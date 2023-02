QUỐC TẾ - TIN VẮN

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Nhật Bản : Một thư ký của thủ tướng Fumio Kishida bị sa thải. Ngày 04/02/2023, ông Kishida đã sa thải một trong những thư ký của ông vì những bình luận bài bác những người đồng tính. Hôm 03/02, trên đài truyền hình NHK, Masayoshi Arai tuyên bố ông không thích những người đồng tình sống kế bên nhà ông. Thư ký của thủ tướng Nhật còn khẳng định “nhiều người sẽ rời bỏ Nhật Bản nếu chúng ta cho phép hôn nhân đồng tính”. Thủ tướng Kishida xem những tuyên bố này là “đáng chê trách” và “không tương hợp” với chủ trương của chính phủ về một xã hội không loại trừ bất cứ thành phần nào.

(AFP) - Vì chiến tranh Ukraina, một ban nhạc nổi tiếng của Áo phải giải thể. Ban nhạc Russkaja hoạt động tại Áo chuyên hướng về những tác phẩm vang bóng một thời dưới những năm tháng của chế độ Liên Xô. Hôm 04/03/2023, nhóm này cho biết phải tử giải thể vì lý do "an ninh". Trong số 7 thành viên, có một người Nga và một là người Ukraina. Trên trang mạng xã hội Facebook, Russkaja giải thích với những người mến mộ rằng sau 18 năm hoạt động, từ ngày được thành lập tại thủ đô Vienna, ban nhạc phải giải thể do hình ảnh "mãi mãi bị chiến tranh Ukraina làm hoen ố cho dù Russkaja phản đối Nga xâm lược Ukraina".

(Reuters) - Mỹ cân nhắc ban hành thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào các tập đoàn Trung Quốc bán trang thiết bị cho công an Iran. Báo tài chính The Wall Street Journal ngày 04/02/2023 trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo nêu đích danh một công ty Trung Quốc, Tiandy Technologies, trụ sở tại Thiên Tân. Công ty này chuyên cung sản xuất và xuất khẩu thiết bị điện tử và bị Mỹ nghi ngờ bán thiết bị theo dõi thường dân cho Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran.

(AFP) - Paris đòi Mỹ "minh bạch", tôn trọng "cạnh tranh bình đẳng" trong chính sách hỗ trợ phát triển "công nghiệp xanh". Bộ trưởng Kinh Tế Pháp, Bruno Le Maire trong cuộc trả lời hãng tin AFP hôm 04/02/2023 xoáy vào luật giảm lạm phát IRA đã được Hoa Kỳ thông qua hồi tháng 8/2022. Văn bản dự trù một ngân sách 430 tỷ đô la mà trong đó 370 tỷ nhằm khuyến khích phát triện mọi phương tiện để phát triển "công nghiệp xanh", giảm thiểu khí thải carbon làm hâm nóng Trái Đất. Châu Âu, mà đứng đầu là Pháp, xem luật IRA là một mối đe dọa trực tiếp đến "tăng trưởng" đối với "nền công nghiệp" của Liên Âu. Pháp thậm chí xem IRA là một hình thức bảo hộ trá hình. Ngày 06/02, bộ trưởng kinh tế Pháp, Bruno Le Maire và đồng cấp Đức, Robert Habeck sẽ cùng đến Washington thuyết phục Hoa Kỳ bảo đảm luật IRA không bóp nghẹt kinh tế châu Âu, vì cạnh tranh bất bình đẳng.

(AFP) - Trang mạng báo trào phúng Pháp Charlie Hebdo bị tin tặc Iran tấn công. Microsoft hôm 03/02/2023 tiết lộ thủ phạm vụ tấn công tin học nhắm vào tờ báo Pháp mang tên Holy Souls và đứng sau là Emennet Pasargad. Đây là một công ty chuyên về an ninh mạng của Iran. Một nhân viên của Microsoft là Clint Watts đã khẳng định như trên trên trang blog cá nhân. Đầu tháng Giêng 2023, Holy Souls cho biết chiếm đoạt được hơn 200.000 dữ liệu cá nhân của độc giả tuần báo Charlie Hebdo. Hiện tại, tuần báo trào phúng của Pháp từ chối bình luận về tin trên. Cơ quan an ninh mạng Iran "phạt" Charlie Hebdo vì đã đăng tranh biếm họa nhạo báng giáo chủ Khamenei để tỏ tình liên đới với phong trào nổi dậy, đòi tự do cho phụ nữ Iran.

(AFP) - Bộ trưởng Lao Động “vẫn được thủ tướng Pháp tin tưởng”. Ngày 04/02/2023, Điện Matignon (phủ thủ tướng Pháp) tuyên bố bộ trưởng Lao Động Olivier Dussopt vẫn được thủ tướng Elisabeth Borne tin tưởng, mặc dù ông bị Viện Công tố Tài chính cáo buộc đã thiên vị khi ký một hợp đồng giữa nhà nước với tập đoàn Saur vào cuối thập niên 2000. Bộ trưởng Dussopt khẳng định không hề có chuyện “dàn xếp với nhau” trong vụ này.

(AFP) - Đợt giá lạnh lịch sử tại Hoa Kỳ và Canada. Các cơ quan khí tượng của Mỹ và Canada ngày 03/02/2023 đã cảnh báo về một đợt giá lạnh chưa từng có từ nhiều thế hệ qua, với nhiệt độ có thể xuống tới -50°C ở miền đông bắc Hoa Kỳ và miền đông Canada. Riêng tại bang Maine của Mỹ ngày 04/02, nhiệt độ được cảm nhận có thể xuống tới -51°C, còn ở Montréal, nhiệt độ được cảm nhận chiều 03/02 đã là -41°C và có thể xuống -50°C ở những vùng phía bắc Québec.

(Bangkok Post) - Thái Lan : Trường học ở Bangkok bị đóng cửa do ô nhiễm không khí. Tình trạng ô nhiễm không khí trở nên tồi tệ hơn khiến nhiều trường ở Bangkok và vùng phụ cận phải tạm đóng cửa hôm qua, 03/02/2023. Chính phủ khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi ra ngoài và nếu được thì nên làm việc ở nhà.

(AFP) - Pháp : Tháp “mũi tên” của Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ được xây lại trước cuối năm 2023. Ngày 03/02/2023, văn phòng của bộ trưởng Văn Hóa Pháp Rima Abdul Malak xác nhận là tháp hình mũi tên nổi tiếng của nhà thờ Đức Bà Paris sẽ được xây lại trước cuối năm nay. Nhà thờ Đức Bà Paris, bị cháy vào tháng 4/2019, sẽ mở cửa trở lại vào cuối năm 2024, theo đúng mục tiêu mà tổng thống Emmanuel Macron đề ra. Trước khi bị cháy, nhà thờ này thu hút 12 triệu du khách mỗi năm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký