Chuyển giao xe tăng Leopard và Abrams cho Ukraina, nan giải khâu vận tải

CHIẾN TRANH UKRAINA

Đức đã thông báo giao chiến xa hạng nặng Leopard 2 cho Ukraina, đợt đầu tiên trong khoảng « cuối tháng Ba đầu tháng Tư ». Như vậy có nghĩa là quân đội Ukraina sẽ chỉ được sử dụng xe tăng trên chiến trường vào mùa xuân tới. Việc giao các xe tăng tấn công hạng nặng này cho Ukraina chỉ là công đoạn đầu tiên trong một hành trình phức tạp và lâu dài để đưa xe tăng ra chiến trường.

Quảng cáo Đọc tiếp

Berlin và Washington đã thỏa thuận về nguyên tắc. Phần còn lại giờ là các công việc thực hiện : Làm sao để đưa an toàn và nhanh nhất những chiến xa hạng nặng của Đức và Mỹ này vào mặt trận ở Ukraina. Trong phát biểu hôm 25 tháng Giêng vừa rồi, tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhắc lại rằng: Ukraina cần tăng viện không chậm trễ để hy vọng ngăn được cuộc tấn công của Nga sắp tới, dự kiến vào mùa xuân này. Đức đã đưa ra lịch trình giao hàng từ khoảng “cuối tháng Ba đầu tháng Tư”

Đến giờ, các nước phương Tây đã giao suôn sẻ các khí tài quân sự trị giá hàng chục tỷ đô la cho Ukraina. “ Về mặt chính thức Nga chưa hề đánh được vào đoàn xe chở vũ khí của Ukraina. Các chuyên gia vẫn gọi đó là trò mèo đuổi chuột mà Ukraina đang thắng”, nhật báo Mỹ New York Times ghi nhận trong một bài đăng hôm 25 tháng Giêng.

Những cỗ xe đồ sộ khó giấu

Nhưng các xe tăng Leopard 2 mà Đức hứa giao, cũng như loại xe Abrams của Mỹ được xác định là những mục tiêu ưu tiên tiêu diệt của Matxcơva. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên điện Kremlin đã cảnh cáo sẽ « thiêu rụi » các xe tăng đó.

Các cỗ xe đồ sộ, nặng 55 tấn đó khó có thể giấu được khi vận chuyển trên các tuyến đường ở Ukraina. Ông Jeff Hawn, chuyên gia về các vấn đề quân sự Nga, tư vấn cho New Lines Institute, một trung tâm nghiên cứu địa chiến lược Mỹ, cho rằng « Đó thực sự là một thách thức hậu cần »

« Những chi tiết của một chiến dịch như vậy phải là bí mật tuyệt đối của cuộc chiến này », nhật báo New York Times khẳng định. Trước tiên cần phải quyết định địa điểm giao hàng. Chuyên gia Jeff Hawn nhận định : « Vì lý do an ninh, việc trao tận tay cho Ukraina sẽ có thể tiến hành trong những nước châu Âu thuộc khối NATO và là những nước láng giềng của Ukraina (Ba Lan, Hungary, Rumani, Slovakia) ». Người Mỹ hay người Đức chắc chắn không muốn nhân viên của họ có thể bị Nga tập kích trên lãnh thổ Ukraina.

Ngay khi quân đội Ukraina có được các loại tăng Leopard 2 và Abrams, họ sẽ còn phải tự mình lo liệu làm sao đưa được những chiến xa bọc thép đó ra mặt trận. Với các loại chiến xa tấn công cực kỳ hiện đại như vậy, chắc chắn không thể đơn giản là lái xe chạy thẳng tới tận vùng Donbass.

Chuyên gia Jeff Hawn kết luận : « Với các loại tăng Leopard 2 của Đức thao tác vận hành và bảo dưỡng đơn giản hơn một chút vì chúng có thiết kế khá gần với loại mà quân đội Ukraina đã sử dụng. Nhưng với loại xe tăng Abrams, thì đó là một môi trường điện tử hoàn toàn mới, với động cơ rất đặc biệt và sử dụng nhiên liệu đặc biệt ».

Đoàn vận tải không chỉ chuyên chở các xe tăng không. Thêm vào đó các loại phụ tùng thay thế trong trường hợp hỏng hóc, các bình chứa nhiên liệu và nhân sự được huấn luyện đặc biệt để bảo dưỡng và vận hành hàng ngày những cỗ máy chiến tranh đó.

Thiết bị máy móc như vậy sẽ chiếm nhiều chỗ và dễ dàng bị quân Nga định vị được mục tiêu. Vì thế quân đội Ukraina có thể sẽ không đưa tất cả các chiến xa hạng nặng mà họ dự kiến có thể nhận được – 31 tăng Abrams, 14 Leopard 2- bằng một lần đến trận tuyến. Họ sẽ chuyển dần từ 4 đến đến 6 xe mỗi lần, theo chuyên gia Jeff Hawn.

Đường sắt hay đường bộ?

Tiếp đó, phải chọn phương tiện để vận chuyển. Đây là vấn đề đau đầu thực sự. Ông Huseyn Aliyev, chuyên gia về xung đột Ukraina-Nga thuộc Đại học Glasgow nhận xét : « Đường sắt có vẻ là phương tiện khá hấp dẫn nhưng người Nga nắm rõ hệ thống đường sắt Ukraina và họ có thể theo dõi rất kỹ nếu thực sự họ muốn phá hủy các xe tăng đó ».

Đường bộ không phải là giải pháp thay thế hay lắm. Đơn giản là một số tuyến đường không chịu được trọng tải lớn của các chiến xa đó. Như theo chuyên gia Huseyn Aliyev, « ở Ukraina, có những cây cầu được xây dựng để chịu tải tối đa một chiếc xe tăng Liên Xô, nhẹ hơn nhiều so với các mẫu xe mới của phương Tây ».

Giải pháp có thể sẽ là phải đi qua các tuyến đường lớn vững chắc, nhưng cũng lộ liễu nhất. Đó là chưa tính đến việc sẽ phải huy động các loại xe chuyên dụng để vận chuyển bởi người ta không thể cho các chiến xa đó chạy, bởi cần phải tiết kiệm tối đa sử dụng nhiên liệu riêng cho các loại tăng đó.

Trong hoàn cảnh như vậy, các chuyên gia được hỏi đều nhận định sẽ phải sử dụng phương tiện hỗn hợp để vận chuyển. Một chút bằng đường sắt, rồi chuyển sang đường bộ hoặc ngược lại… nhưng phải vận chuyển vào đêm và ngụy trang kỹ lưỡng nhất có thể, chuyên gia Huseyn Aliev nhấn mạnh.

Lộ trình vận chuyển sẽ phải được soạn thảo kỹ lưỡng nhất. Có thể người Ukraina đang lên nhiều kế hoạch có thể thay đổi tùy theo diễn tiến việc chuyển đoàn xe bọc thép.

Có kịp chuẩn bị cho đợt tấn công mùa xuân ?

Đây là một tiến trình tuần tự nhiều bước, cần rất nhiều thời gian, theo chuyên gia Jeff Hawn. Đó là nguồn lực quý mà Ukraina chỉ có được một số lượng rất ít.

Với trường hợp của xe tăng Abrams, việc chuyển giao cho Ukraina « có thể mất đến hơn một năm », theo các quan chức quân sự Mỹ được báo New York Times phỏng vấn. Nhưng đó là đối với các xe tăng chuyển từ Mỹ tới. May mắn cho Kiev là « một phần các chiến xa đó đang nằm trong các kho ở Châu Âu, như ở Đức », ông Jeff Hawn cho biết.

Ngoài ra, cần phải tính đến thời gian đào tạo sử dụng các chiến xa Mỹ cực kỳ hiện đại. Việc này có thể kéo dài nhiều tháng. Nhưng ông Huseyn Aliev tin rằng « việc thông báo công khai chuyển chiến xa chỉ là xác nhận quyết định trong hậu trường. Các khóa đào tạo người Ukraina sử dụng xe tăng Leopard và Abrams đã bắt đầu cách đây nhiều tháng.

Như thế có đủ đảm bảo rằng các thiết bị quân sự đến kịp thời để tham gia phòng thủ trước cuộc tấn công mùa xuân có thể xảy ra của quân đội Nga?

(Theo france24.com)

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký