QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Hai bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng Úc sẽ đến Pháp và Anh vào tuần tới. Trong thông báo về chuyên đi, công bố vào hôm nay, 29/01/2023, hai bộ trưởng Úc cho biết mục tiêu của chuyến thăm châu Âu để tăng cường quan hệ an ninh với Pháp và Anh. Đăc biệt với Pháp, các bộ trưởng Úc có kế hoạch thảo luận về “môi trường chiến lược ngày càng thách thức ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và châu Âu”.

(Reuters) – Mức xuất khẩu điện thoại thông minh năm 2022 của Trung Quốc thấp nhất từ 10 năm nay. Trong một báo cáo công bố ngày 29/01/20233, công ty nghiên cứu thị trường IDC cho biết doanh số bán điện thoại thông minh của Trung Quốc năm 2022 đã giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021, mức giảm lớn nhất của lĩnh vực này trong một thập kỷ. Lý do là người tiêu dùng chi tiêu dè xẻn hơn. Một cách cụ thể, tổng số thiết bị được xuất khẩu chỉ đạt 286 triệu đơn vị, so với 329 triệu trước đó. Điều đó có nghĩa là tổng doanh số năm 2022 thuộc diện thấp nhất kể từ năm 2013 đến nay.

(AFP) – Cải cách hưu bổng: Thủ tướng Pháp kiên định lập trường nâng tuổi về hưu lên 64. Hai ngày trước một cuộc đình công lớn thứ hai của giới nghiệp đoàn phản đối cải cách hưu bổng, thủ tướng Elisabeth Borne, trên đài Franceinfo, hôm nay, 29/01/2022, một lần nữa khẳng định việc nâng tuổi về hưu từ 62 lên 64 tuổi là « không thể thương lượng được nữa ». Tuyên bố này của lãnh đạo chính phủ Pháp được đưa ra trong bối cảnh ngày mai ủy ban dự án cải cách hưu bổng khẩn tranh luận để thông qua 7.000 sửa đổi. Cuộc tranh luận diễn ra với sự theo dõi sát sao của những người biểu tình phản đối cải cách.

(Reuters) – Gia hạn Hiệp ước liên quan đến việc đánh cá gần quần đảo tranh chấp : Nga không đàm phán với Nhật. Hãng tin nhà nước Nga dẫn quyết định của Matxcơva hôm nay, theo đó, ‘‘trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản áp dụng các biện pháp chống Nga, phía Nga đã thông báo với Tokyo không thể đồng ý về việc tổ chức các cuộc tham vấn liên chính phủ về việc thực hiện thỏa thuận này’’. Thỏa thuận Nga – Nhật liên quan đến hoạt động của ngư dân Nhật xung quanh khu vực gần một quần đảo do Nga kiểm soát, ngoài khơi đảo Hokkaido phía bắc Nhật Bản, mà Nga gọi là Kurils và Nhật Bản gọi là Lãnh Thổ Phương Bắc. Vùng lãnh thổ này từ nhiều thập kỷ nay là tâm điểm căng thẳng giữa hai láng giềng. Trước đó, Nhật cho biết sẽ đề nghị Nga tham gia đàm phán thường niên để hoạt động đánh bắt cá trong năm nay có thể bắt đầu.

(AFP) - Binh sĩ Hàn Quốc nổ súng nhầm gần biên giới với Bắc Triều Tiên. Theo Yonhap, hôm nay, Quân đội Hàn Quốc ngay lập tức đã thông báo với Bình Nhưỡng về vụ nổ súng không cố ý. Các sĩ quan Quân đội Hàn Quốc cho biết 4 viên đạn thật đã bị bắn nhầm trong một cuộc tập trận vào tối thứ Bảy tại biên giới phía bắc tỉnh Gangwon. Tất cả số đạn này đều rơi trong đất Hàn Quốc và dường như không gây thiệt hại gì. Lần đọ súng gần đây nhất giữa hai miền Triều Tiên xảy ra vào tháng 5/2020, khi đạn của quân đội Bắc Triều Tiên bắn trúng một chốt canh của Hàn Quốc ở vùng giới tuyến khiến Seoul phải đáp trả.

(AFP) - Iran thông báo đẩy lùi một cuộc tấn công bằng drone nhắm vào một cơ sở quân sự. Cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 8 giờ tối, giờ địa phương hôm qua. Bộ Quốc Phòng Iran tuyên bố cuộc tấn công nhắm vào một cơ sở quân sự ở Isfahan thất bại, và không gây ra bất cứ gián đoạn nào trong hoạt động ở cơ sở này. Theo hãng tin Iran Irna, ba máy bay không người lái đã tấn công ‘‘một nhà máy sản xuất đạn dược’’ ở phía bắc thành phố Ispahan, miền trung.

(RFI) – Úc khẩn trương tìm kiếm một thiết bị phóng xạ siêu nhỏ bị thất lạc. Một viên nang chứa chất phóng xạ Caesium-137 bị thất lạc khiến chính quyền bang Tây Úc ngày 28/01 ban hành quyết định truy tìm khẩn cấp. Theo cơ quan y tế bang Tây Úc, viên nang có kích thước 8 mm x 6 mm, chứa chất phóng xạ cesium-137, được cho là đã rơi từ một xe tải khi đang được vận chuyển đến một địa điểm cất giữ. Caesium-137 là một chất thường được sử dụng trong các hoạt động khai thác mỏ. Theo cơ quan khẩn cấp của Úc, viên nang siêu nhỏ này không thể được sử dụng làm vũ khí, nhưng có thể gây bỏng phóng xạ và các rủi ro lâu dài khác, chẳng hạn như ung thư.

(Reuters) – Hoa Kỳ: Donald Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống 2024 tại hai bang New Hampshire và Nam Carolina. Lần đầu tiên kể từ khi ông tuyên bố ra tái tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, ông Trump ngày 28/01/2023 đã đến tham gia mít tinh tranh cử tại hai bang vốn sẽ là những bang đầu tiên tổ chức bầu cử sơ bộ để chọn ứng viên cho Đảng Cộng Hòa vào đầu năm 2024.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký