đã tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận năm 2018 về quy chế của lực lượng Pháp hiện diện tại quốc gia mà các nhóm thánh chiến đang hoành hành.

(Reuters) - Zelensky kêu gọi LHQ chống chính sách “lưu đày” người Ukraina mà Nga đang áp dụng. Nói chuyện với Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc Filippo Grandi ngày 25/01/2023, tổng thống Ukraina đã yêu cầu định chế quốc tế này giúp tìm giải pháp cho việc Nga cưỡng bức lưu đày hàng nghìn người lớn và trẻ em Ukraina sang Nga. Theo ông Zelensky, cần phải có một cơ chế để bảo vệ những người này và đưa họ hồi hương, đồng thời buộc tất cả những người dính líu đến các vụ cưỡng bức lưu đày này phải chịu trách nhiệm.

(AFP) - Tài khoản mạng Facebook và Instagram của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được khôi phục. Tập đoàn Meta hôm 25/01/2023 thông báo sẽ ngưng phong tỏa tài khoản mạng xã hội Facebook và Instagram trong những tuần tới đây. Hai tài khoản của ông Trump trên mạng Facebook và Instagram đã bị Meta khóa lại sau vụ các ủng hộ viên của ông Trump tấn công điện Capitol hôm 06/01/2021. Hồi cuối tháng 06/2021, Facebook đã quyết định phong tỏa thêm 2 năm tài khoản của ông Trump và tỉ phú Mỹ chỉ có thể dùng lại Facebook nếu các mối nguy đối với an ninh chung không còn nữa.

(AFP) - Anh Quốc : Tin tặc Iran và Nga tích cực nhắm tới các nhà báo và chính trị gia nổi tiếng. Trung tâm An ninh mạng Quốc gia của Anh, thuộc cơ quan tình báo và an ninh của Anh, hôm nay, 26/01/2023, cảnh báo ngày càng có nhiều vụ tấn công tin học được tiến hành từ những cơ sở ở Iran và Nga nhắm vào các cá nhân và tổ chức của Anh, nhằm xâm nhập vào các hệ thống thông tin nhạy cảm. Trung tâm An ninh mạng Quốc gia của Anh nêu đích danh các nhóm SEABORGIUM tại Nga và TA453 tại Iran, có liên hệ với lực lượng Vệ binh Cộng Hòa. Hai nhóm này sử dụng những kỹ thuật giống nhau và nhắm đến cùng nhóm đối tượng.

(AFP) - Iran thông qua các biện pháp trừng phạt châu Âu và Anh Quốc. Để đáp trả các biện pháp trừng phạt hôm thứ Hai 23/01 của Liên Hiệp Châu Âu và Anh Quốc, Teheran hôm 25/01/2023 thông báo trừng phạt 25 cá nhân và thực thể của Liên Âu bị cáo buộc" ủng hộ khủng bố và các nhóm khủng bố, cổ vũ bạo lực nhắm vào nhân dân Iran, phát tán thông tin sai lệch về Iran". Trong số 10 cá nhân và thực thể của Pháp bị Iran nhắm tới, có đô trưởng Paris. Các biện pháp của Teheran gồm trừng phạt về tài chính và cấm nhập cảnh vào Iran.

(AFP) - Vụ chìm tàu hàng ngoài khơi Nhật Bản : Trong số 8 người chết, có 6 người Trung Quốc. Đây là số liệu được thông báo trên truyền hình Nhà nước Trung Quốc hôm nay, 26/01/2023. « Jin Tian » là một tàu hàng treo cờ Hồng Kông, thủy thủ đoàn là người Trung Quốc và Miến Điện. Tàu đã gửi tín hiệu cấp cứu vào tối khuya thứ Ba 24/01, khi ở ngoài khơi Nhật Bản 110 km, cách đảo Jeju của Hàn Quốc 150km. Nhiều tàu và máy bay của lực lượng hải cảnh Nhật và Hàn đã tham gia cứu hộ, tìm thấy 13 trong số 22 thành viên thủy thủ đoàn. Trong số 13 người đó, có 8 người được xác nhận đã chết. Nhật Bản chưa xác nhận thông tin của Trung Quốc, chỉ nói rằng vẫn còn 9 người mất tích.

(AFP) - Ukraina đặt cả nước trong tình trạng báo động đối phó với tên lửa của Nga. Chính quyền Kiev sáng nay 26/01/2023 đặt cả nước trong tình trạng báo động trước một đợt oanh kích của Nga. Đô trưởng Kiev cho biết đợt tấn công nhắm vào thủ đô Ukraina sáng nay làm ít nhất một người thiệt mạng và hai người bị thương. Quân đội Ukraina đã chận được hơn một chục tên lửa hành trình và 24 tên lửa nhắm vào thủ đô Kiev. Ngoài ra, Vinnytsia ở miền trung đất nước cùng với Odessa và Mykolaiv tại miền nam Ukraina cũng là mục tiêu tấn công của các đợt oanh kích sáng nay.

(AFP) - Ngoại trưởng Pháp công du Odessa vào lúc thành phố này bị trúng tên lửa của Nga. Từ thành phố cảng Odessa, miền nam Ukraina tối qua, 25/01/2023 ngoại trưởng Pháp gửi đi tin nhắn « đến Odessa thể hiện tình đoàn kết và sự ủng hộ chủ quyền của Ukraina ». Cùng với đồng cấp Ukraina, bà Catherine Colonna đã thẩm định « nhu cầu cấp bách của quân đội và dân sự Ukraina ». Cũng trong ngày 25/01, khu phố cổ ở trung tâm Odessa vừa được UNESCO ghi nhận là « một di sản văn hóa thế giới bị đe dọa ». Sau Odessa, lãnh đạo ngoại giao Pháp công du Moldova thôm nay, 26/01/2023.

(AP) - Tân đại sứ Mỹ tại Nga đến Matxcơva trong bối cảnh căng thẳng. Lynne Tracy vừa đặt chân đến Matxcơva trong ngày 26/01/2023, thay thế đại sứ John Sullivan. Ông Sullivan đã từ chức hồi tháng 9/2022. Bà Tracy nguyên là đại sứ Mỹ tại Armenia trong giai đoạn 2014-2017. Hiện chưa biết khi nào bà Lynne Trace chính thức bắt đầu nhiệm kỳ.

(AFP) - Berlin xác định xe tăng Leopard 2 của Đức sẽ được chuyển tới Ukraina vào cuối tháng 3- đầu tháng 4/2023. Bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius thông báo tin trên vào hôm nay nhân chuyến thị sát tại một căn cứ quân sự thuộc bang Saxe-Anhalt, miền đông nước Đức. Ông nói thêm công tác đào tạo cho binh sĩ Ukraina sử dụng xe tăng của Đức sẽ « chóng được tiến hành ». Hôm qua, Berlin vừa thông báo sẽ giao 14 chiếc xe tăng chiến đấu hạng nặng Leopard 2 cho Ukraina.

(AFP) - Ouzbekistan dự trù nhập khẩu khí đốt của Nga. Tuy giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng từ nhiều tháng qua quốc gia Trung Á này thiếu hụt năng lượng. Hôm nay, 26/01/2023 Tashkent thông báo đạt được một thỏa thuận về khí đốt với Gazprom. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2023. Đây là lần đầu tiên Ouzbekistan phải nhập khẩu khí đốt của Nga.

(AFP) - Tấn công bằng dao nhắm vào hai nhà thờ Thiên Chúa giáo tại Tây Ban Nha: một người thiệt mạng và một người bị thương. Vụ tấn công xảy ra hôm 25/01/2023 tại Algésiras, một thành phố ở miền nam Tây Ban Nha. Hai nhà thờ cách nhau vài trăm mét. Hung thủ là một thanh niên người Maroc đang bị trục xuất về nước.

(AFP) - Liên hoan truyện tranh quốc tế Angoulême tròn 50 tuổi. Giải thưởng lớn 2023 được trao cho họa sĩ Riad Sattouff với tập truyện « l’Arabe du futur ». Nhưng mọi chú ý đã hướng về ông vua Manga người Nhật Hajime Isayama. Mới 36 tuổi, Hajim được độc giả Pháp mến mộ nhờ tập truyện L’attaque des Titans. Festival Angoulême năm nay ( 26-29/01/2023 ) tổ chức một cuộc triển lãm đặc biệt dành cho họa sĩ Nhật Bản Hajime Isayama.

