Hôm 30/01/2023, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Israel, trong bối cảnh từ thứ Năm tuần trước 26/01 bạo lực gia tăng giữa người Israel và người Palestine. Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Israel và Palestine có « biện pháp khẩn cấp để lập lại hòa hình ».

Tại Jerusalem, ông Blinken đã hội đàm với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Sau cuộc gặp, ngoại trưởng Antony Blinken và thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu đã có cuộc họp báo chung.

Thủ tướng Benyamin Netanyahu trong nhiệm kỳ mới liên minh với phe cực hữu, nhiều bộ trưởng có tư tưởng người Do Thái thượng đẳng, công khai phân biệt sắc tộc và có tư tưởng chiếm đóng, thôn tính, từng tuyên bố « Ở đây, quê nhà họ, người Do Thái có ở khắp mọi nơi », ý nói là toàn bộ đất Israel là thuộc về người Do Thái, không có chỗ cho người Palestine ở Israel.

Từ Jérusalem, thông tín viên RFI Sami Boukelifa cho biết, hôm qua 30/01/2023, trước tư tưởng đáng lo ngại này trong nội các của thủ tướng Benyamin Netanyahu, ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh đến những nguyên tắc mà chính quyền Joe Biden gắn bó : giải pháp hai Nhà nước cùng tồn tại, giữ nguyên trạng lịch sử khu vực quanh quảng trường các đền thờ trên Núi Đền ở Jerusalem, chỉ những người Hồi giáo mới được cầu nguyên ở đó ; người Palestine và người Israel phải được hưởng cùng các quyền về tự do, an ninh, công lý và phẩm giá.

Ngoại trưởng Mỹ lưu ý với thủ tướng Benyamin Netanyahu là tất cả những điều làm Israel rời xa giải pháp hai Nhà nước đều là « một mối đe dọa lâu dài đối với an ninh của Israel và đối với bản sắc Nhà nước Do Thái dân chủ ».

Thủ tướng Israel không có phản ứng sau phát biểu nói trên của ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Trên thực tế, cho dù Mỹ là đồng minh lớn nhất của Israel về quân sự và ngoại giao, nhưng Nhà nước Do Thái Israel thường hành động theo chủ ý riêng, mà không chịu sự áp đặt của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hiểu điều này nên không tìm cách áp đặt mà chỉ xoa dịu tình hình thông qua đối thoại vì Washington lo ngại nổ ra một vụ xung đột toàn diện tại Israel.

Ngoại trưởng Antony Blinken và thủ tướng Israel Benyamin Netanyahu cũng nói về an ninh khu vực và mối đe dọa từ Iran.

Theo kế hoạch, hôm nay 31/01 ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Ramallah gặp chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas.

