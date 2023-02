QUỐC TẾ - TIN VẮN

(Reuters) - Việt Nam : Một phi công thiệt mạng trong tai nạn máy bay trực thăng. Máy bay Su22 do đại úy phi công Trần Ngọc Duy điều khiển gặp nạn trưa ngày 31/01/2023 trong khi tập huấn tại vùng núi Yên Bái, miền bắc Việt Nam. Phi công được lệnh nhảy dù nhưng do cố cứu máy bay nên đã thiệt mạng khi máy bay rơi. Nhiều vụ tai nạn máy bay quân sự đã xảy ra ở Việt Nam.

(AFP) - Ukraina tăng cường điều tra tham nhũng. Trên mang Telegram ngày 01/02/2023, ông David Arakamia, chủ tịch đảng cầm quyền của tổng thống Zelensky, cho biết chiến dịch của cảnh sát nhắm vào tỉ phú Igor Kolomoisky, cựu bộ trưởng Nội Vụ Arsen Avakov, còn ban giám đốc hải quan đã bị sa thải. Nhiều quan chức của bộ Quốc Phòng cũng bị các nhà điều tra thẩm vấn. Tệ nạn tham nhũng vẫn hoành hành ở Ukraina, kể cả lúc chiến tranh, liên quan đến cung ứng cho quân đội.

(AFP) – NATO hoan nghênh kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng Nhật Bản. Phát biểu tại đại học Keio, ở Tokyo, tổng thư ký NATO, Jens Stolstenberg hôm nay, 01/02/2023, đánh giá kế hoạch tăng mạnh ngân sách quốc phòng của Nhật Bản phản ảnh cam kết của Tokyo đối với an ninh trong một thế giới « nhiều biến động » và nhấn mạnh, cuộc chiến xâm lược do Nga tiến hành là một vấn đề toàn cầu, ảnh hưởng đến cả môi trường an ninh châu Á.

(AFP) –Tên lửa tầm xa của phương Tây không cản được cuộc tiến công của Nga. Điện Kremlin ngày 01/02/2023 đánh giá khả năng cung cấp tên lửa tầm xa của Mỹ cho Ukraina sẽ « chẳng thay đổi được dòng chiến sự », và Nga vẫn sẽ theo đuổi cuộc tấn công bằng mọi giá. Cũng theo lời ông Dmitri Peskov, phát ngôn viên điện Kremlin, việc cung cấp tên lửa có tầm bắn 150 km sẽ dẫn đến « khích động căng thẳng, đẩy sự leo thang lên một mức cao hơn (…) ».

(AFP) – Washington tố cáo Matxcơva không tôn trọng New Start. Hôm qua, 31/01/2023, Hoa Kỳ khẳng định rằng Nga đã không tuân thủ Hiệp ước New Start, thỏa thuận giải trừ hạt nhân sau cùng kết nối hai nước. Ngành ngoại giao Mỹ trách cứ Matxcơva đã đình chỉ các cuộc thanh sát và hủy những cuộc đàm phán dự kiến trong khuôn khổ hiệp ước này nhưng lại không tố cáo Nga đã mở rộng kho vũ khí hạt nhân vượt quá giới hạn thỏa hiệp.

(AFP) – Covid-19: Trung Quốc chạm ngưỡng "miễn dịch cộng đồng tạm thời". Một lãnh đạo y tế tại Bắc Kinh ngày 31/01/2023, còn khẳng định thêm rằng đợt bùng phát dịch Covid-19 đang đến hồi kết thúc. Nhiều dấu hiệu cho thấy đà lây nhiễm đang chậm lại. Theo giới chức Trung Quốc, số ca tử vong thường nhật do Covid-19 trong tuần qua đã giảm đến gần 80% so với đầu tháng Giêng năm 2023.

(AFP) – Liên Hiệp Quốc báo động nạn buôn thuốc giả tại các nước vùng Sahel. Trong một báo cáo công bố hôm qua, 31/01/2023, Cơ quan chống thuốc phiện và tội ác của Liên Hiệp Quốc (ONUDC) cho biết có đến 50% thuốc nhập khẩu tại các nước vùng Sahel (Trung Phi) có chất lượng thấp hơn chuẩn quy định hoặc là giả. Nạn thuốc giả hoành hành mạnh đặc biệt tại 5 nước : Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger và Tchad, những quốc gia nghèo đang phải đối mặt với muôn vàn bạo lực, trong đó có thánh chiến.

(AFP) – Lạm dụng tình dục tại WHO : Khoảng 50 nước đòi truy tố các thủ phạm. Hơn 50 nước thành viên của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO/OMS) hôm 31/01/2023, đòi trừng phạt các nhân viên của tổ chức y tế quốc tế này, những người bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Trong cuộc họp Hội Đồng Hành Pháp của WHO, những nước này còn yêu cầu rằng các nạn nhân phải được đền bù thích đáng. WHO buộc phải hành động sau tiết lộ năm 2020, về nạn lạm dụng tình dục lan tràn trong số nhân viên hoạt động nhân đạo tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo.

(Reuters) - Liên Hiệp Châu Âu trình bày kế hoạch về công nghệ xanh. Kế hoạch dự kiến được chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen công bố ngày 01/02/2023 nhằm cạnh tranh với Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ xanh và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Trước mắt, các nước thành viên Liên Âu có thể sử dụng khoản tín dụng 225 tỉ euro vẫn còn trong quỹ tái thiết hậu Covid-19 để thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo, giảm khí thải trong lĩnh vực công nghiệp. Sau đó, Ủy Ban Châu Âu sẽ đề xuất thành lập một Quỹ chủ quyền châu Âu dành cho đầu tư vào công nghệ mới.

(AFP) - Pháp nới lỏng một số biện pháp phòng chống Covid-19. Kể từ ngày 01/02/2023, người nhiễm virus corona sẽ không bị cách ly bắt buộc. Việc truy xét những ca tiếp xúc cũng bị xóa bỏ. Trường hợp tiếp xúc cũng không bị bắt buộc xét nghiệm Covid-19. Còn Hoa Kỳ dự kiến chấm dứt tình trạng khẩn cấp dịch tễ từ ngày 11/05. Chính phủ sẽ không mua vac-xin cho dân. Người dân hoặc các cơ quan bảo hiểm chịu trách nhiệm về chi phí tiêm phòng và xét nghiệm. Dự kiến có vài triệu người dân Mỹ sẽ không được hưởng tiêm phòng miễn phí.

