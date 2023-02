Khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ: Mỹ sẽ không trả lại các mảnh vỡ

HOA KỲ - TRUNG QUỐC - DO THÁM

Ông John Kirby, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, trả lời họp báo tại Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày 25/01/2023.

Hoa Kỳ đã thu hồi những mảnh vỡ đầu tiên của chiếc khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi cuối tuần trước ngoài khơi bờ biển miền đông nam nước Mỹ. Một phát ngôn viên Nhà Trắng đã cho biết như trên hôm qua, 06/02/2023, đồng thời khẳng định sẽ không trả lại những mảnh này cho Trung Quốc.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo hãng tin Pháp AFP, trong một cuộc tiếp xúc với báo chí, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ John Kirby xác nhận các đội tìm kiếm được triển khai ngoài khơi bờ biển bang South Carolina, đã “thu hồi được một số mảnh vỡ nổi trên mặt nước” của chiếc khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ. Tuy nhiên, do thời tiết xấu, chưa thể lặn tìm để trục vớt thiết bị mà Washington coi là khinh khí cầu "do thám" này. Ông John Kirby cũng nói rõ là Hoa Kỳ “không có ý định trả lại” cho Trung Quốc các mảnh vỡ thu hồi được.

Còn trong một cuộc họp báo riêng, tướng Glen VanHerck, người đứng đầu Bộ Tư Lệnh Phòng Thủ Không Gian Bắc Mỹ (Norad), cho biết là một tàu hải quân Mỹ đang khoanh vùng địa điểm mà các mảnh vỡ rơi xuống. Theo quan chức này, chiếc khinh khí cầu Trung Quốc cao khoảng 60 mét và mang theo một loại giỏ nặng hơn một tấn. Các mảnh vỡ sẽ được nghiên cứu cẩn thận.

Vào lúc tổng thống Mỹ Joe Biden đang bị phe đối lập thuộc đảng Cộng Hòa chỉ trích vì đã quá chần chờ trước khi cho bắn hạ thiết bị bay của Trung Quốc, phát ngôn viên John Kirby đã đảm bảo rằng khoảng thời gian “chậm trễ” đó đã mang lại một “cơ hội to lớn để nghiên cứu và hiểu rõ hơn "công cụ do thám" của Trung Quốc trong khi chờ đợi các mảnh vỡ cung cấp thêm thông tin.

Ông Kirby cũng khẳng định Hoa Kỳ đã “áp dụng những biện pháp để hạn chế khả năng thu thập (dữ liệu) của chiếc khinh khí cầu (Trung Quốc) khi bay qua các cơ sở quân sự nhạy cảm”.

Trung Quốc và Ukraina trong Diễn Văn về Tình Trạng Liên Bang

Cùng với hồ sơ Ukraina, vụ khinh khí cầu gián điệp Trung Quốc bị bắn hạ nói riêng và quan hệ Washington-Bắc Kinh nói chung được cho là sẽ bao trùm phần nói về đối ngoại trong bài “Diễn Văn về Tình Trạng Liên Bang” mà tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đọc hôm nay trước Quốc Hội Lưỡng Viện Hoa Kỳ.

Theo AFP, về Ukraina, dĩ nhiên là ông Biden sẽ nêu bật vai trò đầu tàu của Mỹ trong cuộc phản công của phương Tây chống lại cuộc xâm lược Ukraina mà Nga khởi động.

Còn đối với Bắc Kinh, tổng thống Biden sẽ phải nêu bật thái độ kiên quyết của Hoa Kỳ trong cuộc canh tranh chiến lược với Trung Quốc.

Bị chỉ trích là thiếu quyết đoán trong vụ khinh khí cầu Trung Quốc, ông Joe Biden đã nhiều lần nhắc lại ông đã đưa ra quyết định bắn hạ ngày thứ Tư 01/02 nhưng quân đội Mỹ đã khuyên ông nên đợi đến thứ Bảy 04/02, lúc khinh khí cầu bay đến Đại Tây Dương, nhưng còn trong lãnh hải của Mỹ, để tránh gây hại cho người dân ở dưới đất.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký